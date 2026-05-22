Was ist Hardware-Asset-Management (HAM)?

Hardware-Asset-Management (HAM) bezeichnet die Gesamtheit der Praktiken zur Verwaltung der physischen IT-Assets der Informationstechnologie (IT). Diese Assets sind für die Geschäftstätigkeit unerlässlich und umfassen Dinge wie Laptops, Server, Desktop-Computer, Rechenzentren und Equipment.
Eine klare, direkte HAM-Strategie unterstützt kritische Geschäftsergebnisse wie Kosteneffizienz, Compliance und Sicherheit. Gut gewartete Assets sind nicht nur für IT-Teams von Vorteil. Sie können das allgemeine Benutzererlebnis verbessern und die Geschäftsanforderungen optimieren.
Tatsächlich wurde der HAM-Markt laut Future Market Insights im Jahr 2025 mit 33,50 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Markt wird voraussichtlich deutlich wachsen – etwa 64 Milliarden US-Dollar in den nächsten 10 Jahren – was auf ein wachsendes Interesse an HAM-Praktiken in verschiedenen Unternehmen hindeutet.
HAM ist ein Teilbereich des IT-Asset-Managements (ITAM). Der Fokus von HAM liegt ausschließlich auf physischen Komponenten, beginnend unmittelbar bei der Anschaffung der Hardware und erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus. Der Lebenszyklus des Assets endet mit der Außerbetriebnahme des physischen Assets.
Die heutigen IT-Managementlösungen bieten KI-gestützteTechnologien, die Asset-Lifecycle-Management für Unternehmen durch automatisierte Nachverfolgung, Forecasting und intelligente Optimierung grundlegend verändern.
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Physische Assets sind teuer, und eine ordnungsgemäße Verwaltung minimiert Sicherheitsrisiken, verhindert übermäßige Käufe und trägt dazu bei, dass Garantien nicht verpasst werden. Die finanziellen Kosten eines mangelhaften Hardware-Asset-Managements (HAM) können sich nachteilig auf Unternehmen und den gesamten Betrieb auswirken.
Auch für HAM gilt: Was Sie nicht sehen, können Sie nicht schützen. Der Asset-Management-Prozess bietet einen umfassenden Überblick über IT-Ressourcen und reduziert das Risiko von Datenschutzverletzungen auf verloren gegangenen oder nicht nachverfolgbaren Geräten.
Unabhängig davon ist HAM wichtig für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Audits und Branchenstandards verlangen eine klare Dokumentation von der Beschaffung bis zur Außerbetriebnahme. HAM-Prozesse können sicherstellen, dass alle Assets erfasst werden und jegliche End-of-Life-Hardware ordnungsgemäß entsorgt wird, wodurch sensible Unternehmens- und Kundendaten geschützt werden.
Moderne IT-Asset-Management-Tools integrieren historische Lebenszyklusdaten in Asset-Management-Prozesse und -Tools und ermöglichen so eine strategischere Entscheidungsfindung, die auf Echtzeitdaten basiert. IT-Verantwortliche können datengestützte Entscheidungen über die Lebensdauer von Hardware und Upgrade-Zyklen treffen.
Automatisierungsfunktionen können menschliche Fehler reduzieren und Routineaufgaben wie die Assetverfolgung, die Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Geräten optimieren. HAM kann helfen, den IT-Betrieb und die Workflows zu optimieren, sodass IT-Teams mehr Zeit haben, sich auf Geschäftsziele mit höherer Priorität zu konzentrieren.
Hardware-Asset-Management (HAM) und IT-Asset-Management (ITAM) fallen unter den gleichen Begriff des Asset-Managements. ITAM ist jedoch der weiter gefasste Begriff, der HAM, Software-Asset-Management (SAM), IT-Servicemanagement (ITSM), Lizenzen und Cloud umfasst.
ITAM ist die durchgängige Nachverfolgung und Verwaltung von IT-Assets, wobei es sich dabei um jegliche Informationen, Software oder Hardware handeln kann, die ein Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit nutzt.
HAM konzentriert sich ausschließlich auf physisches Equipment und unterstützt IT-Teams bei der Verwaltung ihrer physischen IT-Umgebung. SAM läuft parallel zu HAM und dient als dessen Gegenstück. Anstelle von physischen Assets konzentriert sich SAM auf alle installierten Softwareanwendungen, die vom Unternehmen lizenziert sind, einschließlich lokaler, cloudbasierter und Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen.
Die drei Managementsysteme arbeiten zusammen, um die zentralen Budget-, Planungs- und Prüfungsprozesse aufrechtzuerhalten. Sie spielen jeweils eine bestimmte Rolle im Unternehmen und sollten nicht miteinander verwechselt werden. Die zugewiesenen Softwareressourcen unterscheiden sich von den Kosten des physischen Hardwarebestands. Deshalb ist es entscheidend, IT-Führungskräfte für jeden Ansatz einzusetzen, um die gesamte IT-Infrastruktur richtig zu verwalten.
Unabhängig davon ist Enterprise-Asset-Management (EAM) ein weiteres Lifecycle-Management-Framework, das sich auf industrielle und schwere Betriebsausrüstung konzentriert. Diese Lifecycle-Management-Praxis dient einem separaten Teil eines Unternehmens, kann sich aber auf einheitlichen Plattformen überschneiden.
