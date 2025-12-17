Flash-Speicher entstanden in den 1980er Jahren, als der Bedarf an kompakten, nichtflüchtigen Speichern mit dem Aufkommen tragbarerer Geräte wuchs. 1986 führte Toshiba NAND-Flash für Anwendungen mit hoher Kapazität ein; 1993 führte Intel den NOR-Flash ein, der für Firmware und eingebettete Systeme entwickelt wurde.

Die Mainstream-Akzeptanz von Flash begann mit der Einführung von zwei Geräten. Bei diesen Geräten handelte es sich um USB-Sticks (eingeführt im Jahr 2000) und Apples flashbasierte iPods (eingeführt im Jahr 2005). Ende der 2000er Jahre begannen flashbasierte SSDs, HDDs sowohl in Laptops als auch in Rechenzentren zu ersetzen.

Die Zelltechnologie hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, von der Single-Level Cell (SLC) über die Multi-Level Cell (MLC) und die Triple-Level Cell (TLC) bis hin zur Quad-Level Cell (QLC). In den 2010er Jahren erhöhte die 3D-NAND-Technologie die Speicherdichte erheblich und senkte die Kosten.

Heute dominieren Flash-Speicher die Marktplätze für Endverbraucher und Unternehmen. Laut Enterprise Precedence Research erreichte der globale Markt für Flash-Speicher für Unternehmen im Jahr 2024 ein Volumen von 21,92 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wird ein Wachstum von 23,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 48,03 Milliarden US-Dollar bis 2034 prognostiziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,16 % entspricht.¹ Die verstärkte Nutzung von Cloud Computing und Virtualisierungstechnologien, sowie die Nachfrage nach verbesserter Datensicherheit und Compliance beeinflussen und treiben dieses Wachstum voran.

Flash-Speicher reichen weit über SSDs hinaus und betreiben USB-Flash-Laufwerke (auch USB-Sticks genannt), Speicherkarten (wie SD-Karten), Smartphones, Digitalkameras und unzählige andere Geräte. In Unternehmensumgebungen bilden Flash-Speicher die Grundlage für All Flash Arrays und unterstützen Anwendungen, die von großen Rechenzentren bis hin zu IoT-Sensoren und Edge-Umgebungen reichen.