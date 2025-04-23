¿Qué es la monitorización de transacciones?

La monitorización de transacciones es el proceso de analizar continuamente las transacciones financieras para detectar, informar y gestionar actividades potencialmente sospechosas.
La práctica de la monitorización de transacciones es crucial para la gestión de riesgos porque protege a las organizaciones y a sus clientes de delitos como el blanqueo de capitales, el fraude y la financiación del terrorismo, a la vez que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y normativos. Al analizar los patrones de las transacciones, la monitorización de las mismas ayuda a salvaguardar un sistema financiero, mitigar el riesgo institucional y evitar costosas sanciones y daños a la reputación.
Muchas organizaciones, especialmente las instituciones financieras tradicionales (p. ej., bancos, compañías de tarjetas de crédito, servicios de transferencia de dinero) se dedican a la monitorización de transacciones. La práctica también se aplica a otras entidades dentro del ecosistema financiero más amplio (p. ej., plataformas fintech, exchanges de criptomonedas) y en sectores no financieros (p. ej., compañías de seguros, empresas inmobiliarias). Los organismos reguladores también confían en la monitorización de transacciones para detectar actividades ilícitas, hacer cumplir la normativa y mantener la integridad de los mercados e instituciones financieras.
Antes de la década de 1970, los bancos se basaban principalmente en la supervisión manual y los controles internos, con escasa orientación normativa. Esto cambió de manera significativa con la introducción de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en los Estados Unidos en 1970, que marcó el comienzo de los requisitos formales para que las instituciones financieras rastrearan e informaran de las transacciones sospechosas. En las décadas siguientes, le sucedieron otras normativas importantes, como la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 1989.
En la década de 2000, especialmente tras la aplicación de la Ley PATRIOTA de los EE. UU., la monitorización de las transacciones se hizo más sofisticada y tecnológica. Las instituciones financieras pasaron de las comprobaciones manuales a los sistemas de software basados en reglas capaces de señalar comportamientos sospechosos casi en tiempo real.
Hoy en día, los procesos de monitorización de transacciones han evolucionado para incorporar tecnologías avanzadas como el machine learning (ML), la inteligencia artificial (IA) y el análisis del comportamiento. Estos sistemas avanzados y automatizados mejoran la precisión de la detección y reducen los falsos positivos (transacciones legítimas marcadas como sospechosas) en tiempo real. También permiten a las instituciones financieras y a otras entidades gestionar volúmenes de transacciones cada vez mayores con mayor eficiencia y sostenibilidad.
A continuación se exponen algunos de los casos de uso más comunes para la monitorización de transacciones:
Uno de los casos de uso más destacados y regulados para la monitorización de transacciones es la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el blanqueo de capitales representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año1.
En respuesta a la magnitud y complejidad de la delincuencia financiera moderna, las instituciones financieras están invirtiendo grandes sumas en soluciones tecnológicas avanzadas. The Business Research Company prevé que el mercado mundial de software contra el blanqueo de capitales (AML) crezca hasta los 3200 millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente necesidad de detección en tiempo real y el cumplimiento de normativas más estrictas.2 Las tendencias muestran un marcado aumento del uso de soluciones con IA. Además, la monitorización de las criptomonedas se está convirtiendo en un área clave de atención, ya que el auge de las monedas digitales hace que sea crucial para las instituciones de servicios financieros realizar un seguimiento de las transacciones de blockchain para evitar actividades ilícitas.
Los sistemas actuales de monitorización de transacciones de AML están diseñados para identificar comportamientos asociados a tipologías conocidas de blanqueo de capitales, como la estructuración o el “smurfing”, en el que grandes transacciones se dividen en cantidades más pequeñas para evitar los umbrales de notificación. Estos sistemas también detectan patrones de transacciones inusuales, como picos repentinos de actividad o comportamientos que se desvían del perfil típico de un cliente. La monitorización de las transacciones que implican jurisdicciones de alto riesgo también es crucial, ya que pueden indicar intentos de mover fondos a través de países que tienen débiles controles de regulación de AML o que están bajo sanciones.