Ein Hardware-Asset kann jedes physische Asset eines Unternehmens in jeder Phase des Lebenszyklus umfassen. Typischerweise lassen sich Hardware-Assets in vier Kategorien einteilen:
Es gibt mehrere wichtige Elemente, die zusammenwirken, um die Wartung und Sichtbarkeit von Asset zu gewährleisten. Diese Komponenten sind entscheidend für den Aufbau der Grundlage für Hardware-Asset-Tracking und die optimierte Asset-Nutzung:
Mehrere Kernschritte im Lebenszyklus des Hardware-Asset-Managements (HAM) sind entscheidend für die Beschaffung, Überwachung, Wartung und Ausmusterung physischer Anlagen. IT-Teams sollten verstehen, wo sich Assets im Lebenszyklus befinden, um strategischere Budgetierungs- und Planungsentscheidungen treffen zu können.
Hardware-Asset-Management (HAM) bietet Unternehmen eine klare Reihe von Praktiken und Verfahren für die Verwaltung der oft überwältigenden Menge an Unternehmenshardware.
Hier sind einige der Hauptvorteile:
Je nach Größe des Unternehmens kann die Überwachung von Hunderten oder sogar Tausenden von Hardware-Assets eine Herausforderung sein.
Hier sind einige der wichtigsten Herausforderungen im Bereich des Hardware-Asset-Managements (HAM), mit denen Unternehmen konfrontiert sein könnten, und Vorschläge, wie sie mit ihnen umgehen können:
Unternehmen verfügen häufig weder über die erforderlichen Tools für die Verwaltung ihres Asset-Bestands noch über geeignete Prozesse zur Nachverfolgung ihrer Assets. Diese mangelnde Transparenz kann zu Sicherheitsrisiken für Daten und zu Schatten-IT führen. Darunter versteht man die Nutzung von IT-Ressourcen im Unternehmensnetzwerk ohne Wissen der IT-Abteilung. In diesem Fall steigt das Risiko für Sicherheitslücken und fehlerhafte Daten.
Was zu tun ist: Eine Möglichkeit, dieses Problem zu überwinden, besteht darin, ein HAM-Tool einzuführen, das den Bestand während des gesamten Lebenszyklus verwaltet und so fundiertere Entscheidungen und Kosteneinsparungen ermöglicht.
Bei der Auswahl von Betriebsmitteln ist es wichtig zu berücksichtigen, wo diese beschafft werden. Der Beschaffungsprozess kann kompliziert werden, wenn Assets aus mehreren Ländern bezogen werden, was mehrere regionale Anbieter und unterschiedliche Zollbestimmungen erfordert. Darüber hinaus könnten mehrere Währungskurse ins Spiel kommen, was zu Verzögerungen bei der Bereitstellung und Verwirrung über die Preisgestaltung führen kann.
Empfehlung: Eine gute Möglichkeit, dieses Szenario zu vermeiden, besteht darin, Hardware-Assets auf eine einzige Region oder ein einziges Land zu beschränken. Dadurch lassen sich Beschaffung, Versand und Rückführung vereinfachen.
Das IT-Hardware-Asset-Management erfordert über den gesamten Lebenszyklus hinweg erhebliche Ressourcen. Ein IT-Team benötigt Ressourcen und Unterstützung für die Planung, Beschaffung, Installation, Problembehebung, Wartung und Entsorgung von Assets. Ein begrenzter Personalbestand oder konkurrierende Prioritäten können den IT-Service beeinträchtigen und die IT-Teams überlasten.
Empfehlung: Um diesen Ressourcenmangel zu vermeiden, kommunizieren Sie den Bedarf frühzeitig und legen Sie die Erwartungen von Anfang an fest.
Die Compliance-Anforderungen können je nach Anzahl der Assets und der Größe des Unternehmens variieren. Wenn ein Unternehmen keinen klaren Prüfpfad hat, kann die Erfüllung bestimmter Compliance-Anforderungen schwierig sein.
Empfehlung: Um dieses Problem zu umgehen, sollten Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften überwachen und HAM-Systeme verwenden, die es den Mitarbeitern ermöglichen, den Service Desk zu alarmieren, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Das Hardware-Asset-Management (HAM) entwickelt sich weiter, während die Technologie voranschreitet und neue Tools sowie Anwendungsfälle entstehen. Zukunftsorientierte und innovative Unternehmen setzen bereits auf KI-gestützte Tools, die für Zuverlässigkeit und Transparenz sorgen.
Die Zukunft von HAM liegt in der vorausschauenden Analyse. Asset-Management-Tools, in die Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) integriert sind, können Asset-Daten analysieren, um Hardwareausfälle, optimale Lebensdauer der Hardware und Zeitpläne für den Austausch vorherzusagen.
Unabhängig davon ermöglichen automatisierte Lebenszyklus-Workflows Unternehmen ein nahtloses Asset-Management. Übergang von Assets zwischen den einzelnen Phasen des Lebenszyklus ohne manuelle Eingriffe oder menschliche Überwachung.
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