Ingenieure in einem Serverraum
Asset-Management

Was ist IT Asset Recovery?

By Mesh Flinders , Ian Smalley
Veröffentlicht 16. März 2026

Was ist IT Asset Recovery?

IT Asset Recovery ist ein Prozess, auf den Unternehmen zurückgreifen, um ungenutzte IT-Geräte zu sichern, zu bewerten und sicher zu entsorgen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Asset Lifecycle Managements (ALM), einem strategischen Ansatz zur Verlängerung der Nutzungsdauer von Anlagen und zur Steigerung ihrer Effizienz.

Die IT Asset Recovery ist die Grundlage für mehrere wichtige Aspekte moderner IT-Praktiken in Unternehmen, wie beispielsweise Kosteneinsparungen, Datensicherheit und die sichere Datenvernichtung.

Unternehmen sind für ihre Kerngeschäftsprozesse auf eine Vielzahl von IT-Assets angewiesen, darunter Laptops, Desktop-Computer und Server. Wenn diese Assets das Ende ihres Lebenszyklus erreichen, müssen sie Wege finden, ihren Restwert zu realisieren und ihre endgültige Entsorgung zu regeln.

Im modernen Lieferkettenmanagement (SCM) ist IT Asset Recovery zu einem wesentlichen Bestandteil der Kreislaufwirtschaft geworden. Dieser Ansatz basiert auf einem Wirtschaftsmodell, das dazu beiträgt, Elektroschrott zu vermeiden und die Nachhaltigkeit zu fördern, indem die Lebenszyklen von IT-Hardware durch Wiederverwendung und Weiterverkauf verlängert werden. Die Kreislaufwirtschaft stützt sich auf eine Vielzahl von Verfahren, die als IT-Geräteentsorgung (ITAD) bezeichnet werden und die Datenlöschung, Datenbereinigung, Aktenvernichtung sowie die Wiedervermarktung ausgemusterter Geräte umfassen.

IT Asset Recovery-Programme unterliegen national und international anerkannten Zertifizierungen und Datenschutz-Frameworks. Zu den gängigsten zählen diejenigen, die von Unternehmen wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST), der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angeboten werden.

Die Phasen des Lebenszyklus von IT-Assets

Alle IT-Assets – unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität – durchlaufen die fünf Phasen des IT-Asset-Lebenszyklus:

  • Planung
  • Beschaffung
  • Bereitstellung
  • Betrieb und Wartung
  • Entsorgung

Je nach Umfang und Komplexität der wiederzuverwertenden IT-Assets kann dies zwischen einigen Tagen (z. B. bei der Löschung vor Ort) und einigen Wochen (z. B. bei der Aufarbeitung und dem Wiederverkauf) dauern. Jede Phase hängt von einer genauen und detaillierten Nachverfolgung und Dokumentation der Assets ab – dem Rückgrat eines soliden Ansatzes für das IT-Asset-Management (ITAM).

  • Planung: Unternehmen prüfen den Bedarf an einem oder mehreren neuen Geräten, führen eine Kosten-Nutzen-Analyse durch, berechnen die Gesamtbetriebskosten (TCO) und vergleichen verschiedene Beschaffungsmethoden.
  • Beschaffung: In der Beschaffungsphase wird das jeweilige Asset identifiziert, bewertet und erworben, zusammen mit etwaiger zusätzlicher Hardware oder Software sowie weiterer IT-Infrastruktur, die zur Erfüllung der geschäftlichen Anforderungen erforderlich ist.
  • Bereitstellung: Das Asset wird installiert und in die IT-Umgebung des Unternehmens integriert, damit sie die erforderlichen Funktionen, Benutzerzugriffe und Supportleistungen bereitstellen kann.
  • Betrieb und Wartung: Das Asset wird in Betrieb genommen, was bedeutet, dass sie gemäß den Anforderungen des Unternehmens genutzt und gewartet wird und gegebenenfalls erforderliche Modernisierungen oder Reparaturen erhalten kann.
  • Entsorgung: Nach Ende seiner Nutzungsdauer und wenn sein Betrieb nicht mehr wirtschaftlich ist, wird das IT-Gerät außer Betrieb genommen – ein Prozess, der die physische Entfernung, die sichere Datenvernichtung und die endgültige Entsorgung umfasst.

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Die fünf Schritte der IT Asset Recovery

Der Prozess der IT Asset Recovery basiert auf einer Reihe von fünf aufeinander abgestimmten Schritten, die darauf ausgelegt sind, den Wert der Assets und die Datensicherheit zu optimieren. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte und ihre Bedeutung für den Gesamtprozess näher erläutert.

1. Bestandsaufnahme und Bewertung der Assets

Um einen soliden Ansatz für IT Asset Recovery zu etablieren, müssen Unternehmen ein Echtzeit-Bestandsverzeichnis ihrer ausgemusterten IT-Geräte führen, darunter Laptops, Festplatten und abnehmbare Hardwarekomponenten.

Umfassende, in Echtzeit erstellte Bestandsaufnahmen können Unternehmen dabei helfen, den Zustand ihrer Asset zu verfolgen, ihren Restwert zu ermitteln und den kosteneffektivsten Ansatz zur Wertstoffrückgewinnung zu wählen.

2. Datenlöschung vor Ort und sicherer Transport

Bei der Entsorgung sensibler Daten und Assets vor Ort (in der Regel in Rechenzentren) ziehen es die meisten Unternehmen vor, die Daten vor Ort zu vernichten und zu löschen, anstatt dies außerhalb des Standorts zu tun.

Maßnahmen wie die Datenlöschung – ein Verfahren, bei dem sensible Informationen dauerhaft von Speichermedien entfernt werden – tragen dazu bei, dass diese Daten das Firmengelände nicht verlassen.

3. Datenvernichtung

Der dritte Schritt des IT Asset Recovery-Prozesses konzentriert sich auf die sichere Datenlöschung, das Löschen von Daten und gegebenenfalls die physische Vernichtung der IT-Geräte.

Anbieter für die Datenvernichtung müssen Zertifizierungen von Unternehmen wie der National Association for Information Destruction (NAID) vorweisen, deren höchste Einstufung, NAID AAA, als Branchenstandard gilt. Managed-Service-Provider (MSPs), die über diese Zertifizierungen, dokumentierte Verfahren zur Datenvernichtung und ein nachweisliches Engagement für Umweltverantwortung verfügen, sind in der Regel zuverlässige Partner.

4. Sanierung

Assets, die einen potenziellen Wiederverkaufswert besitzen und deren Daten sicher gelöscht wurden, kommen für eine Aufarbeitung und anschließend für die Wiederverwendung oder den Wiederverkauf in Frage.

Im Rahmen der Aufarbeitung werden die Assets repariert, geprüft und auf den neuesten Stand gebracht, damit sie wieder eingesetzt werden können. Unternehmen können die Assets anschließend entweder innerhalb ihrer eigenen Organisation wieder einsetzen oder sie weiterverkaufen, wobei sie Remarketing-Tools nutzen, um den Wiederverkaufswert zu steigern.

5. Recycling

IT-Assets, die nicht weiterverkauft oder innerhalb eines Unternehmens wiederverwendet werden können, werden dem Recycling zugeführt. Schritt fünf der IT Asset Recovery umfasst die endgültige Entsorgung von Geräten, die als nicht mehr verwertbar gelten und keine sensiblen Daten mehr enthalten.

Leiterplatten beispielsweise enthalten zahlreiche wertvolle Metalle und Kunststoffe, die nicht auf Deponien gelangen, sondern wiederaufbereitet werden können, um die Umweltbelastung zu minimieren. Die fünfte und letzte Phase von IT Asset Recovery ist für die Umweltverantwortung und die Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung.

