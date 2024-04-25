Die jüngsten technologischen Fortschritte im Bereich der Datenspeicher haben Unternehmen und Verbraucher dazu veranlasst, von herkömmlichen Festplattenlaufwerken (HDDs) auf schnellere Solid-State Drive (SSD)-Technologie mit geringerer Latenz umzusteigen. In diesem Beitrag werden wir uns diese neue Technologie sowie das schnellste und beliebteste verfügbare Protokoll ansehen, um sie mit der Hauptplatine eines Computers zu verbinden – Non-Volatile Memory Express (NVMe).

Obwohl die Begriffe SSD und NVMe häufig zur Beschreibung von zwei verschiedenen Laufwerkstypen verwendet werden, handelt es sich um unterschiedliche Datenspeichertechnologien, die sich gegenseitig ergänzen können. SSDs sind eine Art von halbleiterbasiertem Speicher, der mit Flash-Speichern verwendet wird, und NVMe ist ein Protokoll für die Datenübertragung mit reduziertem Systemaufwand pro Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (I/O oder IOPS), das in SSDs mit Flash-Speicher verwendet wird.

Die Unterschiede zwischen NVMe- und SSD-Technologie sind subtil und können verwirrend sein. Zwar ist jedes NVMe-Gerät auch ein SSD-Laufwerk, aber nicht alle SSDs sind NVMe-Laufwerke. Laut einem Bericht der International Data Corporation (IDC) von 2023 sollten Daten mit NVMe schneller an per PCI express verbundene Systeme übertragen werden. PCIe ist ein serieller Erweiterungsbus, der zum Standard für den Anschluss eines Computers an ein oder mehrere Peripheriegeräte gehört. Allerdings nutzen nicht alle SSDs die PCIe-Technologie; einige verwenden die älteren SATA- und SAS-Schnittstellen, die für HDDs entwickelt wurden, wodurch sie mit älteren Geräten kompatibel sind.