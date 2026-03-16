Was ist IT Asset Recovery?

Die IT Asset Recovery ist die Grundlage für mehrere wichtige Aspekte moderner IT-Praktiken in Unternehmen, wie beispielsweise Kosteneinsparungen, Datensicherheit und die sichere Datenvernichtung.

Unternehmen sind für ihre Kerngeschäftsprozesse auf eine Vielzahl von IT-Assets angewiesen, darunter Laptops, Desktop-Computer und Server. Wenn diese Assets das Ende ihres Lebenszyklus erreichen, müssen sie Wege finden, ihren Restwert zu realisieren und ihre endgültige Entsorgung zu regeln.

Im modernen Lieferkettenmanagement (SCM) ist IT Asset Recovery zu einem wesentlichen Bestandteil der Kreislaufwirtschaft geworden. Dieser Ansatz basiert auf einem Wirtschaftsmodell, das dazu beiträgt, Elektroschrott zu vermeiden und die Nachhaltigkeit zu fördern, indem die Lebenszyklen von IT-Hardware durch Wiederverwendung und Weiterverkauf verlängert werden. Die Kreislaufwirtschaft stützt sich auf eine Vielzahl von Verfahren, die als IT-Geräteentsorgung (ITAD) bezeichnet werden und die Datenlöschung, Datenbereinigung, Aktenvernichtung sowie die Wiedervermarktung ausgemusterter Geräte umfassen.

IT Asset Recovery-Programme unterliegen national und international anerkannten Zertifizierungen und Datenschutz-Frameworks. Zu den gängigsten zählen diejenigen, die von Unternehmen wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST), der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angeboten werden.