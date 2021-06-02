Erstellen Sie eine Unternehmenstaxonomie in vier Schritten

Nehmen Sie Klassifizierungen in die Bedingungen für Datenschutzbestimmungen auf. Sie können zum Beispiel eine Regel erstellen, um bestimmten Benutzern den Zugriff zu verweigern, wenn das Asset als personenbezogene Information oder als vertraulich eingestuft ist.

2. Konzentrieren Sie sich auf die Bedeutung von Geschäftsdefinitionen

Verwenden Sie die Sprache Ihrer Branche in Form von logischen oder Business-Intelligence-Modellen, um bestehende Begriffe und bereits bestehende Standards zu unterstützen.

Geschäftsbegriffe helfen, Begriffe im gesamten Unternehmen zu definieren, um ein einheitliches Verständnis zu schaffen, sodass Benutzer schnell finden können, was sie brauchen, und den Geschäftskontext der Tabellen und Spalten verstehen können. Unternehmen können beispielsweise auch Geschäftsbegriffe verwenden, um die Formulierung von Datenrichtlinienregeln zu vereinfachen, indem sie anstelle mehrerer Spaltennamen einen einzigen Geschäftsbegriff verwenden.

Unternehmen können auch Geschäftsbegriffe verwenden, um Spalten, Assets, Richtlinien und Regeln mit der gleichen Art von Daten zu verknüpfen. Beispielsweise können Kunden mit Referenzdaten einen Standardsatz gültiger Werte für allgemeine Suchvorgänge definieren oder Datenklassen definieren. Unternehmen können außerdem Hierarchien und Beziehungen in Referenzdaten verwalten und dann einen Referenzdatensatz mit einer Geschäftsontologie verknüpfen.

3. Zeigen Sie die Vorteile auf und wecken Sie Interesse

Kommunizieren Sie mit Ihrem Unternehmen, damit sie die Vorteile einer Single-Source-of-Truth (SSOT) verstehen, in der alle Informationen gespeichert werden.

Im IBM Watson Knowledge Catalog liegt ein zentraler Wissenskatalog, der als Single-Source-of-Truth (SSOT) für Data Engineers, Dateneigner, Data Scientists und Business Analysts dient, um Self-Service-Zugang zu Unternehmensdaten zu erhalten, denen sie vertrauen und die sie sicher nutzen können. Unternehmen können die Self-Service-Erkennung vorantreiben und die Entscheidungsfindung automatisieren, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, indem sie denjenigen, die sie benötigen, eine Ansicht aller Informationen bereitstellen und den Zugriff darauf ermöglichen.

Die globale Suche im IBM Watson Knowledge Catalog ermöglicht es Stakeholdern, in zahlreichen Katalogen, Projekten, Assets und anderen Governance-Artefakten zu suchen, die innerhalb des Unternehmens erstellt wurden und auf die sie zugreifen dürfen. Die Kollaborationsfunktionen ermöglichen es Geschäftsbereichen, Benutzern und Dateneigentümern, Kommentare abzugeben, einem Asset eine Bewertung zuzuweisen oder anderen Benutzern eine Aufgabe zuzuweisen.

Darüber hinaus werden mit Funktionen zur Erstellung von Datenprofilen Metadaten und Statistiken über den Inhalt generiert und Qualitätsdatenwerte für Assets und Spalten berechnet, sodass die Stakeholder erkennen und verstehen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität ergriffen werden müssen.

4. Setzen Sie Meilensteine und verpflichten Sie sich zu deren Einhaltung

Legen Sie offizielle Meilensteine fest, zu denen sich Ihr Unternehmen bei der Implementierung von Kategorien, Geschäftsbegriffen und der korrekten Zuordnung von Benutzerrollen sowie beim Datenkatalogisierungsprozess verpflichtet.

Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen, und Stakeholder innerhalb und außerhalb der IT müssen einen Mehrwert schaffen, um den Erfolg voranzutreiben. Die Prozessabläufe eines Unternehmens könnten etwa wie folgt aussehen: