Erstellen Sie eine Unternehmenstaxonomie in vier Schritten

Wenn es um die unternehmensweite Nutzung von Daten geht, besteht eine der häufigsten Fehlern darin, nicht allen Datennutzern einen aussagekräftigen Kontext zu bieten. Die Verwaltung der Geschäftstaxonomie innerhalb eines Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des täglichen Geschäftsbetriebs innerhalb eines Unternehmens, da sie genaue und organisierte Daten gewährleistet, die von allen verstanden werden, die sie benötigen.
Bei erfolgreicher Implementierung bildet eine Unternehmenstaxonomie die Grundlage für die Kategorisierung von Inhalten und Datenbeziehungen sowie als Richtlinie, die die Datenauffindung beschleunigt und gleichzeitig Richtlinien für den Zugriff auf Daten und ihre Wiederverwendung festlegt. Schnelle Aktualisierungen sind entscheidend, damit ein Unternehmen umgehend auf Compliance-Anforderungen oder neu auftretende kritische Anforderungen reagieren kann.
Mit unseren verbesserten Updates zu den Business-Governance-Artefakten haben Unternehmen mehr Möglichkeiten, eine firmenweite Unternehmenstaxonomie über IBM Watson Knowledge Catalog für IBM Cloud Pak for Data zu etablieren. Die Lösung ist außerdem als vollständig verwalteter Service über IBM Cloud Pak® for Data as a Service verfügbar.
Aller Anfang ist schwer. Wenn Sie sich jedoch auf vier Kernaktivitäten und bewährte Praktiken konzentrieren, können Sie den Weg zur erfolgreichen Umsetzung ebnen.
Konzentrieren Sie sich auf einen bestimmten Geschäftsbereich, der den größten Einfluss haben wird. Wenn beispielsweise die Einhaltung der DSGVO und des CCPA für Ihr Unternehmen hohe Priorität hat, sollten Sie zunächst Bedingungen festlegen und Assets klassifizieren, die mit personenbezogenen Daten in Zusammenhang stehen.
Um dieses Szenario zu bewältigen, können die Funktionen für Richtlinienmanagement im IBM Watson Knowledge Catalog Datenschutz ermöglichen und Datenrichtlinien definieren, um zu beschreiben, wie ein Unternehmen mit sensiblen Daten umgehen soll. Nach der Erstellung von Richtlinien können Unternehmen Datenschutzregeln erstellen, die automatisch durchgesetzt werden und verhindern, dass unbefugte Benutzer auf sensible Daten innerhalb eines Katalogs zugreifen. Unternehmen können auch Governance-Regeln erstellen, um Geschäftsbeschreibungen des erforderlichen Verhaltens oder der erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einer bestimmten Governance-Richtlinie bereitzustellen. Die Stakeholder im Unternehmen können Richtlinien und Governance-Regeln auf der Grundlage von Governance-Themenbereichen entwickeln, die für das Unternehmen wichtig sind, wie z. B. Informationssicherheit, Datenschutz oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Mit Klassifizierungen wie Tags können Assets basierend auf der Sensibilität oder Vertraulichkeit Ihres Unternehmens klassifiziert und gruppiert werden. Beispiele können personenbezogene Daten, sensible persönliche Informationen oder als vertraulich eingestufte Assets sein. Unternehmen können im IBM Watson Knowledge Catalog auch eine Datenschutzregel erstellen, um Benutzern den Zugriff auf Assets basierend auf deren Klassifizierung zu verweigern.
Darüber hinaus können Stakeholder Kategorien nutzen, um Governance-Artefakte und die Benutzer zu organisieren, die diese Artefakte einsehen und verwalten können. Benutzer können Governance-Artefakte in Kategorien gruppieren, um sie leicht auffindbar zu machen, ihre Sichtbarkeit zu kontrollieren und zu verwalten. Kategorien können auch Unterkategorien haben und in einer Hierarchie anhand ihrer Bedeutung und Beziehungen organisiert werden:
Nehmen Sie Klassifizierungen in die Bedingungen für Datenschutzbestimmungen auf. Sie können zum Beispiel eine Regel erstellen, um bestimmten Benutzern den Zugriff zu verweigern, wenn das Asset als personenbezogene Information oder als vertraulich eingestuft ist.
Verwenden Sie die Sprache Ihrer Branche in Form von logischen oder Business-Intelligence-Modellen, um bestehende Begriffe und bereits bestehende Standards zu unterstützen.
Geschäftsbegriffe helfen, Begriffe im gesamten Unternehmen zu definieren, um ein einheitliches Verständnis zu schaffen, sodass Benutzer schnell finden können, was sie brauchen, und den Geschäftskontext der Tabellen und Spalten verstehen können. Unternehmen können beispielsweise auch Geschäftsbegriffe verwenden, um die Formulierung von Datenrichtlinienregeln zu vereinfachen, indem sie anstelle mehrerer Spaltennamen einen einzigen Geschäftsbegriff verwenden.
Unternehmen können auch Geschäftsbegriffe verwenden, um Spalten, Assets, Richtlinien und Regeln mit der gleichen Art von Daten zu verknüpfen. Beispielsweise können Kunden mit Referenzdaten einen Standardsatz gültiger Werte für allgemeine Suchvorgänge definieren oder Datenklassen definieren. Unternehmen können außerdem Hierarchien und Beziehungen in Referenzdaten verwalten und dann einen Referenzdatensatz mit einer Geschäftsontologie verknüpfen.
Kommunizieren Sie mit Ihrem Unternehmen, damit sie die Vorteile einer Single-Source-of-Truth (SSOT) verstehen, in der alle Informationen gespeichert werden.
Im IBM Watson Knowledge Catalog liegt ein zentraler Wissenskatalog, der als Single-Source-of-Truth (SSOT) für Data Engineers, Dateneigner, Data Scientists und Business Analysts dient, um Self-Service-Zugang zu Unternehmensdaten zu erhalten, denen sie vertrauen und die sie sicher nutzen können. Unternehmen können die Self-Service-Erkennung vorantreiben und die Entscheidungsfindung automatisieren, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, indem sie denjenigen, die sie benötigen, eine Ansicht aller Informationen bereitstellen und den Zugriff darauf ermöglichen.
Die globale Suche im IBM Watson Knowledge Catalog ermöglicht es Stakeholdern, in zahlreichen Katalogen, Projekten, Assets und anderen Governance-Artefakten zu suchen, die innerhalb des Unternehmens erstellt wurden und auf die sie zugreifen dürfen. Die Kollaborationsfunktionen ermöglichen es Geschäftsbereichen, Benutzern und Dateneigentümern, Kommentare abzugeben, einem Asset eine Bewertung zuzuweisen oder anderen Benutzern eine Aufgabe zuzuweisen.
Darüber hinaus werden mit Funktionen zur Erstellung von Datenprofilen Metadaten und Statistiken über den Inhalt generiert und Qualitätsdatenwerte für Assets und Spalten berechnet, sodass die Stakeholder erkennen und verstehen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität ergriffen werden müssen.
Legen Sie offizielle Meilensteine fest, zu denen sich Ihr Unternehmen bei der Implementierung von Kategorien, Geschäftsbegriffen und der korrekten Zuordnung von Benutzerrollen sowie beim Datenkatalogisierungsprozess verpflichtet.
Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen, und Stakeholder innerhalb und außerhalb der IT müssen einen Mehrwert schaffen, um den Erfolg voranzutreiben. Die Prozessabläufe eines Unternehmens könnten etwa wie folgt aussehen:
