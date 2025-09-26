Was sind Speichercontroller?

Menschen produzieren enorme Mengen an Daten. Im Jahr 2024 beläuft sich die globale Datenmenge schätzungsweise auf unfassbare 149 Zettabyte, wobei die Prognosen bis Ende 2025 auf 181 Zettabyte an Daten ansteigen werden.

Zum Vergleich: Ein einzelnes Zettabyte entspricht 1.000 Exabyte, 1 Milliarde Terabyte oder 1 Billion Gigabyte. Mit anderen Worten: Ein Zettabyte entspricht 250 Milliarden DVDs.

Alles in allem istdie Datenverwaltung ein wichtiger Bestandteil aller Computersysteme, einschließlich der Rechenzentren von Unternehmen, Cloud-Plattformen, IoT-Geräten und digitalen Plattformen. Aber nicht alle Daten sind gleich.

Ein Großteil der von uns erstellten Daten ist kurzlebig, das heißt sie werden sofort verwendet und wieder gelöscht, während andere Arten von Daten länger gespeichert werden. Einige Daten werden zur mittelfristigen Speicherung und Abfrage aufbewahrt, während andere Typen zur langfristigen Archivierung oder Backup aufbewahrt werden.

Je nach Zweck der erstellten und gespeicherten Daten sind verschiedene Arten von Speichermedien besser geeignet als andere. Von einfachen Optionen wie Disketten und USB-Flash-Laufwerken bis hin zu robusten und komplizierten Optionen wie Storage Area Network (SAN) und Network Attached Storage (NAS) -Systemen sind Computer auf Speichercontroller (auch Festplatten-Controller oder Speicherprozessoren genannt) angewiesen, um Daten zu schreiben und abzurufen zwischen Speichergeräten und der Haupt-CPU des Computers.