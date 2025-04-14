Was ist InstructLab?

Instruct Lab wurde von IBM Forschung und RedHat entwickelt. Es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, es ist auf eine globale Gemeinschaft von Entwicklern (bekannt als die InstructLab-Community) angewiesen, um es zu erstellen und zu pflegen.

Das InstructLab-Projekt wurde ins Leben gerufen, um Probleme anzugehen, die die Entwicklung von Large Language Models (LLMs) einschränken, insbesondere die Kosten und Komplexität von Training und Datenerhebung sowie die Schwierigkeit, Fähigkeiten und Wissen beizutragen.

Laut Forbes hat InstructLab die Leistung von LLMs gesteigert und mehrere Skalierungsherausforderungen des traditionellen LLM-Trainings gelöst, wodurch Unternehmen nicht mehr mehrere LLMs erstellen und warten müssen. Dies ist vor allem dank einer LLM-Trainingsmethode möglich, die als „Large-scale Alignment for Chatbots“ oder LAB bekannt ist und von IBM entwickelt wurde.