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Vorteile der IT Asset Recovery

IT Asset Recovery bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, von der Senkung der Gemeinkosten über die Steigerung der Effizienz bis hin zur Verbesserung ihres Profils im Bereich Environmental, Social and Governance (ESG). Hier sind einige der wichtigsten Vorteile auf Unternehmensebene:

  • Höhere Renditen: Unternehmen, die IT Asset Recovery betreiben, können in der Regel den Wert ihrer Assets durch Weiterverkauf, Wiederverwendung oder Aufarbeitung (nach Löschung sensibler Daten) zurückgewinnen.
  • Verbesserte Datensicherheit: Jedes IT-Asset bietet Cyberkriminellen eine potenzielle Gelegenheit, sensible Informationen zu stehlen, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden. Zertifizierte IT Asset Recovery ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass sensible Daten vernichtet werden und Datenschutzverletzungen vermieden werden.
  • Weniger Elektroschrott: Die meisten Unternehmen produzieren jedes Jahr immer größere Mengen an Elektroschrott, beispielsweise in Form von defekten, ausrangierten oder veralteten IT-Assets. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von IT-Assets (ITAD), ein wesentlicher Bestandteil von IT Asset Recovery, trägt durch das Recycling von Metallen, Kunststoffen und anderen Materialien zur Reduzierung von Elektroschrott bei.
  • Verbesserte Ressourcenoptimierung: IT Asset Recovery hilft Unternehmen, die Lebensdauer ihrer wertvollsten IT-Assets zu verlängern und sicherzustellen, dass diese über einen längeren Zeitraum hinweg ihre maximale Leistungsfähigkeit entfalten.
  • Verbesserte betriebliche Effizienz: Durch den Einsatz automatisierter Tools, die zur Optimierung von Workflows beitragen, verbessern moderne Programme zur IT Asset Recovery die betriebliche Effizienz der Assets und verlängern deren Lebenszyklus.

Wer profitiert von IT Asset Recovery?

Die Vorteile einer ordnungsgemäßen IT Asset Recovery beschränken sich nicht nur auf die IT-Abteilungen einzelner Unternehmen, sondern erstrecken sich häufig auf ganze Branchen. Hier sind einige Branchen und Stakeholder, die häufig davon profitieren:

  • Dienstleister: Viele IT-Firmen und Unternehmen bieten ihren Kunden umfassende Lösungen zur Rückgewinnung von Assets und zur IT-Altgeräteentsorgung (ITAD) als Premium-Service oder im Rahmen von Paketangeboten an.
  • Rechenzentrumsanbieter: Häufig kümmern sich Rechenzentrumsanbieter um die Außerbetriebnahme und den Austausch der Server, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellen, und sorgen dabei für minimale Unterbrechungen.
  • Umweltverbände: Umweltverbände wie der Sierra Club und Greenpeace beobachten die Entsorgung von Elektroschrott aktiv und zeichnen Unternehmen aus, die dies vorbildlich umsetzen.
  • Verbraucher: Einer der oft übersehenen Aspekte von IT Asset Recovery ist der Nutzen für den Verbraucher in Form von preisgünstigeren, wiederverwendeten IT-Geräten wie Laptops, Desktop-Computern und Mobiltelefonen.

Wichtige Aspekte bei IT Asset Recovery

Um einen robusten IT-Asset-Recovery-Prozess zu implementieren, müssen Unternehmen mehrere Faktoren berücksichtigen. Hier sind einige der wichtigsten:

  • Compliance: Die Gewährleistung, dass die Verfahren zur Datenvernichtung den Datensicherheitsstandards wie NIST, ISO und DSGVO entsprechen, sollte bei IT Asset Recovery stets oberste Priorität haben. Die Nichteinhaltung dieser Standards kann zu hohen Geldstrafen und zum Entzug von Zertifizierungen führen.
  • Preisgestaltung: Unternehmen sollten den Wiederverkaufswert ihrer gesamten IT-Hardware sorgfältig prüfen und das Rückgewinnungspotenzial gegen die Kosten für Wartung und Aufrüstung abwägen. Die regelmäßige Überprüfung der IT-Assets ist ein wesentlicher Bestandteil solider Verwertungsprogramme.
  • Berichterstattung: Die Einrichtung einer soliden Berichtsstruktur für den Zustand und den Status der IT-Assets ist für die Transparenz innerhalb des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Unternehmen sollten Anbieter und Auftragnehmer auswählen, die eine lückenlose Nachverfolgbarkeit sowie Echtzeit-Metriken zur IT Asset Recovery gewährleisten können.
  • Nachhaltigkeit: Elektroschrott wird von den Vereinten Nationen (UN) genau beobachtet; diese berichteten erst 2024, dass die Menge an Elektroschrott seit 2010 um 82 % gestiegen sei. Die UN gab zudem bekannt, dass bis 2030 ein weiterer Anstieg um 32 % prognostiziert wird.1 Verantwortungsbewusste Dienstleistungen der IT Asset Recovery tragen dazu bei, diesen Anstieg zu verhindern, indem sie den Lebenszyklus von IT-Geräten verlängern, Kosteneinsparungen ermöglichen, den Wiederverkaufswert steigern und die Gesamtbelastung für die Umwelt verringern.

