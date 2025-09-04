La gestión empresarial de la tecnología (TBM) es un marco de gestión del valor que ayuda a las organizaciones a optimizar las inversiones en tecnología vinculando el coste, el consumo y el valor empresarial. Reúne a los equipos de TI, financieros y empresariales con un lenguaje compartido y un enfoque estructurado para la toma de decisiones.
TBM se basa en una taxonomía estándar y un modelo de toma de decisiones que conecta los datos financieros y operativos a través de TI, finanzas y unidades de negocio. Dota a los equipos de la estructura, los procesos y los conocimientos necesarios para gestionar la tecnología como un negocio.
Organizaciones que van desde pequeñas empresas hasta corporaciones internacionales y entidades públicas como el estado de Washington han adoptado la TBM para mejorar la transparencia, la claridad, la coherencia y la eficiencia de sus departamentos tecnológicos.
El marco fue desarrollado originalmente por el TBM Council, una organización sin ánimo de lucro respaldada por miles de CIO, CTO, CFO y otros líderes tecnológicos y financieros. A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo ha hecho TBM para abarcar modelos de entrega modernos como la nube, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y más.
Al alinear los costes, el consumo y el valor, TBM permite a las organizaciones priorizar las inversiones de alto impacto, hacer un seguimiento del ROI de las iniciativas de tecnología y garantizar que las decisiones de gastos respaldan la estrategia empresarial general.
La taxonomía TBM es un modelo estandarizado que proporciona un lenguaje compartido sobre cómo se categorizan los costes, los servicios y el valor de la tecnología en una organización. Permite a los líderes de TI, finanzas y negocios colaborar de manera más efectiva al alinearse en cómo se definen, asignan y comprenden los costes.
TBM Council gobierna y mantiene la taxonomía de TBM.
Dentro de cada capa hay una terminología estandarizada que fomenta la colaboración y la comprensión. En la capa de grupo de costes, por ejemplo, puede tener entradas para "proveedor de servicio cloud", "mantenimiento" y "mano de obra interna". Idealmente, todos los gastos pueden archivarse en una de estas categorías. Esta categorización facilita ver y realizar un seguimiento de dónde se gasta el dinero dentro de una organización tecnológica, y es fácil de entender incluso para quienes no forman parte del equipo tecnológico.
Un modelo TBM requiere un método basado en datos para mapear y asignar costes y consumo de recursos. Al realizar un seguimiento de los costes desde su origen hasta su uso, TBM impulsa conversaciones de valor con informes, análisis y métricas de referencia.
La asignación de costes es una parte integral de la TBM, y la visibilidad del coste y la calidad de los servicios de TI es crucial para que el marco sea eficaz. TBM se basa en datos fiables. Cuando la calidad de los datos se pone en duda, los stakeholders dudan del resultado.
Propagación uniforme
Una división simple en la que el número de entidades que utilizan un gasto se divide por el coste de ese gasto. Si una organización tiene 100 000 USD para gastar en servidores y 100 servidores, a cada servidor se le asignarían 1000 USD.
Porcentaje asignado manualmente
Una estrategia más ad hoc, MAP asigna a aquellos con experiencia en el área específica del gasto para decidir qué porcentaje de un costo total va a cada sector. Si un departamento de TI tiene un total de 200 000 USD para dividir entre tres empleados, un porcentaje asignado manualmente podría dar a un gestor 100 000 USD y a dos empleados junior 50 000 USD cada uno.
