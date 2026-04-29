Bis zu einem gewissen Grad ist eine Konfigurationsabweichung im Laufe des Lebenszyklus eines Systems unvermeidlich. Dies kann durch manuelle Änderungen an einem Netzwerk verursacht werden, die die Interaktion der Komponenten untereinander beeinflussen, oder durch automatisierte Tools, die Einstellungen auf eine Weise verändern, die von den Administratoren nicht beabsichtigt war. Ohne die entsprechende Dokumentation können inkompatible oder schädliche Änderungen vorgenommen werden, wenn alte Administratoren ausscheiden und neue hinzukommen.

Ein Paradebeispiel für Konfigurationsdrift ist der Fall, dass ein Administrator in einer lastausgeglichenen Umgebung ein Fix auf einem Server anwendet, nicht aber auf den anderen. Selbst wenn das System vorerst normal weiterläuft, können später Probleme auftreten. Der gepatchte Server könnte eine neue Bibliothek verwenden, die mit zukünftigen Updates des Netzwerks, die die ursprünglichen Bedingungen annehmen, nicht kompatibel ist, was möglicherweise zu Ausfällen und Ineffizienzen führen kann.

Konfigurationsabweichungen stellen nicht nur eine Gefahr für die Leistung dar. Systeme, die von ihren vorgesehenen Einstellungen abweichen, können anfälliger für böswillige Akteure und Datenpannen werden. Wenn zum Beispiel die Firewall-Regeln nicht aktualisiert werden, wenn neue Ressourcen einem Netzwerk hinzugefügt werden, können Hacker direkt eindringen.

Konfigurationsabweichungen können sich auch auf den Compliance-Status auswirken. Ein Unternehmen kann ein Audit nicht bestehen, wenn die Netzwerkdokumentation eine Reihe von Sicherheitseinstellungen beschreibt, die Live-Umgebung jedoch anders ist.

DevOps-Profis und Systemadministratoren stehen ihnen Werkzeuge zur Verfügung, um Fehlkonfigurationen zu verhindern und Konfigurationsabweichungen zu bekämpfen. Infrastructure as Code (IaC)-Tools wie Terraform binden die Netzwerkkonfiguration an eine Konfigurationsdatei, die als Quelle der Wahrheit dient. Konfigurationsdateien stellen sicher, dass neue Netzwerkressourcen automatisch im richtigen Zustand bereitgestellt werden, wodurch die Anzahl möglicher Abweichungen reduziert wird.

Observability- Tools geben Administratoren Einblick in Metriken, Protokolle und Traces und helfen ihnen so, Konfigurationsabweichungen in Echtzeit zu erkennen und Korrekturen vorzunehmen. Eine unveränderliche Infrastruktur begrenzt Abweichungen, indem veraltete Server ausgemustert werden, anstatt überhaupt Korrekturen vorzunehmen. Konfigurationsabweichungen werden auch durch Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible behandelt.