La detección del fraude es una de las áreas más activas de la monitorización de transacciones. Los sistemas monitorizan las transacciones de las tarjetas de crédito en busca de indicios de uso indebido, como compras realizadas en lugares inusuales o actividades repentinas de gran valor. También ayudan a detectar la apropiación de cuentas mediante la identificación de intentos sospechosos de inicio de sesión seguidos de transacciones arriesgadas. Las amenazas internas, como el fraude dirigido por los empleados, también pueden señalarse cuando se detectan transferencias internas irregulares o patrones de acceso al sistema.
Las instituciones financieras deben cumplir diversas obligaciones reglamentarias, y la monitorización de las transacciones contribuye a ello cotejando las transacciones con las listas de sanciones, como las que mantienen la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o las Naciones Unidas, e identificando las interacciones con las personas políticamente expuestas (PEP). Los sistemas garantizan la notificación de las transacciones que superan los umbrales legales (p. ej., depósitos en efectivo superiores a 10 000 USD en EE. UU.) y ayudan a confirmar que el comportamiento de los clientes se ajusta a los perfiles de Conozca a Su Cliente (CSC) y Diligencia Debida sobre el Cliente (DDC).
En el espacio criptográfico, la supervisión de las transacciones se centra en el análisis de la blockchain para rastrear el movimiento de los recursos digitales. Esto incluye la identificación de clústeres de carteras (vinculación de direcciones relacionadas), el seguimiento de fondos a través de mezcladores o monedas de privacidad, y la señalización de interacciones con carteras que se sabe que están asociadas a actividades ilegales. Los exchanges de criptomonedas se basan en la monitorización tanto dentro como fuera de la cadena para mantener el cumplimiento de la AML y detectar comportamientos sospechosos que involucren tanto monedas digitales como dinero fiat tradicional (p. ej., dólares, euros).
Las plataformas de comercio electrónico y los procesadores de pagos utilizan la monitorización de transacciones para prevenir el fraude y detectar el uso indebido de sus servicios. Esto incluye la identificación de comerciantes de alto riesgo (p. ej., volúmenes elevados de reembolsos), la monitorización de la velocidad de las transacciones (p. ej., compras rápidas) y la detección de anomalías de geolocalización que puedan indicar pruebas con tarjetas o actividad de bots desde una región señalada.
Los bancos y las plataformas fintech vigilan diversas banderas rojas que indican posibles usos indebidos o riesgos de cumplimiento. La monitorización incluye el seguimiento de cuentas inactivas que de repente se activan con grandes transferencias, el escrutinio de pagos transfronterizos con fuentes de fondos poco claras y la identificación de comportamientos en las transacciones de los clientes que se desvían de sus patrones establecidos.
Si bien la monitorización de las transacciones es crucial para la prevención de los delitos financieros, también desempeña un papel clave en el apoyo a las investigaciones en curso. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los equipos de cumplimiento utilizan estos sistemas y herramientas no solo para detectar actividades sospechosas en tiempo real, sino también para gestionar los flujos de trabajo de los casos y vincular las pruebas transaccionales. Técnicas avanzadas como el análisis de redes ayudan a descubrir las relaciones entre las cuentas y a sacar a la luz los métodos de estratificación utilizados a menudo en las complejas tramas de blanqueo de capitales.
La monitorización de las transacciones se adhiere a un enfoque basado en el riesgo, utilizando una serie de métodos interconectados para detectar actividades financieras sospechosas y garantizar el cumplimiento.
Las funciones básicas de este proceso suelen ser las siguientes:
Los datos de las transacciones se recopilan de diversas fuentes, incluidos los sistemas bancarios, los procesadores de pagos y los proveedores de servicios externos. Estos datos incluyen detalles clave de las transacciones, como importes, partes involucradas y marcas de tiempo, que luego se integran en el sistema de monitorización de transacciones para su análisis.
Una vez recopilados los datos, cada transacción se compara con reglas predefinidas, criterios de riesgo y listas de vigilancia externas. Esto ayuda a identificar las transacciones que podrían indicar actividad sospechosa o posibles delitos financieros.
Después del control, a cada transacción se le asigna una puntuación de riesgo basada en factores como los perfiles de riesgo de los clientes y el historial de transacciones. Este paso ayuda a priorizar qué transacciones necesitan una investigación más detallada, lo que garantiza que las transacciones de alto riesgo se marquen para su revisión.
A continuación, el sistema analiza los patrones de las transacciones para detectar comportamientos inusuales o anómalos, como una actividad rápida o grandes retiradas del cliente que se desvían del comportamiento típico de ese cliente.
El sistema genera una alerta cuando una transacción se marca como sospechosa, ya sea por anomalías o porque ha activado reglas específicas de monitorización de transacciones. Estas alertas se envían a los responsables de cumplimiento o investigadores para su posterior examen y resolución.
Los equipos de cumplimiento revisan las transacciones marcadas para determinar si son realmente sospechosas. Este paso implica recopilar más información, revisar el historial de la cuenta y ponerse en contacto con las partes involucradas, si es necesario. Los sistemas de gestión de casos ayudan a rastrear las investigaciones, documentar los hallazgos y garantizar que se tomen todas las medidas necesarias.
Si se confirma que una transacción es sospechosa, se presenta un informe de actividad sospechosa (SAR) o un informe de transacción sospechosa (STR) a las autoridades reguladoras pertinentes. Este informe incluye información detallada sobre la transacción, las partes involucradas y el razonamiento detrás de la sospecha. La presentación de un SAR es un requisito clave para mantener el cumplimiento de las normas reguladoras contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La monitorización continua y los bucles de feedback garantizan que el sistema se adapte a las amenazas emergentes. Por ejemplo, la monitorización de transacciones en línea (OLTP) desempeña un papel clave al gestionar las transacciones en tiempo real, lo que permite una rápida detección e intervención para evitar pérdidas financieras o infracciones normativas.
Un sistema de monitorización de transacciones (TMS) es una solución de software especializada utilizada por las instituciones financieras para rastrear, analizar y evaluar automáticamente las transacciones financieras en busca de signos de actividad sospechosa o inusual (p. ej., transacciones vinculadas a vulneraciones de datos). Un TMS se basa en robustos procesos de gestión de las transacciones, que constituyen la base para una detección precisa de los riesgos, el cumplimiento normativo y el cumplimiento de los datos.
Las plataformas de software de monitorización de transacciones también cuentan con paneles de control integrados y herramientas de análisis que rastrean los indicadores clave de rendimiento (KPI), como los volúmenes de alertas, las tasas de falsos positivos y las tasas de conversión de SAR. La monitorización de estas métricas permite a los equipos de cumplimiento evaluar la eficacia del sistema, optimizar los flujos de trabajo y garantizar que los requisitos normativos se cumplan de manera eficiente.
Para mejorar aún más la detección, las soluciones actuales de monitorización de transacciones también se integran con herramientas de ciberseguridad, como plataformas de inteligencia de amenazas y herramientas de evaluación de riesgos de ciberseguridad. Estas integraciones ayudan a identificar las ciberamenazas financieras (p. ej., la apropiación de cuentas o los intentos de fraude basados en datos).
Las grandes organizaciones empresariales de todos los sectores confían en los sistemas mainframe como parte fundamental de su infraestructura de TI, con mainframes que manejan casi el 70 % de las cargas de trabajo de TI de producción del mundo. Estos sistemas suelen integrarse en un panorama de TI más amplio, que incluye entornos de cloud computing, para gestionar grandes volúmenes de procesamiento de transacciones con velocidad, estabilidad y seguridad. Como resultado, los mainframes son un entorno ideal para dar soporte tanto a los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) como para alimentar de datos a los sistemas de monitorización de transacciones.
Los mainframes respaldan las operaciones de misión crítica, garantizando que los datos de las transacciones a gran escala se capturen y procesen de forma fiable para su análisis por parte del sistema de monitorización de transacciones (TMS). Estos datos sirven de apoyo a la detección de riesgos en tiempo real y permiten un análisis financiero en profundidad dentro del sistema de monitorización, como la identificación de patrones en el movimiento de fondos o el descubrimiento de incoherencias que podrían ser indicios de delitos financieros.
En el contexto de un TMS, los mainframes:
1. Money Laundering. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2. Anti-Money Laundering Software Global Market Report 2025. The Business Research Company. Enero de 2025.