Herausforderungen bei IT Asset Recovery

Trotz der vielen Vorteile stellt die Einführung eines soliden Verfahrens für IT Asset Recovery nach wie vor eine Herausforderung dar. Hier sind einige typische Hindernisse, mit denen Unternehmen konfrontiert sind.

Regulatorische Komplexität

Der Geschäftsbetrieb muss mit einer Vielzahl von Compliance-Standards und -Frameworks in Einklang stehen, die sich je nach Branche und Region unterscheiden. Die Entsorgung von IT-Geräten (ITAD) befindet sich an der Schnittstelle sich überschneidender regulatorischer Frameworks, was die Einhaltung der Vorschriften erschweren und einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand erfordern kann.

Datenschutzverletzungen

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) hat Datenschutzverletzungen komplexer und raffinierter gemacht.

Laut dem aktuellen IBM Data Breach Kostenreport, waren im vergangenen Jahr 97 % der Unternehmen von einem KI-bezogenen Sicherheitsvorfall betroffen. Von diesen Unternehmen gaben 63 % an, dass ihnen die geeigneten Richtlinien zur KI-Governance fehlten, um Schatten-KI zu verwalten oder zu verhindern. Die IT-Asset-Recovery-Landschaft ist anfällig, wenn durch unsachgemäße Datenlöschung oder -vernichtung vertrauliche Daten offengelegt werden.

Nachverfolgung von Assets

Die Nachverfolgung von Assets, also die Echtzeitüberwachung des Standorts, der Herkunft und des Zustands von IT-Geräten, kann für Unternehmen, die für Tausende von Laptops, Desktop-Computern, Servern und anderen Typen von IT-Hardware verantwortlich sind, eine Herausforderung darstellen.

Unstimmigkeiten bei der Nachverfolgung von Assets können zu unvollständigen Aufzeichnungen über den Lebenszyklus von Assets und lückenhaften Protokollen der Wartung führen, was letztlich den Wiederverkaufswert eines Assets mindert.

Technologischer Wandel

Angesichts des rasanten technologischen Wandels schränken kürzere Hardware-Erneuerungszyklen – also der Zeitraum, in dem technische Komponenten ausgemustert und durch neuere ersetzt werden – die Wiederverkaufsmöglichkeiten ein.

So kommt es beispielsweise in manchen Branchen vor, dass Technologien, die erst vor wenigen Jahren angeschafft wurden, die Software, die die Mitarbeiter für ihre Arbeit benötigen, nicht mehr unterstützen. Dieser Umstand erschwert den Wiederverkauf der Assets.

Checkliste für IT Asset Recovery

Bevor Unternehmen ein Programm zur IT Asset Recovery starten, sollten sie sicherstellen, dass sie die folgenden Schritte durchgeführt haben:

  • Erstellung von Listen der IT-Assets, die sie wiederverwerten möchten, zusammen mit detaillierten Aufzeichnungen über deren Lebenszyklus
  • Überprüfung aller relevanten Zertifizierungen der Lieferanten (R2, e-Stewards, ISO 14001, NAID)
  • Einrichtung einer Nachverfolgungskette sowie von Verfahren zur Datenlöschung vor Ort
  • Einholung von Nachweisen über die sichere Datenvernichtung von allen Lieferanten
  • Dokumentation des Restwerts und der Wiederverkaufsergebnisse für die betreffenden Assets
  • Sicherstellung der Einhaltung von ESG-Vorschriften bei der endgültigen Entsorgung
  • Abstimmung der Richtlinien für ihre IT Asset Recovery-Programme mit ihren Richtlinien zum Asset-Management
Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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