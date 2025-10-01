Was ist DNS-Sicherheit?

Das Domain Name System (DNS) schützt Nutzer vor Cyberbedrohungen, indem es die Stabilität von DNS-Abfragen gewährleistet – dem Prozess, den ein System verwendet, um Websitenamen in IP-Adressen umzuwandeln.
DNS-Sicherheit hält „bösartige Akteure“ und ihre bösartigen Domains in Schach, indem sie Verschlüsselungs-, Authentifizierungs- und Threat-Intelligence-Methoden durchsetzt.
Warum ist DNS-Sicherheit erforderlich? Vor allem wegen der zentralen und wichtigen Rolle, die DNS Services in der modernen Kommunikation spielen. Das DNS dient als „Telefonbuch“ (oder Verzeichnisliste) des Internets und hilft dabei, Domainanfragen mit IP-Adressen abzugleichen.
Um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wichtig diese Aktivität ist, überlegen Sie einen Moment, wie oft Sie diese Suchdienste an einem durchschnittlichen Tag benötigen. Multiplizieren Sie diese Zahl nun mit Wochen, Monaten und Jahren, und Sie werden deutlich erkennen, wie konstant und kontinuierlich diese Aktivität in der modernen Datenverarbeitung ist.
Das DNS ist ebenfalls eine Aktivität, die zahlreiche IP-Adressen umfasst, die potenziell wertvolle und sensible Daten darstellen. Darüber hinaus weist die DNS-Layer-Technologie mehrere Schwachstellen auf, die sie verschiedenen Formen von Cyberangriffen aussetzen.
Schlechte Akteure (auch Bedrohungsakteure genannt) sind Entitäten, die Cyberangriffe oder andere schädliche Aktionen auszuführen können. Aber wer sind diese Individuen oder Gruppen? An Möglichkeiten mangelt es heutzutage nicht:
Was an all diesen potenziellen Tätern wirklich beängstigend ist, ist, wie gut sie ihre eigene Identität verbergen können, während sie die Identitäten anderer rücksichtslos verletzen.
Angriffe können von überall dort ausgehen, wo Dienstanbieter WLAN anbieten – von Einzelpersonen, die in einem Keller in Ihrer Straße arbeiten, bis hin zu Gruppen dedizierter Cyberkrimineller, die an verborgenen Orten auf der ganzen Welt operieren. Diese überlegene Maskierungsfähigkeit bietet ihnen ausreichend Schutz, um der Erkennung zu entgehen, sodass sie ihre schändlichen Machenschaften fortfahren können.
Die Verschlüsselung, abgekürzt als DNS over HTTPS (DoH), spielt die zentrale Rolle beim Schutz von DNS-Abfragen und DNS-Antworten. Dazu schützt es sie vor Blicken, sodass der Zugriff auf die Browseraktivitäten und den Verlauf geheim gehalten und auf den Client und den spezifischen DNS-Server, den sie verwenden, beschränkt wird. Indem sie Möglichkeiten zum „Abhören“ verhindert, hilft die Verschlüsselung dabei, die Sicherheitslücken eines Systems zu begrenzen und so den späteren Einsatz von Ransomware zu verhindern.
DNS Security Extensions (DNSSEC) verwendet digitale Signaturen, um die Authentizität von DNS-Daten zu bestätigen. Es hilft sicherzustellen, dass eingehende Daten von einer überprüfbar legitimen Quelle empfangen werden. Der Einsatz von DNSSEC trägt dazu bei, den Erfolg von DNS-Cache-Poisoning-Verfahren zu verhindern, bei denen gefälschte IP-Adressen Benutzer auf bösartige Websites umleiten. DNS-Cache-Poisoning ist eine der Hauptarten von DNS-Spoofing-Angriffen.
Threat-Intelligence deckt potenzielle Hacker auf, indem es Systemadministratoren Datenbanken zur Verfügung stellt, die verifizierte Informationen über nicht vertrauenswürdige IP-Adressen und bösartige Domänen enthalten. Vorgewarnt ist gewappnet. Mit diesen Daten kann die DNS-Sicherheit sicherstellen, dass sie DNS-Anfragen stoppt, die das Tor für unerwünschte Cyber-Aktivitäten wie Phishing-Angriffe oder die systemische Einschleusung von Malware öffnen könnten.
Eine weitere Möglichkeit, wie die DNS-Sicherheit funktioniert, ist der umfangreiche Einsatz von Filtermethoden. DNS-Filterrichtlinien können speziell auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten werden. Durch Filtern werden den Benutzern also viele Optionen geboten. Sie können bestimmte Websites, Domains (und Subdomains) mit riskanten Merkmalen oder ganze Kategorien blockieren.
Erhöhte Sicherheit und verbesserte Datenschutz sind die Hauptvorteile der Befolgung der allgemeinen Grundsätze der DNS-Sicherheit, wie sie sich in diesen Bereichen manifestieren.
DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) zielen darauf ab, den normalen Fluss des DNS-Datenverkehrs zu sabotieren. Indem das beabsichtigte Ziel mit so viel Webverkehr überflutet wird, verstopft das Zielsystem vollständig.
