Was ist Software Asset Management?

SAM-Standards und -Best Practices werden von verschiedenen Branchenorganisationen festgelegt, etwa der International Organization for Standardization (ISO) und der International Association of IT Asset Managers (IAITAM). Diese Organisationen bieten Richtlinien für die Implementierung effektiver SAM-Programme und die Sicherstellung der Einhaltung von Lizenzvereinbarungen. Die Information Technologie Infrastructure Library (ITIL) ist eine Sammlung von Best Practices für das IT-Service-Management, einschließlich Anleitungen zu SAM-Prozessen.