Was ist DNS-Sicherheit?

DNS-Sicherheit hält „bösartige Akteure“ und ihre bösartigen Domains in Schach, indem sie Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Threat-Intelligence-Methoden durchsetzt.

Warum ist DNS-Sicherheit erforderlich? Vor allem wegen der zentralen und wichtigen Rolle, die DNS Services in der modernen Kommunikation spielen. Das DNS dient als „Telefonbuch“ (oder Verzeichnisliste) des Internets und hilft dabei, Domainanfragen mit IP-Adressen abzugleichen.

Um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wichtig diese Aktivität ist, überlegen Sie einen Moment, wie oft Sie diese Suchdienste an einem durchschnittlichen Tag benötigen. Multiplizieren Sie diese Zahl nun mit Wochen, Monaten und Jahren, und Sie werden deutlich erkennen, wie konstant und kontinuierlich diese Aktivität in der modernen Datenverarbeitung ist.

Das DNS ist ebenfalls eine Aktivität, die zahlreiche IP-Adressen umfasst, die potenziell wertvolle und sensible Daten darstellen. Darüber hinaus weist die DNS-Layer-Technologie mehrere Schwachstellen auf, die sie verschiedenen Formen von Cyberangriffen aussetzen.