NVMe vs. M.2: Was ist der Unterschied?

NVMe (Non-Volatile Memory Express) ist ein Protokoll für die Datenübertragung mit reduzierten System-Overheads pro Eingabe/Ausgabe pro Sekunde (I/O oder IOPS), das in SSDs und in Flash-Speicher verwendet wird. Laut einem International Data Corporation (IDC)-Bericht von 2023 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurde NVMe entwickelt, um die Datenübertragung zu Systemen zu beschleunigen, die über einen PCI-Express verbunden sind, einen seriellen Erweiterungsbus, der standardmäßig für den Anschluss eines Computers an ein oder mehrere Peripheriegeräte verwendet wird. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Serial Advanced Technology Attachment (SATA), wurde NVMe für leistungsstarke, nichtflüchtige Speichermedien entwickelt und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Verbraucher- und Unternehmens-Workloads.

NVMe kann auf Unternehmensebene mit einer kleineren Infrastruktur und einem geringeren Stromverbrauch als das beliebte Small Computer System Interface (SCSI) eingesetzt werden. NVMe-SSDs können aufgrund von Verbesserungen an ihren Treibern bessere Reaktionszeiten als HDDs bieten, da sie Parallelität und Polling ermöglichen und dazu beitragen, die Latenz zu reduzieren, um CPU-Engpässe zu vermeiden.

Im Jahr 2011 wurde die NVMe-Speichertechnologie als Alternative zu den SATA- und Serial-Attached-SCSI-Protokollen (SAS) eingeführt, die mehrere Jahre lang der Branchenstandard waren. Zusätzlich zu den Verbesserungen bei der Speicherung und Technologie gegenüber seinen Vorgängern trug NVMe zur Entwicklung wichtiger Technologien bei, die zur gleichen Zeit entwickelt wurden, darunter das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).

Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) Bus

Einer der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale von NVMe-SSDs ist der Zugriff auf Flash-Speicher. Durch die Verwendung eines Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-Busses wird der „Middleman“-Controller entfernt, was die Latenz deutlich reduziert. NVMes können jedoch auch auf jeder Art von „Fabric“-Verbindung ausgeführt werden, z. B. Fibre Channel und Ethernet, sowie innerhalb von Ethernet, iWarp, RoCEv2, iSER und NVMe-TCP.

PCIe Gen4 ist die neueste PCI-Express-Spezifikation und ihre Datenübertragungsrate ist doppelt so hoch wie die von Gen3. Während Gen3-PCIe-Karten eine Übertragungsrate von 8 Gigatransfers pro Sekunde (GT/s) pro PCIe-Lane haben, beträgt die Rate von Gen4 16 GT/s oder zwei GB/s pro PCIe-Lane.

Parallele Befehlswarteschlangen

Im Gegensatz zu Laufwerken, die das SCSI-Protokoll verwenden und nur eine einzige Befehlswarteschlange bereitstellen können, können NVMe-SSDs Zehntausende paralleler Befehlswarteschlangen gleichzeitig ausführen. Bei NVMe-SSDs ist die Verbindungsmethode unabhängig vom Protokoll. Beispielsweise können NVMe-PCIe-Anschlüsse über eine PCIe-Verbindung, auf der das NVMe-Protokoll ausgeführt wird, auf ein einzelnes Laufwerk zugreifen.