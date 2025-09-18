Tanto si los servicios de IA son herramientas propias creadas a nivel interno como si se implementan como modelos de terceros a los que se accede a través de la nube, las puertas de enlace proporcionan una capa unificada y ligera que conecta las aplicaciones y los modelos de IA y aplica las políticas de gobierno y seguridad de forma coherente en todas las herramientas de IA del ecosistema.

Mientras que las puertas de enlace tradicionales de interfaz de programación de aplicaciones (API) permiten el intercambio de datos entre clientes y servicios backend, las puertas de enlace de IA están diseñadas para hacer frente a los retos únicos de las cargas de trabajo de IA. Amplían las capacidades de las puertas de enlace de API estándar para incluir el acceso y la integración multimodelo, el enrutamiento inteligente de cargas de trabajo de IA, el equilibrio dinámico de la carga, el seguimiento del consumo de tokens y la limitación de la tasa, la aplicación de políticas de seguridad y mucho más.

Las cargas de trabajo de la IA empresarial pueden requerir, por ejemplo, sofisticadas infraestructuras de IA capaces de soportar cargas computacionales masivas, especialmente para el deep learning y el entrenamiento de grandes modelos. Los sistemas empresariales existentes pueden tener dificultades para proporcionar el gran ancho de banda y el acceso de baja latencia que las empresas necesitan para gestionar modelos de IA a escala de producción.

Las puertas de enlace de IA ayudan a los equipos de desarrollo a gestionar con mayor facilidad arquitecturas complejas impulsadas por IA. Proporcionan un punto de entrada unificado para todas las interacciones de los modelos de IA, utilizando API basadas en IA para orquestar el flujo de datos, instrucciones y políticas entre aplicaciones y sistemas de IA. Esta característica permite a los equipos controlar cómo se utilizan los distintos modelos y flujos de trabajo de IA y acceder a ellos desde un panel único, en lugar de depender de una interfaz independiente para cada modelo.

Como tales, las puertas de enlace de la IA pueden ayudar a optimizar el acceso a los ecosistemas de modelos de IA. Ayudan a reducir la fricción que puede acompañar a la integración de modelos y crean una estructura de gobierno centralizada para la adopción de la IA a escala empresarial.