Ponderado manualmente
Este método es una versión un poco más compleja de un porcentaje asignado manualmente. En lugar de porcentajes, un gerente o equipo asigna a destinatarios individuales una prioridad ponderada. Por ejemplo, ese gasto de 200 000 USD en empleados podría dividirse de esta manera:
Gestor (ponderación de 5): 200 000 USD x 0,5 = 100 000 USD
Empleado 1 (ponderación de 3): 200 000 USD x 0,3 = 60 000 USD
Empleado 2 (ponderación de 2): 200 000 USD x 0,2 = 40 000 USD
Basado en el consumo
En este sistema, se monitorizan los costes reales de operación y las finanzas se asignan en función de ese consumo. Por ejemplo, el alquiler puede ponderarse por igual en la ciudad de Nueva York y en Scranton, Pensilvania, pero en realidad, el primero requerirá un porcentaje mucho mayor del gasto total que el segundo. Después de monitorizar los gastos, una asignación basada en el consumo puede cambiar esos porcentajes para adaptarlos a las necesidades reales de los trabajadores.
Multidimensional
Este método añade una complejidad significativa, pero también proporciona una comprensión más profunda. En un sistema multidimensional, se reconoce que los gastos individuales tienen múltiples aspectos. Por ejemplo, imagine que una empresa está asignando gastos para una solución de almacenamiento en la nube. La asignación multidimensional incorpora no solo el "almacenamiento necesario por empleado", sino también los costes de red, el número de veces que se accede al almacenamiento y el coste de ese acceso o el tiempo dedicado a utilizar el servicio. Cada aspecto individual puede ponderarse manualmente.
TBM ayuda a las organizaciones a evaluar el valor comercial de la tecnología yendo más allá de las métricas básicas de gasto. Combina la transparencia financiera con el contexto operativo. Lo logra aprovechando los KPI, la economía unitaria, la integración con los principios de FinOps y una taxonomía estandarizada que relaciona los costes con las capacidades y los resultados del negocio.
Muchas organizaciones empiezan y terminan el análisis del valor de las TI con las métricas de gasto. Hay valor en la simplicidad, pero es más productivo tratar las métricas básicas de gastos como una invitación a un análisis más profundo, en lugar de un endpoint. El análisis de segundo nivel podría incluir preguntas como: ¿Qué impulsa la varianza? ¿Qué centros de coste son valores atípicos? ¿Qué partes de las TI están mal optimizadas?
La TI necesita medir, optimizar y operacionalizar las prácticas de gestión del gasto en TI, tanto para las soluciones en las instalaciones como para la TI basada en nube.
Las herramientas tradicionales de gestión financiera de TI (ITFM) a menudo se quedan cortas, especialmente en entornos descentralizados de cloud híbrido. TBM proporciona una única fuente fiable para los datos de coste y valor de la tecnología, sustituyendo las hojas de cálculo desconectadas o los informes aislados por un modelo unificado que permite tomar decisiones más inteligentes en toda la empresa.
TBM proporciona un enfoque estructurado tanto para gestionar las inversiones tradicionales en TI como para adoptar la naturaleza dinámica del gasto en la nube. Ayuda a garantizar que cada dólar gastado esté alineado con los objetivos empresariales estratégicos.
La velocidad de comercialización es un valor de TI que depende de metodologías ágiles. Los modelos de desarrollo ágiles dependen de servicios cloud que escalan bajo demanda, pero tienen un coste. Mientras tanto, las organizaciones aún deben gestionar, modernizar y racionalizar las tecnologías existentes al tiempo que optimizan los costes.
A medida que el cloud computing sigue cobrando protagonismo en la planificación estratégica de TI, se hace imprescindible integrar la gestión de los costes de la nube en el marco TBM, en todo el ecosistema. Las plataformas TBM integran metodologías ágiles mediante el seguimiento, el análisis y la integración de servicios cloud. Esta integración puede ayudar a garantizar un enfoque más integral para optimizar el gasto en TI, aprovechar la escalabilidad y la flexibilidad de las soluciones en la nube y, al mismo tiempo, mantener el control de los costes y maximizar el valor para la empresa.
