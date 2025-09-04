TBM se basa en una taxonomía estándar y un modelo de toma de decisiones que conecta los datos financieros y operativos a través de TI, finanzas y unidades de negocio. Dota a los equipos de la estructura, los procesos y los conocimientos necesarios para gestionar la tecnología como un negocio.

Organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta corporaciones internacionales y entidades públicas como el estado de Washington han adoptado la TBM para mejorar la transparencia, la claridad, la coherencia y la eficiencia de sus departamentos tecnológicos.

El marco fue desarrollado originalmente por el TBM Council, una organización sin ánimo de lucro respaldada por miles de CIO, CTO, CFO y otros líderes tecnológicos y financieros. A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo ha hecho TBM para abarcar modelos de entrega modernos como la nube, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y más.

Al alinear los costes, el consumo y el valor, TBM permite a las organizaciones priorizar las inversiones de alto impacto, hacer un seguimiento del ROI de las iniciativas de tecnología y garantizar que las decisiones de gastos respaldan la estrategia empresarial general.