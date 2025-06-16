Was ist Cognitive Computing?

Aufbauend auf den umfassenden Computing-Frameworks der künstlichen Intelligenz (KI) und Signalverarbeitung kombiniert Cognitive Computing eine Reihe von Disziplinen des maschinellen Lernens (ML) mit Prinzipien der Mensch-Computer-Interaktion, Dialog- und Narrativgenerierungstechniken, um Maschinen zu schaffen, die wie Menschen lernen, denken und verstehen können. Effektive Cognitive Computing-Systeme können große Datenmengen verarbeiten, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die über die menschlichen Fähigkeiten hinausgehen.

Zwar gibt es viele Bereiche, in denen Computer den Menschen überlegen sind, doch selbst fortschrittliche KI-Systeme haben noch immer Schwierigkeiten mit bestimmten Aufgaben, wie dem Verstehen natürlicher Sprache und dem Erkennen bestimmter Objekte. Cognitive Computing versucht, die kognitiven Systeme des menschlichen Gehirns nachzuahmen (zum Beispiel Mustererkennung, Spracherkennung usw.), um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Cognitive Computing-Systeme können so konzipiert sein, dass sie dynamische Datensätze in Echtzeit und mehrere Informationsquellen in Kombination nutzen, einschließlich sensorischer Eingaben wie visuelle, gestische, auditive oder von Sensoren bereitgestellte Daten.

Einige reale Anwendungsfälle für Cognitive Computing sind Stimmungsanalysen, Risikobewertungen und Formen der Bilderkennung, wie z. B. Gesichts- und Objekterkennung. Cognitive Computing ist in den Bereichen Robotertechnik, Gesundheitswesen, Bankwesen, Finanzen und Einzelhandel von besonderem Wert.