Los KPI de TBM incorporan las necesidades de los flujos de trabajo de valor basados en productos. Las métricas ágiles monitorizan la productividad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, pero los portfolios de productos se juzgan en última instancia por el tiempo transcurrido entre la solicitud de entrega de un producto y la entrega real. Los gestores de productos necesitan una línea de tendencia del valor empresarial entregado por portfolio por trimestre. Esto ayuda a mejorar las estimaciones de tiempo y a señalar las limitaciones de recursos si las necesidades empresariales superan las horas productivas de un equipo. Medir y monitorizar el resultado de valor empresarial permite a los gestores de productos cumplir los compromisos de entrega.
La racionalización de aplicaciones (AppRat) es una iniciativa clave para muchas prácticas de TBM. AppRat requiere que la organización primero segmente las aplicaciones (por controlador de ingresos, por partidario de ingresos y KTLO), luego determine la acción a tomar en cada segmento (invertir para maximizar el rendimiento, optimizar el rendimiento y el costo y minimizar el coste para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio).
Los indicadores clave de rendimiento, o KPI, para el éxito de AppRat no son técnicos, ni siquiera particularmente complicados. Las iniciativas exitosas de AppRat reducen los portfolios, eliminan las capacidades duplicadas y reducen el gasto en aplicación. Sin embargo, crear una base para los costes de la aplicación no es fácil. Afirmar que ha reducido el gasto total en aplicaciones depende de saber cuáles eran sus costes antes del esfuerzo racionalizado.
Un modelo de costes de TI basado en una taxonomía TBM con asignaciones de costes justificables (desde un libro mayor, pasando por la infraestructura on-premise, hasta las aplicaciones y los servicios) es un requisito previo para confiar en las métricas de valor empresarial. AppRat es una conversación sobre el valor empresarial, pero necesita detalles operativos y financieros en TBM para tenerla.
TBM analiza cuatro categorías amplias de KPI:
Estas categorías se basan en métricas específicas:
A medida que las organizaciones navegan por las complejidades de las inversiones en tecnología, la integración de TBM y FinOps, una disciplina de gestión financiera en la nube y una práctica cultural que tiene como objetivo maximizar el valor empresarial en entornos de cloud híbrido y multinube, se ha convertido en una estrategia empresarial crucial para mejorar la gestión de costes de la nube.
TBM tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones basada en datos en la gestión, planificación y optimización de los costes, el valor y la calidad de todas las inversiones tecnológicas, mientras que FinOps se centra específicamente en los aspectos financieros de los servicios cloud. FinOps es una disciplina clave dentro del marco más amplio de TBM, que proporciona una responsabilidad financiera específica en la nube para complementar la gestión del valor de TBM en toda la empresa.
La fusión de los principios de TBM y FinOps ofrece un enfoque integral para abordar los desafíos únicos que plantea el gasto en la nube. El cloud computing, caracterizado por su escalabilidad y flexibilidad, exige un enfoque dinámico de la gestión financiera. La integración ayuda a garantizar que las organizaciones no solo puedan seguir el ritmo de los rápidos cambios en los servicios cloud, sino también optimizar estas inversiones para alinearse con los objetivos comerciales estratégicos.
Este enfoque de fusión amplía el marco de TBM para abarcar los matices operativo y financiero de los servicios cloud, lo que permite a las organizaciones:
La incorporación de FinOps en el marco de TBM no solo mejora la visibilidad y el control sobre los gastos en la nube, sino que también facilita una cultura de responsabilidad de costes en los equipos de TI y finanzas. Esta colaboración es vital para impulsar un rendimiento financiero y operativo óptimo, garantizando que cada dólar gastado en servicios cloud aporte el máximo valor a la organización.
Mientras que la sección anterior aborda el componente específico de nube de TBM, una solución TBM completa puede entenderse como la integración de ITFM, FinOps y la gestión estratégica de portfolios (SPM). Une estas disciplinas en un marco integral de gestión del valor diseñado para optimizar las inversiones en un entorno de TI.
La gestión financiera de TI (ITFM) es esencialmente la práctica de aplicar tácticas de gestión empresarial, como la presupuestación y el análisis de ROI, a los departamentos de TI. Esto difiere de la gestión tradicional de TI en que, anteriormente, los departamentos de TI simplemente recibían un presupuesto con el que debían ceñirse. ITFM integra la alineación estratégica, la total transparencia de costes y la responsabilidad compartida entre TI y el resto de la organización.
