Die Stilllegung von IT-Assets ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen IT-Asset-Managements und unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Assets so aus dem Verkehr zu ziehen, dass Datensicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.

In modernen, komplexen IT-Umgebungen von Unternehmen, wie beispielsweise Rechenzentren und Internet-der-Dinge-Ökosystemen (IoT), verbleiben sensible Daten und vertrauliche Informationen oft noch lange nach Ablauf der Nutzungsdauer auf einem Gerät. Die Stilllegung und Entsorgung von IT-Assets (ITAD) unterstützt Unternehmen dabei, die Daten auf diesen Geräten zu vernichten, damit diese wiederverwendet, recycelt oder weiterverkauft werden können.

Der moderne Stilllegungsprozess von Assets erstreckt sich über die gesamte Nutzungsdauer einer Anlage und integriert dabei durchgängig bewährte Best Practices in den Bereichen Datenschutz und Cybersicherheit. Ein effektives Asset-Lifecycle-Management (ALM) trägt dazu bei, dass Unternehmen die sich ständig weiterentwickelnden gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards hinsichtlich der Datenlöschung und des Umgangs mit Elektroschrott – also veralteten oder ausrangierten elektronischen Geräten – erfüllen.

Die Nachfrage nach effektiven Tools und Workflows für die Stilllegung von Assets ist groß und wächst stetig. Laut einem aktuellen Bericht wurde der weltweite Markt für ITAD-Lösungen im Jahr 2025 auf 17,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass er bis 2035 40,1 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,9 % entspricht.1