Der Stilllegungsprozess von Assets ist die Endphase des Lebenszyklus von Assets, auf die sich Unternehmen und IT-Abteilungen stützen, um physische und digitale Assets sicher zu entsorgen.
Die Stilllegung von IT-Assets ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen IT-Asset-Managements und unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Assets so aus dem Verkehr zu ziehen, dass Datensicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.
In modernen, komplexen IT-Umgebungen von Unternehmen, wie beispielsweise Rechenzentren und Internet-der-Dinge-Ökosystemen (IoT), verbleiben sensible Daten und vertrauliche Informationen oft noch lange nach Ablauf der Nutzungsdauer auf einem Gerät. Die Stilllegung und Entsorgung von IT-Assets (ITAD) unterstützt Unternehmen dabei, die Daten auf diesen Geräten zu vernichten, damit diese wiederverwendet, recycelt oder weiterverkauft werden können.
Der moderne Stilllegungsprozess von Assets erstreckt sich über die gesamte Nutzungsdauer einer Anlage und integriert dabei durchgängig bewährte Best Practices in den Bereichen Datenschutz und Cybersicherheit. Ein effektives Asset-Lifecycle-Management (ALM) trägt dazu bei, dass Unternehmen die sich ständig weiterentwickelnden gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards hinsichtlich der Datenlöschung und des Umgangs mit Elektroschrott – also veralteten oder ausrangierten elektronischen Geräten – erfüllen.
Die Nachfrage nach effektiven Tools und Workflows für die Stilllegung von Assets ist groß und wächst stetig. Laut einem aktuellen Bericht wurde der weltweite Markt für ITAD-Lösungen im Jahr 2025 auf 17,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2035 40,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,9 % entspricht.1
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Die Stilllegung von Assets umfasst sieben Schritte, die darauf abzielen, die Abläufe zu optimieren, einen sicheren Umgang mit Daten zu gewährleisten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Hier folgt jeweils eine genauere Betrachtung.
Der erste Schritt im Stilllegungsprozess von Assets ist die Identifizierung der Assets, auch als Asset-Validierung bezeichnet.
In diesem Schritt können moderne Asset-Tracking-Systeme, die mit Echtzeit-Überwachungstools ausgestattet sind, IT-Teams dabei unterstützen, ihre Bestandsdaten zu überprüfen. Außerdem bestätigen sie wichtige Informationen zu einem Asset, wie beispielsweise dessen Zustand, Leistungshistorie und allgemeine Bedeutung für die IT-Infrastruktur.
Die Stilllegung von Assets erfordert eine umfassende Abstimmung zwischen den beteiligten Stakeholdern, darunter IT-Abteilungen, Compliance-Teams und Nachhaltigkeitsbeauftragte.
Während der Stilllegungsphase müssen Unternehmen Zeitpläne für die Entsorgung festlegen und einen Typ der Entsorgung wählen, beispielsweise die Wiederverwendung, den Weiterverkauf oder die Vernichtung der Assets. Sie müssen außerdem entscheiden, ob ein Asset vor Ort oder durch einen zertifizierten Anbieter außerhalb des Standorts stillgelegt wird.
Es gibt drei gängige Methoden, um sensible Daten von Speichermedien zu entfernen:
Um kostspielige Datenschutzverletzungen zu vermeiden, müssen Unternehmen in dieser Phase strenge Branchenstandards für die Datenvernichtung einhalten. Ein unsachgemäßer Umgang mit Festplatten und anderen Geräten kann vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten offengelegt werden, was häufig kostspielige Geldstrafen und Reputationsschäden verursacht.
Phase vier umfasst die physische Vernichtung von Speichermedien durch Zerkleinern, Zermahlen oder Verbrennen von Laufwerken und Komponenten.
Unternehmen führen die physische Zerstörung in der Regel vor Ort in einer kontrollierten, gut einsehbaren Umgebung durch, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ihrer eigenen internen Richtlinien sicherzustellen.
IT-Abteilungen müssen über eine lückenlose Nachverfolgungskette für die Assets verfügen, die sie an einen externen Standort versenden, und sicherstellen, dass sie jeden Schritt des Transports dokumentieren.
Dies umfasst eine sichere Verpackung, einen nachverfolgbaren Transport sowie eine lückenlose Dokumentation der Übergaben zwischen den beteiligten Parteien während des gesamten Transports. Erfahrene Unternehmen setzen in dieser Phase automatisierte Nachverfolgungssysteme ein, um Nachweisketten zu gewährleisten und Cybersicherheitsrisiken zu minimieren.
In der sechsten Phase des Stilllegungsprozesses werden die bereinigten IT-Assets im Hinblick auf eines von drei möglichen Verwendungszwecken bewertet: Wiederverwendung, Weiterverkauf oder Recycling:
Der letzte Schritt im Stilllegungsprozess von Assets umfasst die Erstellung von Unterlagen und Bescheinigungen zum Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Diese Bescheinigungen umfassen häufig folgende Artikel:
Erfahrene Unternehmen nutzen in dieser Phase Automatisierungsfunktionen und eine Echtzeit-Überwachung der Compliance, um Workflows zu optimieren und die Effizienz zu steigern.
Bei korrekter Umsetzung können die sieben Schritte des Stilllegungsprozesses von Assets messbare Vorteile für das gesamte Unternehmen bringen. Hier ein Überblick über fünf der häufigsten:
Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus den unterschiedlichsten Branchen setzen auf die Stilllegung von Anlagen, um den Lebenszyklus von Assets zu verlängern und branchenspezifische Vorschriften einzuhalten. Hier sind einige der beliebtesten Anwendungsfälle.
