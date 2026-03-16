Was ist IT Asset Recovery?

IT Asset Recovery ist ein Prozess, auf den Unternehmen zurückgreifen, um ungenutzte IT-Geräte zu sichern, zu bewerten und sicher zu entsorgen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Asset Lifecycle Managements (ALM), einem strategischen Ansatz zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Anlagen und zur Steigerung ihrer Effizienz.
Die IT Asset Recovery ist die Grundlage für mehrere wichtige Aspekte moderner IT-Praktiken in Unternehmen, wie beispielsweise Kosteneinsparungen, Datensicherheit und die sichere Datenvernichtung.
Unternehmen sind für ihre Kerngeschäftsprozesse auf eine Vielzahl von IT-Assets angewiesen, darunter Laptops, Desktop-Computer und Server. Wenn diese Assets das Ende ihres Lebenszyklus erreichen, müssen sie Wege finden, ihren Restwert zu realisieren und ihre endgültige Entsorgung zu regeln.
Im modernen Lieferkettenmanagement (SCM) ist IT Asset Recovery zu einem wesentlichen Bestandteil der Kreislaufwirtschaft geworden. Dieser Ansatz basiert auf einem Wirtschaftsmodell, das dazu beiträgt, Elektroschrott zu vermeiden und die Nachhaltigkeit zu fördern, indem die Lebenszyklen von IT-Hardware durch Wiederverwendung und Weiterverkauf verlängert werden. Die Kreislaufwirtschaft stützt sich auf eine Vielzahl von Verfahren, die als IT-Geräteentsorgung (ITAD) bezeichnet werden und die Datenlöschung, Datenbereinigung, Aktenvernichtung sowie die Wiedervermarktung ausgemusterter Geräte umfassen.
IT Asset Recovery-Programme unterliegen national und international anerkannten Zertifizierungen und Datenschutz-Frameworks. Zu den gängigsten zählen diejenigen, die von Unternehmen wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST), der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angeboten werden.
Alle IT-Assets – unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität – durchlaufen die fünf Phasen des IT-Asset-Lebenszyklus:
Je nach Umfang und Komplexität der wiederzuverwertenden IT-Assets kann dies zwischen einigen Tagen (z. B. bei der Löschung vor Ort) und einigen Wochen (z. B. bei der Aufarbeitung und dem Wiederverkauf) dauern. Jede Phase hängt von einer genauen und detaillierten Nachverfolgung und Dokumentation der Assets ab – dem Rückgrat eines soliden Ansatzes für das IT-Asset-Management (ITAM).
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Der Prozess der IT Asset Recovery basiert auf einer Reihe von fünf aufeinander abgestimmten Schritten, die darauf ausgelegt sind, den Wert der Assets und die Datensicherheit zu optimieren. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte und ihre Bedeutung für den Gesamtprozess näher erläutert.
Um einen soliden Ansatz für IT Asset Recovery zu etablieren, müssen Unternehmen ein Echtzeit-Bestandsverzeichnis ihrer ausgemusterten IT-Geräte führen, darunter Laptops, Festplatten und abnehmbare Hardwarekomponenten.
Umfassende, in Echtzeit erstellte Bestandsaufnahmen können Unternehmen dabei helfen, den Zustand ihrer Asset zu verfolgen, ihren Restwert zu ermitteln und den kosteneffektivsten Ansatz zur Wertstoffrückgewinnung zu wählen.
Bei der Entsorgung sensibler Daten und Assets vor Ort (in der Regel in Rechenzentren) ziehen es die meisten Unternehmen vor, die Daten vor Ort zu vernichten und zu löschen, anstatt dies außerhalb des Standorts zu tun.
Maßnahmen wie die Datenlöschung – ein Verfahren, bei dem sensible Informationen dauerhaft von Speichermedien entfernt werden – tragen dazu bei, dass diese Daten das Firmengelände nicht verlassen.
Der dritte Schritt des IT Asset Recovery-Prozesses konzentriert sich auf die sichere Datenlöschung, das Löschen von Daten und gegebenenfalls die physische Vernichtung der IT-Geräte.
Anbieter für die Datenvernichtung müssen Zertifizierungen von Unternehmen wie der National Association for Information Destruction (NAID) vorweisen, deren höchste Einstufung, NAID AAA, als Branchenstandard gilt. Managed-Service-Provider (MSPs), die über diese Zertifizierungen, dokumentierte Verfahren zur Datenvernichtung und ein nachweisliches Engagement für Umweltverantwortung verfügen, sind in der Regel zuverlässige Partner.
