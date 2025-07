Nach der Modernisierung hat sich Al Rajhi Capital als Vorreiter im saudi-arabischen Finanzsektor etabliert. Seit der Einführung der App ist das Geschäftsvolumen im Brokerage-Bereich um 40 % gestiegen, während das Onboarding von Kunden in der Vermögensverwaltung dank der optimierten digitalen Prozesse um 1.000 % zugenommen hat.

„Die Technologie von IBM hat es uns ermöglicht, Innovationen in einem noch nie dagewesenen Tempo durchzuführen. Auch das internationale Kundenwachstum stieg dramatisch an: Die Zahl der Neukunden stieg um 10.000 %, da die App den Zugang für Anleger weltweit vereinfachte. Im letzten Jahr sind wir von der Nummer zwei der Maklerfirmen in Saudi-Arabien zur Nummer eins aufgestiegen. Gleichzeitig konnten wir uns vom sechstgrößten Investmentfonds des Landes zum zweitgrößten entwickeln. Unser Wachstum war außergewöhnlich“, sagte Ghassan Lama, Vizepräsident und Leiter der IT DevOps bei Al Rajhi Capital.

Darüber hinaus hat Al Rajhi Capital über die App eine In-App-Geldbörse eingeführt, die die Einzahlungen auf die Kundenkonten vereinfacht hat. Kunden, sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, können nun Geld aus verschiedenen Quellen in ihre Geldbörsen einzahlen, um die verschiedenen angebotenen Finanzinstrumente zu kaufen. Das Unternehmen konnte auch einen KI-Investitionsassistenten namens „Alrajhi Mashorah“ auf den Markt bringen, was auf Deutsch „Berater“ bedeutet. All diese Funktionen haben das Kundenerlebnis weiter bereichert und bieten Komfort und Personalisierung sowie erweiterte Anlagemöglichkeiten.

Die Konkurrenten haben den Erfolg von Al Rajhi Capital zur Kenntnis genommen, und während sie versuchen, ihn zu kopieren, hat das Unternehmen sein Engagement für Innovation und die Erfüllung der Kundenerwartungen verdoppelt. Es integriert kontinuierlich Echtzeitdaten und Analyse und verstärkt die Cybersicherheit, um seinen wachsenden Kundenstamm zu schützen. Darüber hinaus haben die Mitarbeiter von Al Rajhi Capital geäußert, dass die Umstrukturierung das Gefühl von Zielstrebigkeit und Zusammenarbeit gestärkt und die Vision des Unternehmens von finanzieller Exzellenz gefördert hat.