Groß angelegte Rechenzentren erfordern häufige Modernisierungen der Infrastruktur, um sicherzustellen, dass Unternehmen die modernsten Systeme mit den neuesten Tools und Funktionen nutzen. Der Stilllegungsprozess von Assets ermöglicht den Austausch veralteter Server und Speichersysteme, ohne den Kerngeschäftsbetrieb zu unterbrechen oder die Datensicherheit zu gefährden.
Im Rahmen eines Modernisierungsprojekts stellen Verfahren zum Stilllegungsprozess von Assets sicher, dass die Mitarbeiter strenge Protokolle zur Nachverfolgbarkeit für kritische Assets wie Festplatten mit hoher Kapazität und Server, die sensible Daten enthalten, einhalten.
Aktualisierungszyklen – also geplante, regelmäßige Aktualisierungen oder Erneuerungen von IT-Assets – sind für die Optimierung der Leistung von IT-Assets von entscheidender Bedeutung. Unternehmen nutzen die Stilllegung von Assets, um alte, ineffiziente IT-Geräte sicher außer Betrieb zu nehmen und durch moderne Tools und Systeme zu ersetzen. IT-Teams ersetzen im Rahmen von Technologie-Erneuerungszyklen routinemäßig Laptops, Desktop-Computer und andere Geräte, wodurch große Mengen an ausgemusterten Assets anfallen, die sensible Daten enthalten.
Eine effektive Stilllegung von IT-Ressourcen gewährleistet, dass jedes Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer gemäß den Branchenstandards vollständig gelöscht wird.
Wenn zwei Unternehmen oder Unternehmensbereiche fusionieren, kommt es häufig vor, dass gemeinsame IT-Assets wie Desktop-Computer, Laptops und Server doppelt vorhanden sind. Um die Effizienz zu steigern, werden bei einer Fusion oft große Mengen an überflüssigen IT-Assets auf einmal ausgemustert. Während eines solchen Vorgangs müssen die fusionierenden Unternehmen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und während des gesamten Prozesses Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Daten umsetzen.
Unternehmen, die eine Fusion durchlaufen, stützen sich auf den Stilllegungsprozess von Assets, um die Integrität der IT-Umgebungen zu wahren und die vollständige Löschung der Daten auf ausgemusterten Geräten sicherzustellen.
Der zunehmende Einsatz mobiler Mitarbeiter hat zu neuen Ansätzen bei der Außerbetriebnahme von Assets geführt, wodurch private IT-Geräte wie Laptops und Mobiltelefone Gefahren ausgesetzt sind, die über das herkömmliche IT-Umfeld im Büro oder vor Ort hinausgehen. Das Sammeln, Nachverfolgen und Löschen dieser Art von Geräten bringt neue Herausforderungen für den Stilllegungsprozess von Assets mit sich.
Ein sicherer Transport und eine nachweisliche Datenvernichtung sind unerlässlich, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, wenn IT-Assets, die die Remote-Arbeit ermöglicht haben, das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Laptops und andere mobile Geräte, die sensible Daten enthalten, können beispielsweise vergessen oder verlegt werden – etwa in der Wohnung oder im Auto –, wenn sie durch neuere Geräte ersetzt werden. Diese alten Geräte müssen ordnungsgemäß bereinigt und außer Betrieb genommen werden, um Datenschutzverletzungen zu verhindern.
Stark regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen, der Finanzsektor und der öffentliche Dienst haben besondere Anforderungen hinsichtlich personenbezogener Daten und des Datenschutzes. Die Stilllegung von Assets in diesen Branchen muss den branchenspezifischen Vorschriften entsprechen, wie beispielsweise erweiterten Dokumentations- und Überprüfungsverfahren, die darauf abzielen, die Prozesse zu straffen und zusätzliche Sicherheitsstufen einzuführen.
Im Gesundheitswesen müssen Unternehmen beispielsweise den sicheren und vorschriftsmäßigen Umgang mit ausgemusterten Geräten wie Bildgebungsgeräten und IoT-fähigen medizinischen Geräten gewährleisten, die sensible Daten enthalten. Der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) schreibt vor, dass alle Assets, die elektronische geschützte Gesundheitsinformationen (ePHI) speichern oder verarbeiten, vor ihrer Ausmusterung einer nachweisbaren Datenlöschung unterzogen werden müssen.
Green-IT-Strategien – strukturierte Ansätze zur Verringerung der Umweltbelastung durch Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg – sind auf die ordnungsgemäße Außerbetriebnahme von Assets angewiesen, um durch Wiederverwendung und Recycling Best Practices zu fördern. Eine effektive Außerbetriebnahme von Assets hilft Unternehmen dabei, ihre Umweltbelastung zu minimieren und gleichzeitig die strengsten Standards einzuhalten.
So ist beispielsweise die Kreislaufwirtschaft, ein weit verbreitetes Wirtschaftsmodell, das darauf abzielt, Abfall zu vermeiden und Nachhaltigkeit zu fördern, auf den Stilllegungsprozess von Assets angewiesen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Geräte zu reparieren, wiederzuverwenden und zu recyceln. Dieser Ansatz senkt die CO2-Emissionen und trägt zu einer nachhaltigeren Betriebsführung bei.
Die Stilllegung von Assets wird vor allem aufgrund technologischer Faktoren ein rasantes Wachstum und einen raschen Wandel erleben. Der Aufstieg der KI-Automatisierung und neue Möglichkeiten im Bereich des Internets der Dinge (IoT) sowie der Robotik werden die Innovation in drei Schlüsselbereichen weiterhin vorantreiben:
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