Stellen Sie sich vor, Sie wären völlig überfordert, als würden Sie ein kleines Straßenrestaurant betreiben und plötzlich würden Tausende hungriger Kunden hereinstürmen. Alle wollen sofort bedient werden. DDoS-Angriffe funktionieren aufgrund ihrer enormen Anzahl auf ähnliche Weise.
Es gibt auch DNS-Verstärkungsangriff, die die Netzwerksicherheit verletzen, indem sie offene und verfügbare DNS-Server verwenden, um den Traffic zu verstärken, alles in der Hoffnung, einen bestimmten Internetdienst oder eine Domain zu überfordern. (Auch bekannt als Botnet, wenn viele kompromittierte Computer auf diese Weise verwendet werden.) Verstärkungsangriff verwenden eine gefälschte Quell-IP-Adresse (die einem beabsichtigten Opfer gehört), um große Mengen unerwünschten Netzverkehrs auf dieses Opfer zu lenken.
DNS-Sicherheit wirkt DDoS-Angriffen auf zahlreiche Arten entgegen. Erstens schreibt die DNS-Sicherheit die Verwendung digitaler Signaturen als Vorläufer für die Annahme von DNS-Datenübertragungen vor. Außerdem nutzt es die Erkennung von Anomalien, um einzigartige DNS-Bedrohungen zu erkennen,indem KI-gestützte Algorithmen genutzt werden.
Eine andere Methode, die Ratenbegrenzung, schränkt die Anzahl der DNS-Anfragen ein, die ein einzelner Client stellen kann, basierend auf der verstrichenen Zeit. Die DNS-Zonenvalidierung sorgt dafür, dass nur bestätigte und gültige DNS-Einträge gelöscht werden können, um sich dem regulären DNS-Datenverkehrsfluss anzuschließen.
Um ein wirklich sicheres DNS einzurichten, ist es wichtig, dass es dem Zero-Trust-Ideal der Cybersicherheit entspricht und dieses unterstützt, gemäß dem Motto wir „nie vertrauen, sondern immer überprüfen“. Das bedeutet, dass der Zugriff auf keine Ressourcen (egal, wie unbedeutend sie auch sein mag) gewährt wird, ohne dass die Identität des Antragstellers zunächst verifiziert und dann für den Zugriff autorisiert wurde.
Unternehmen, die das Zero-Trust-Ideal voll und ganz verfolgen, weisen bemerkenswerte Gemeinsamkeiten auf, wie in einem vom IBM Institute for Business Value herausgegebenen Bericht über Zero-Trust-Sicherheit dargelegt wird. In diesem Bericht geht es um „Zero-Trust-Pioniere“ und die spezifischen Maßnahmen, die schätzungsweise 23 % der Unternehmen ergreifen, um die praktischen Prinzipien von Zero-Trust voll auszuschöpfen.
DNS-Resolver spielen eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der praktischen Prinzipien von Zero Trust. Resolver fungieren als Vermittler. Sobald ein Benutzer eine bestimmte Website anfordert, bearbeitet der DNS-Resolver diese Anfrage. Anschließend durchsucht es die gesamte DNS-Infrastruktur und untersucht die DNS-Server auf die richtige IP-Adresse.
Wenn das DNS-System diese IP-Adresse nicht findet, greifen DNS-Resolver außerhalb des Systems auf autoritative Nameserver zu. Diese Nameserver liefern das „letzte Wort“ für die gesuchte IP-Adresse, indem sie eine bestätigte IP-Adresse ausgeben. Der rekursive DNS-Resolver speichert diese IP-Adresse dann zur sicheren Aufbewahrung und für einen schnellen internen Zugriff beim nächsten Bedarf im Cache.
DNS-Sicherheit profitiert von zahlreichen Sicherheitsdiensten und Sicherheitstools. KI-gestützte Bedrohungserkennungssysteme bieten Automatisierung. Das Gleiche gilt für DNS-Resolver und andere Sicherheitslösungen, die von maschinellem Lernen und Threat-Intelligence profitieren.
Diese Systeme und Lösungen automatisieren nicht nur notwendige Prozesse, sondern überwachen auch proaktiv den DNS-Verkehr in Echtzeit. DNSSEC hilft auch bei der Automatisierung von Sicherheitsprozessen, indem es Internet Protocol vor Angriffen durch DNS-Hijacking, Phishing und Tunneling schützt – Cyberangriffe, die den DNS-Datenverkehr ernsthaft stören und die Erfahrung beeinträchtigen können.
Darüber hinaus trägt die DNS-Sicherheit zum Schutz von Objekten mit Funktionen des Internet der Dinge (IoT) bei. DNS schützt IoT-Frameworks auf verschiedene Weise, beispielsweise indem es IoT-Geräte daran hindert, mit Command-and-Control-Servern zu interagieren und als neue Teile von Botnets rekrutiert zu werden.
Die Aufrechterhaltung der Cybersicherheit ist ein Vollzeitjob, wenn man bedenkt, dass ausgeklügelte und sich weiterentwickelnde DNS-Angriffe ihre Fähigkeit zur erfolgreichen Anpassung zu behalten scheinen. Die folgenden Arten von DNS-Sicherheitslösungen werden hauptsächlich verwendet, um solchen Angriffen entgegenzuwirken und die Cybersicherheit auf andere Weise zu verbessern:
