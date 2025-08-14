8 Minuten
In der Welt der Datenspeicherlösungen sind Solid-State-Drives (SSDs), die aus 3D-NAND-Flash-Speicher hergestellt wurden, geradezu ein Wendepunkt. Während die erste Welle von SSDs für die Speicherung in großem Maßstab unerschwinglich war, sind moderne SSDs im Vergleich zu herkömmlichen Festplattenlaufwerken (HDDs) schneller, langlebiger und zuverlässiger.
Das Herzstück aller SSDs sind die Flash-Speicherzellen. Moderne SSDs nutzen die 3D-NAND-Flash-Technologie, um mehrere Schichten von Speicherzellen vertikal zu stapeln.
Im Vergleich zu älteren 2D-NAND-Speichern, bei denen die Speicherzellen in einer flachen Matrix angeordnet sind, verbessert die vertikale Stapelung von Flash-Zellen die Datenspeicherdichte, die Kapazität und die Gesamtkosten pro Datenbit. Einfach ausgedrückt: 3D NAND kann mehr Datenbits besser speichern.
SSDs können jetzt Terabytes an Daten mit verbesserten Schreibgeschwindigkeiten, Ausdauer und Leistung speichern und sind die bevorzugte Lösung für größere Speicheranwendungen, von High-End-Videobearbeitungsanlagen bis hin zu professionellen Rechenzentren.
Aber nicht alle SDDs sind gleich. SSDs, die nur 2D-NAND-Flash verwenden, werden nach ihrer NAND-Flash-Speicherdichte als SLC-Laufwerk (Single-Level-Cell) bezeichnet. Spätere Innovationen führten 3D-NAND ein, das MLC- (Multilevel-Zellen), TLC- (Triple-Level-Cell) und QLC-Laufwerke (Quad-Level-Cell) ermöglicht, die je nach Situation eine bessere Leistung bei zunehmend niedrigeren Kosten pro Bit bieten.
Obwohl sowohl QLC- als auch TLC-Laufwerke langsamer sind als ihre Gegenstücke mit geringerer Zelldichte, bieten Hersteller wie Intel und Samsung eine optimierte Leistung durch Techniken wie DRAM- oder SLC-Caching.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Im Grunde genommen sind Solid-State Drives (SSDs) eine Art von Speicher, die Flash-Speicher zur Speicherung von Daten verwendet. SSDs verwenden in der Regel einen Flash-Typ namens NAND-Flash, der Daten mithilfe einer Anordnung von Floating-Gate-Transistoren speichert, die ähnlich wie NOT-AND-Logikgatter funktionieren. Diese Kombination ist der Ursprung des Namens NAND-Flash.
Jede NAND-Zelle enthält sowohl ein Steuerlogikgatter als auch ein schwebendes Logikgatter, die durch eine dünne Oxidschicht getrennt sind. Durch einen Prozess, der als Fowler-Nordheim-Tunneling bekannt ist, kann Flash-Speicher Binärdaten unter Verwendung einer elektrischen Ladung speichern. Die Ladung wird mit einer Spannung gesendet, die Elektronen im Floating-Gate einfängt (was einem Binärwert von 1 entspricht) oder es entfernt (was einem Binärwert von 0 entspricht).
NOR-Flash sind Flash-Zellen, die eine Zellstruktur verwenden, die der Logikgatter NEITHER OR ähnelt, und sie werden in der Regel für kleine Dateien wie Boot-Daten verwendet.
NAND-Flash ist vor allem aufgrund der folgenden Eigenschaften für die allgemeine Speicher zu bevorzugen:
Die ersten SSDs wurden für die Kompatibilität mit der SATA-Speicherschnittstelle (Serial ATA) entwickelt, einer älteren Schnittstelle, die aus der früheren HDD-Technologie übernommen wurde. Die meisten modernen SDDs verwenden jedoch das neuere Non-Volatile Memory Express (NVMe)-Protokoll, um die Vorteile der Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle Peripheral Component Interconnect (PCI) oder PCI Express (PCIe) zu nutzen und eine noch bessere Leistung zu erzielen.
NVMe-SSDs sind etwa 20 Mal schneller als SATA-SSDs und erreichen Datenübertragungsraten von 3.500 MB bis zu 14.000 MB pro Sekunde. Neben einem höheren Durchsatz können NVMe-Laufwerke Tausende von Befehlswarteschlangen gleichzeitig ausführen und übertreffen SATA-Laufwerke in Latenztests durchweg.
Aus diesen Gründen haben sich NVMe-SSDs schnell zum Industriestandard für Unterhaltungselektronik und leistungsstarke professionelle Anwendungen entwickelt.
