La arquitectura de microservicios ha transformado la forma en la que las organizaciones crean e implementan aplicaciones de software. En lugar de crear una aplicación donde todos los componentes están estrechamente conectados, los microservicios dividen la aplicación en servicios más pequeños e independientes. Cada servicio gestiona una función empresarial específica y puede desarrollarse, implementarse y escalarse de forma independiente.

Empresas como Netflix, Uber, Amazon, Spotify y Airbnb utilizan microservicios para gestionar millones de usuarios y transacciones cada día.

La arquitectura de microservicios se ha vuelto cada vez más importante a medida que resuelve los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones con el diseño tradicional de aplicaciones. Las empresas pueden crear sistemas generales flexibles, recuperarse fácilmente de los fallos y lanzar nuevas características al mercado con mayor rapidez.

Los microservicios han pasado de ser una tendencia emergente a un componente crítico de la estrategia de TI empresarial. Según Gartner, el 74 % de las organizaciones encuestadas actualmente utilizan la arquitectura de microservicios, y otro 23 % tiene previsto hacerlo1.

Aunque los microservicios aportan mayor complejidad, sus beneficios están impulsando una adopción generalizada en diversos sectores. Comprender los pros y los contras de los microservicios es esencial para tomar decisiones de adopción informadas.