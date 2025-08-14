In der Welt der Datenspeicherlösungen sind Solid-State-Drives (SSDs), die aus 3D-NAND-Flash-Speicher hergestellt wurden, geradezu ein Wendepunkt. Während die erste Welle von SSDs für die Speicherung in großem Maßstab unerschwinglich war, sind moderne SSDs im Vergleich zu herkömmlichen Festplattenlaufwerken (HDDs) schneller, langlebiger und zuverlässiger.

Das Herzstück aller SSDs sind die Flash-Speicherzellen. Moderne SSDs nutzen die 3D-NAND-Flash-Technologie, um mehrere Schichten von Speicherzellen vertikal zu stapeln.

Im Vergleich zu älteren 2D-NAND-Speichern, bei denen die Speicherzellen in einer flachen Matrix angeordnet sind, verbessert die vertikale Stapelung von Flash-Zellen die Datenspeicherdichte, die Kapazität und die Gesamtkosten pro Datenbit. Einfach ausgedrückt: 3D NAND kann mehr Datenbits besser speichern.

SSDs können jetzt Terabytes an Daten mit verbesserten Schreibgeschwindigkeiten, Ausdauer und Leistung speichern und sind die bevorzugte Lösung für größere Speicheranwendungen, von High-End-Videobearbeitungsanlagen bis hin zu professionellen Rechenzentren.

Aber nicht alle SDDs sind gleich. SSDs, die nur 2D-NAND-Flash verwenden, werden nach ihrer NAND-Flash-Speicherdichte als SLC-Laufwerk (Single-Level-Cell) bezeichnet. Spätere Innovationen führten 3D-NAND ein, das MLC- (Multilevel-Zellen), TLC- (Triple-Level-Cell) und QLC-Laufwerke (Quad-Level-Cell) ermöglicht, die je nach Situation eine bessere Leistung bei zunehmend niedrigeren Kosten pro Bit bieten.

Obwohl sowohl QLC- als auch TLC-Laufwerke langsamer sind als ihre Gegenstücke mit geringerer Zelldichte, bieten Hersteller wie Intel und Samsung eine optimierte Leistung durch Techniken wie DRAM- oder SLC-Caching.