Letztendlich kann die Bewertung des Wertes von TLC-Laufwerken gegenüber QLC-Laufwerken auf einen Vergleich zwischen Leistung und Haltbarkeit oder Speicherkapazität und Kosteneffizienz hinauslaufen.
Im Allgemeinen sind TLC-SSDs in Situationen zu bevorzugen, in denen konsistente Leistung, Zuverlässigkeit und robuste Haltbarkeit entscheidend sind. Auf TLC-SSDs kann man sich darauf verlassen, dass sie immer wieder zuverlässig Daten schreiben und abrufen. Sie werden häufig für professionelle Workloads und die Erstellung von Inhalten gewählt.
Umgekehrt werden QLC-SSDs für die Speicherung von Daten mit hoher Kapazität und zu niedrigen Kosten sowie für Data Warehousing mit hohem Lesevolumen bevorzugt. Diese Arten von SSDs sind für die Speicherung langfristiger Daten geeignet, auf die häufig zugegriffen werden kann. Was die Ausdauer betrifft, so werden SSDs mit TBW (Terabytes Written) bewertet, um die Datenmenge anzugeben, die auf ein Laufwerk geschrieben werden kann, bevor es abgenutzt wird. Die Bewertung zeigt an, wann eine Verschlechterung der physischen Hardware beginnt, sich negativ auf Leistung und Betrieb auszuwirken.
Was die Ausdauer betrifft, so werden SSDs mit TBW (Terabytes Written) bewertet, um die Datenmenge anzugeben, die auf ein Laufwerk geschrieben werden kann, bevor es abgenutzt wird. Die Bewertung zeigt an, wann eine Verschlechterung der physischen Hardware beginnt, sich negativ auf Leistung und Betrieb auszuwirken. QLC-Laufwerke haben im Vergleich zu TLC-Laufwerken in der Regel eine niedrigere TWB-Bewertung, da sie aufgrund der größeren Datenmenge auf jeder Zelle stärker beansprucht werden.
Allerdings haben TLC-Laufwerke derzeit einen Vorteil gegenüber QLC-Laufwerken, was die Haltbarkeit angeht. Um etwaigen Nachteilen im Zusammenhang mit der geringeren Ausdauer von QLC-Laufwerken entgegenzuwirken, schließen Verbesserungen bei den Fehlerkorrekturalgorithmen die Lücke zwischen diesen beiden Arten von NAND-Flash-Laufwerken.
Auf einen Blick lassen sich die Unterschiede zwischen QLC-Laufwerken und TLC-Laufwerken anhand von Architektur, Lebensdauer, Leistung und Anwendungsfällen zusammenfassen.
Finden Sie heraus, wie eine Hybrid Cloud Ihre KI-Strategie unterstützen kann. Erfahren Sie von IBM Experten, wie Sie vorhandene Technologie in ein flexibles, KI-fähiges System umwandeln können, um die Innovation zu fördern und die Effizienz Ihrer Geschäftsabläufe zu steigern.
Erkunden Sie, wie Hybrid-Cloud-Lösungen Ihre KI-gestützten Geschäftsabläufe optimieren kann. Erfahren Sie anhand von Fallstudien und ausgewählten Lösungen, wie Unternehmen die Hybrid Cloud von IBM nutzen, um mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Sicherheit zu erreichen.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie die versteckten Kosten der Skalierung generativer KI und erfahren Sie von Experten, wie Sie Ihre KI-Investitionen effizienter und wirkungsvoller gestalten können.
Lernen Sie die Grundlagen des IT-Managements kennen und erfahren Sie, warum es für moderne Unternehmen entscheidend ist und welche Hauptmerkmale für einen reibungslosen und effizienten Betrieb über Technologiesysteme hinweg wichtig sind.
IBM Cloud Infrastructure Center ist eine mit OpenStack kompatible Softwareplattform für die Verwaltung der Infrastruktur von Private Clouds auf IBM zSystems und IBM LinuxONE.
Entdecken Sie Server, Speicher und Software für die Hybrid-Cloud- und KI-Strategie Ihres Unternehmens.
Finden Sie die richtige Cloud-Infrastrukturlösung für Ihre Geschäftsanforderungen und skalieren Sie Ressourcen nach Bedarf.
Transformieren Sie Ihre Unternehmensinfrastruktur mit der Hybrid Cloud und KI-fähigen Lösungen von IBM. Entdecken Sie Server, Speicher und Software, die für die Sicherung, Skalierung und Modernisierung Ihres Unternehmens entwickelt wurden, oder greifen Sie auf Erkenntnisse von Experten zu, um Ihre generative KI-Strategie zu verbessern.