Assets, die einen potenziellen Wiederverkaufswert besitzen und deren Daten sicher gelöscht wurden, kommen für eine Aufarbeitung und anschließend für die Wiederverwendung oder den Wiederverkauf in Frage.
Im Rahmen der Aufarbeitung werden die Assets repariert, geprüft und auf den neuesten Stand gebracht, damit sie wieder eingesetzt werden können. Unternehmen können die Assets anschließend entweder innerhalb ihrer eigenen Organisation wieder einsetzen oder sie weiterverkaufen, wobei sie Remarketing-Tools nutzen, um den Wiederverkaufswert zu steigern.
IT-Assets, die nicht weiterverkauft oder innerhalb eines Unternehmens wiederverwendet werden können, werden dem Recycling zugeführt. Schritt fünf der IT Asset Recovery umfasst die endgültige Entsorgung von Geräten, die als nicht mehr verwertbar gelten und keine sensiblen Daten mehr enthalten.
Leiterplatten beispielsweise enthalten zahlreiche wertvolle Metalle und Kunststoffe, die nicht auf Deponien gelangen, sondern wiederaufbereitet werden können, um die Umweltbelastung zu minimieren. Die fünfte und letzte Phase von IT Asset Recovery ist für die Umweltverantwortung und die Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung.
IT Asset Recovery bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, von der Senkung der Gemeinkosten über die Steigerung der Effizienz bis hin zur Verbesserung ihres Profils im Bereich Environmental, Social and Governance (ESG). Hier sind einige der wichtigsten Vorteile auf Unternehmensebene:
Die Vorteile einer ordnungsgemäßen IT Asset Recovery beschränken sich nicht nur auf die IT-Abteilungen einzelner Unternehmen, sondern erstrecken sich häufig auf ganze Branchen. Hier sind einige Branchen und Stakeholder, die häufig davon profitieren:
Um einen robusten IT-Asset-Recovery-Prozess zu implementieren, müssen Unternehmen mehrere Faktoren berücksichtigen. Hier sind einige der wichtigsten:
Trotz der vielen Vorteile stellt die Einführung eines soliden Verfahrens für IT Asset Recovery nach wie vor eine Herausforderung dar. Hier sind einige typische Hindernisse, mit denen Unternehmen konfrontiert sind.
Der Geschäftsbetrieb muss mit einer Vielzahl von Compliance-Standards und -Frameworks in Einklang stehen, die sich je nach Branche und Region unterscheiden. Die Entsorgung von IT-Geräten (ITAD) befindet sich an der Schnittstelle sich überschneidender regulatorischer Frameworks, was die Einhaltung der Vorschriften erschweren und einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern kann.
Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) hat Datenschutzverletzungen komplexer und raffinierter gemacht.
Laut dem aktuellen IBM Data Breach Kostenreport, waren im vergangenen Jahr 97 % der Unternehmen von einem KI-bezogenen Sicherheitsvorfall betroffen. Von diesen Unternehmen gaben 63 % an, dass ihnen die geeigneten Richtlinien zur KI-Governance fehlten, um Schatten-KI zu verwalten oder zu verhindern. Die IT-Asset-Recovery-Landschaft ist anfällig, wenn durch unsachgemäße Datenlöschung oder -vernichtung vertrauliche Daten offengelegt werden.
Die Nachverfolgung von Assets, also die Echtzeitüberwachung des Standorts, der Herkunft und des Zustands von IT-Geräten, kann für Unternehmen, die für Tausende von Laptops, Desktop-Computern, Servern und anderen Typen von IT-Hardware verantwortlich sind, eine Herausforderung darstellen.
Unstimmigkeiten bei der Nachverfolgung von Assets können zu unvollständigen Aufzeichnungen über den Lebenszyklus von Assets und lückenhaften Protokollen der Wartung führen, was letztlich den Wiederverkaufswert eines Assets mindert.
Angesichts des rasanten technologischen Wandels schränken kürzere Hardware-Erneuerungszyklen – also der Zeitraum, in dem technische Komponenten ausgemustert und durch neuere ersetzt werden – die Wiederverkaufsmöglichkeiten ein.
So kommt es beispielsweise in manchen Branchen vor, dass Technologien, die erst vor wenigen Jahren angeschafft wurden, die Software, die die Mitarbeiter für ihre Arbeit benötigen, nicht mehr unterstützen. Dieser Umstand erschwert den Wiederverkauf der Assets.
Bevor Unternehmen ein Programm zur IT Asset Recovery starten, sollten sie sicherstellen, dass sie die folgenden Schritte durchgeführt haben:
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1 Global Value Chains Outlook 2026: Orchestrating Corporate and National Agility, World Economic Forum, Januar 2026