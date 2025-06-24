Auf der einfachsten Ebene sind KI-Systeme so konzipiert, dass sie unabhängig „denken“ und entscheiden können. Zugleich wird Cognitive Computing eingesetzt, um menschenähnliche Denkprozesse zu simulieren, um die menschliche Entscheidungsfindung zu informieren und nicht zu ersetzen.



Denken Sie sich zum Beispiel KI als ein Werkzeug vor, das für einen bestimmten Zweck gedacht ist. Im Gegensatz dazu agiert ein kognitiver Computer eher wie ein digitaler Assistent, der dabei hilft, ein umfassenderes Ziel zu erreichen, indem er die gesamte Entscheidungsfindung beeinflusst.

Wenn es sich bei einer KI um ein GPS handelt, das die schnellste Route zwischen A und B liefern kann, ist ein kognitiver Computer eher wie ein Reiseführer. Die KI kann auf vorhandene Karten und Verkehrsdaten zurückgreifen, um die bestmögliche Route zu ermitteln.

Ein kognitives System arbeitet jedoch mit dem Benutzer zusammen, um seine Vorlieben zu lernen und auf kontextabhängigere Informationen zu reagieren. Es könnte interessante Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke hervorheben oder eine landschaftlich reizvollere Route wählen, wenn das Wetter schön ist und Effizienz nicht oberste Priorität hat.

Im Allgemeinen kann man KI als ein spezialisiertes Problemlösungswerkzeug betrachten. KI-Systeme zeichnen sich durch die schnelle Analyse großer Datenmengen aus, um Muster zu erkennen und Entscheidungen auf der Grundlage vordefinierter Regeln zu treffen. Kognitive Systeme, die mehr wie Menschen denken sollen, bauen auf KI-Funktionen auf, sind aber besser in der Lage, komplexe, unstrukturierte Daten zu verstehen. Sie lernen aus Interaktionen und liefern Erklärungen und Empfehlungen.

Der Oberbegriff KI wird häufiger verwendet, um sich auf bestimmte Arten von begrenzten Computermodellen zu beziehen, wie z. B. Neural Networks und große Sprachmodelle (LLMs). Im Gegensatz dazu ist es besser, das Cognitive Computing als hybride Methodik zu betrachten. Es kombiniert Kognitionswissenschaft und Informatik, um Systeme zu entwickeln, die den menschlichen Entscheidungsprozess unterstützen und bereichern.

Kognitive Systeme nutzen häufig KI-Technologien wie maschinelles Lernen (ML) oder Deep Learning, um die Mustererkennung oder die Spracherkennung zu verbessern. Darüber hinaus sind diese Art von Systemen darauf ausgelegt, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, aufzunehmen und darauf zu reagieren. Sie beziehen Informationen aus einer Vielzahl potenzieller Daten- oder Eingabequellen, wie z. B. visuelle, gestische oder auditive Hinweise.

Zwar kann der Umfang jedes einzelnen KI-Modells begrenzt sein, was dazu führt, dass es außerhalb seines vorgesehenen Bereichs Probleme hat, aber Cognitive Computing-Systeme sind unterschiedlich konzipiert. Sie eignen sich gut zur Lösung komplexer Probleme, die Mehrdeutigkeiten, Unsicherheiten oder unspezifische Antworten beinhalten.

Anders ausgedrückt: KI – wie wir sie heute kennen – ist dazu gedacht, Lücken zu schließen und Abkürzungen für alltägliche oder schwierige Aufgaben zu bieten. Cognitive Computing ist eher der Versuch, die menschliche Kognition zu unterstützen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Cognitive Computing kombiniert KI mit komplementären Disziplinen wie Mensch-Computer-Interaktion, Dialog und Techniken zur Generierung von Erzählungen, um Maschinen zu schaffen, die wie Menschen lernen, argumentieren und verstehen können. Dieser Ansatz hilft Benutzern, bessere Entscheidungen zu treffen.

Einige KI-Modelle können bemerkenswerte Leistungen erbringen, die sogar die menschlichen Fähigkeiten übertreffen. Aber selbst die fortschrittlichsten KI-Systeme sind nur für eine begrenzte Anzahl von Aufgaben ausgelegt. Auch wenn weit verbreitete KI-Systeme scheinbar sehr leistungsfähig sind, können sie aufgrund von regelbasierten Anweisungen die Flexibilität und die Nuancen der menschlichen Kognition nicht erfassen.

Bei Aufgaben, bei denen Kontext relevant ist, wie z. B. das Verstehen natürlicher Sprache oder das Erkennen bestimmter Objekte, kann die KI die menschliche Intelligenz nicht ganz ersetzen oder replizieren – zumindest noch nicht.“

Das Ziel des Cognitive Computing ist es nicht, die menschliche Entscheidungsfindung zu ersetzen. Stattdessen versucht es, die Arten kognitiver Systeme nachzuahmen, die für menschliche Denkprozesse verantwortlich sind, um die Entscheidungsfindung des Benutzers zu verbessern.