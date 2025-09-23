DNS-Filterung vs. Web-Filterung: Was ist der Unterschied?

Beide Richtlinien zur Inhaltsfilterung zielen im Grunde darauf ab, das gleiche Cybersicherheit-Ziel zu erreichen – den Benutzer (und sein System) vor schädlichen Inhalten bösartiger Websites oder anderer böser Akteure zu schützen. Jede Form der Zugriffskontrolle ist unterschiedlich aufgebaut, um verwandte, aber separate Funktionen auszuführen.

Die DNS-Filterung basiert auf dem Domain Name System (DNS) und ist darauf ausgerichtet, potenziell gefährliche Websites abzufangen, bevor auf sie zugegriffen werden kann. Web-Filterung beinhaltet umfassendere, besser entwickelte Sicherheitsmaßnahmen, die nicht nur bösartige Websites erkennen, sondern auch analytische Untersuchungen dieser Websites und ihrer Methoden durchführen.