¿Qué es COBOL?

COBOL se diseñó pensando en una versatilidad óptima; su verbosidad permite a los programadores utilizar un lenguaje de programación legible y fácil de mantener que puede funcionar en equipos mainframe y sistemas operativos. De hecho, fue uno de los primeros lenguajes de programación normalizados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO).

Uno de los grandes puntos fuertes de COBOL es su fuerte soporte para cálculos decimales de coma fija de gran precisión, una característica no necesariamente nativa de muchos lenguajes de programación tradicionales. Esta capacidad ayudó a diferenciar a COBOL e impulsar su adopción por parte de muchas instituciones financieras grandes.

Aunque COBOL se considera un sistema heredado, muchas organizaciones gubernamentales y del sector privado siguen utilizándolo para ejecutar aplicaciones financieras, administrativas y empresariales. De hecho, la configuración imperativa, procedimental y (en sus iteraciones más recientes) orientada a objetos de COBOL sirve de base para más del 40 por ciento de todos los sistemas bancarios en línea.1

También es compatible con el 80 % de las transacciones con tarjeta de crédito en persona, gestiona el 95 % de todas las transacciones en cajeros automáticos y alimenta sistemas que generan más de 3000 millones de dólares de comercio cada día1. Gracias a su estabilidad y capacidad de procesamiento superiores, sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de ayudar a las empresas a mantener aplicaciones y programas en las arquitecturas existentes.