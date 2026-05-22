Was ist Hardware-Asset-Management (HAM)?

Eine klare, direkte HAM-Strategie unterstützt kritische Geschäftsergebnisse wie Kosteneffizienz, Compliance und Sicherheit. Gut gewartete Assets sind nicht nur für IT-Teams von Vorteil. Sie können das allgemeine Benutzererlebnis verbessern und die Geschäftsanforderungen optimieren.

Tatsächlich wurde der HAM-Markt laut Future Market Insights im Jahr 2025 mit 33,50 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Markt wird voraussichtlich deutlich wachsen – etwa 64 Milliarden US-Dollar in den nächsten 10 Jahren – was auf ein wachsendes Interesse an HAM-Praktiken in verschiedenen Unternehmen hindeutet.

HAM ist ein Teilbereich des IT-Asset-Managements (ITAM). Der Fokus von HAM liegt ausschließlich auf physischen Komponenten, beginnend unmittelbar bei der Anschaffung der Hardware und erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus. Der Lebenszyklus des Assets endet mit der Außerbetriebnahme des physischen Assets.

Die heutigen IT-Managementlösungen bieten KI-gestützteTechnologien, die Asset-Lifecycle-Management für Unternehmen durch automatisierte Nachverfolgung, Forecasting und intelligente Optimierung grundlegend verändern.