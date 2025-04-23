¿Qué es la monitorización de transacciones?

Uno de los casos de uso más destacados y regulados para la monitorización de transacciones es la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el blanqueo de capitales representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año1.

En respuesta a la magnitud y complejidad de la delincuencia financiera moderna, las instituciones financieras están invirtiendo grandes sumas en soluciones tecnológicas avanzadas. The Business Research Company prevé que el mercado mundial de software contra el blanqueo de capitales (AML) crezca hasta los 3200 millones de dólares en 2025, impulsado por la creciente necesidad de detección en tiempo real y el cumplimiento de normativas más estrictas.2 Las tendencias muestran un marcado aumento del uso de soluciones con IA. Además, la monitorización de las criptomonedas se está convirtiendo en un área clave de atención, ya que el auge de las monedas digitales hace que sea crucial para las instituciones de servicios financieros realizar un seguimiento de las transacciones de blockchain para evitar actividades ilícitas.

Los sistemas actuales de monitorización de transacciones de AML están diseñados para identificar comportamientos asociados a tipologías conocidas de blanqueo de capitales, como la estructuración o el “smurfing”, en el que grandes transacciones se dividen en cantidades más pequeñas para evitar los umbrales de notificación. Estos sistemas también detectan patrones de transacciones inusuales, como picos repentinos de actividad o comportamientos que se desvían del perfil típico de un cliente. La monitorización de las transacciones que implican jurisdicciones de alto riesgo también es crucial, ya que pueden indicar intentos de mover fondos a través de países que tienen débiles controles de regulación de AML o que están bajo sanciones.