La gestión estratégica de portfolios (SPM) es un conjunto general de capacidades y procesos que una organización utiliza para decidir cómo enfocar los recursos y fondos disponibles en todos los portfolios para cumplir sus objetivos estratégicos. A través de las prácticas de la SPM, una organización puede asignar recursos para alinearlos con los objetivos organizativos, priorizar proyectos y programas de la misma manera y confiar en la toma de decisiones basada en datos.
TBM ofrece un coste económico unitario de TI totalmente cargado y preciso, sentando las bases para que las organizaciones evalúen los ingresos generados por una sola unidad de negocio en comparación con el coste de su mantenimiento. Esta evaluación es fundamental para revelar el valor comercial del gasto, destacando el impacto directo de los marcos de toma de decisiones estratégicas, como la integración de TBM y FinOps, en la economía a nivel de unidad.
La economía unitaria es crítica para que las organizaciones:
Al comprender la economía unitaria de los servicios de TI, las organizaciones pueden identificar la rentabilidad de servicios o productos específicos, guiando las decisiones estratégicas sobre dónde invertir o recortar.
La economía unitaria convierte los costes y la calidad de TI en KPI orientados al negocio, como el coste por transacción en un contexto bancario o el coste por día-paciente en el sector sanitario. Este desglose ofrece una imagen clara de cómo las inversiones en TI contribuyen a los objetivos empresariales.
La integración de los principios de TBM y FinOps mejora la precisión y relevancia de los cálculos económicos unitarios, especialmente en entornos con un gasto significativo en la nube. Esta precisión respalda decisiones estratégicas más informadas, alineando las inversiones en TI con el valor empresarial.
Las organizaciones suelen querer una métrica única que englobe el coste, la calidad y el valor de las TI en un KPI centrado en el negocio. Sin embargo, la economía de las unidades es intrínsecamente específica de la organización y refleja las realidades operativas y las prioridades estratégicas únicas de cada empresa. Por ejemplo, los hospitales pueden medir el coste por día de hospitalización, mientras que las empresas de transporte pueden evaluar el coste por milla.
El enfoque refinado en la economía unitaria, reforzado por la integración de TBM y FinOps, proporciona una comprensión matizada de cómo las inversiones en tecnología impactan en el resultado final. Este enfoque permite a las organizaciones navegar por las complejidades de los entornos de TI modernos, garantizando que las inversiones estratégicas en tecnología generen resultados empresariales tangibles.
En esencia, la dedicación a comprender y optimizar la economía unitaria, en el contexto de TBM y mejorada por FinOps, ofrece una vía no solo para gestionar, sino también para maximizar el valor de las inversiones en tecnología. Esta alineación estratégica garantiza que las organizaciones puedan medir, gestionar y comunicar eficazmente el valor de las TI en términos que resuenen en toda la empresa.
TBM como disciplina tiene como objetivo alinear el gasto y las operaciones de TI con los objetivos comerciales. Cuando se implementa bien, un programa TBM puede tener varios resultados beneficiosos.
Sin TBM, los costes de la tecnología suelen ocultarse en las hojas de cálculo, se duplican en todos los departamentos o se agrupan en líneas presupuestarias vagas. Esta falta de claridad hace casi imposible optimizar o justificar el gasto.
TBM proporciona visibilidad estructurada de a dónde va el dinero al estandarizar cómo se clasifican los costos en mano de obra, software, hardware, nube, instalaciones y más. Por ejemplo, el estado de Washington revisó por completo su enfoque respecto a la transparencia de los costes de TI tras enfrentarse a problemas de inconsistencia en la presentación de informes y la taxonomía. Con TBM, pudieron centralizar y aclarar el gasto en todas las agencias.
