¿Qué es una plataforma de aplicaciones?

Las empresas confían cada vez más en las aplicaciones para agilizar los procesos, innovar a escala y captar nuevas bases de clientes. Como resultado, las plataformas de aplicaciones se han convertido en una parte fundamental de la estrategia empresarial moderna.

Las plataformas de aplicaciones avanzadas actuales ofrecen un conjunto estandarizado de soluciones que permiten a las empresas crear, implementar y gestionar aplicaciones en un entorno cada vez más complejo de desarrollo de software y operaciones (DevOps).

Desde la integración con nuevas tecnologías como la IA generativa (IA gen) y el Internet de las cosas (IoT), hasta el mantenimiento del rendimiento en diversos dispositivos y sistemas operativos (SO), las empresas se enfrentan a una complejidad cada vez mayor. Como resultado, elegir la plataforma de aplicaciones adecuada se ha convertido en una parte esencial del negocio digital.

Las plataformas de aplicaciones son críticas para el desarrollo de aplicaciones y software, un mercado que ha crecido rápidamente durante la última década. Según un informe reciente, el tamaño del mercado global de desarrollo de aplicaciones alcanzó un valor de 111 000 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se prevé que alcance los 621 000 millones de dólares en 2032, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 24 %1.

Algunas de las empresas más grandes del mundo, incluidas Microsoft Azure y Google nube, son líderes en este espacio. Sus plataformas proporcionan la infraestructura, la escalabilidad y las capacidades de integración que las empresas modernas necesitan para crear e implementar aplicaciones de manera eficiente.