La clara delimitación de los servicios de TI por parte de TBM, y la conexión entre dichos servicios y el valor empresarial, permite a los líderes tecnológicos reasignar recursos rápidamente en respuesta a los cambios. Al evaluar nuevas herramientas o reasignar recursos, pueden comparar costes y valor en contexto, en lugar de confiar en el instinto o en datos fragmentados. Esto permite tomar decisiones mejores y más rápidas, especialmente cuando cambian las condiciones o las prioridades.
TBM proporciona un lenguaje compartido que une a los equipos de TI, finanzas y negocios. Elimina la confusión sobre la terminología, ayudando a los stakeholders multifuncionales a entenderse entre sí y trabajar hacia objetivos compartidos. El lenguaje común utilizado por TBM es fácil de entender, lo suficientemente flexible como para incorporar todos los conceptos necesarios y lo suficientemente versátil como para que participen los líderes de toda la organización.
TBM posiciona a TI como un socio estratégico, no solo como un centro de costos. Proporciona a los líderes tecnológicos los datos y la estructura que necesitan para demostrar el impacto, abogar por las inversiones y liderar la innovación. Al conectar el gasto de TI con el valor comercial, TBM ayuda a los equipos tecnológicos a impulsar los resultados.
Identificar los riesgos potenciales es una parte importante del valor que proporcionan los equipos de TI, y TBM amplifica ese valor. La taxonomía de TBM proporciona una forma estandarizada de realizar un seguimiento del coste y el beneficio de los esfuerzos de mitigación de riesgos, como la ciberseguridad, el cumplimiento y la autenticación. Se integra con el Marco de Ciberseguridad del NIST, un conjunto de directrices desarrolladas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) para ayudar a las organizaciones a gestionar y reducir los riesgos de ciberseguridad. Además, puede adoptar un enfoque basado en datos para ayudar a rastrear el ROI de estos esfuerzos.
Especialmente, aunque no de forma exclusiva, en las grandes organizaciones, el aumento desmesurado de los costes de TI puede ser generalizado. Los informes centralizados de TBM permiten al equipo de TBM detectar costes innecesarios, como cuentas de servicio duplicadas, y facilitan la negociación de compras combinadas o en masa.
Si bien la TBM ha demostrado ser invaluable para muchas organizaciones grandes y pequeñas, públicas y privadas, ningún sistema está exento de desafíos.
Implementar TBM no es tarea fácil. Implica integrar datos de sistemas dispares, controlados por equipos dispares. Las empresas deben seleccionar el software TBM ideal para gestionar estos datos, lo que a menudo requiere un desembolso inicial. También puede requerir un equipo dedicado de TBM para mantenerlo.
Además, puede ser difícil recuperar y compilar todos los datos necesarios para que TBM pueda cosechar todos sus frutos. El TBM Council se rige por el lema "la perfección es enemiga del progreso" y sugiere introducir los datos que están disponibles, en lugar de esperar a obtener hasta el último detalle. El proceso de entrada de datos puede proporcionar pistas sobre qué información necesita y qué información no tiene.
La TBM supone una profunda transformación en la forma en que los departamentos de TI operan y se perciben a sí mismos, así como en la forma en que el resto de la organización los percibe. El responsable o el equipo de TI pueden sentirse incómodos al establecer objetivos comerciales para cada gasto, y los líderes empresariales pueden no ver el valor de que TI se siente en la mesa de toma de decisiones.
Esto puede cambiar con el tiempo a medida que los empleados se adapten al nuevo sistema, pero es probable que haya problemas de crecimiento.
TBM no es un sistema de "configúrelo y olvídese". Para utilizar correctamente el sistema, el software TBM debe actualizarse continuamente con nuevas categorías y nuevos datos. Si los datos no están disponibles en una ubicación centralizada, fácil de encontrar y de entender, la imagen que pinta TBM puede ser inexacta. Esto requiere esfuerzos continuos en la elaboración de informes, la introducción de datos, la recopilación y el análisis de datos.