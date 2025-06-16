Was ist Cognitive Computing?

8 Minuten
Cognitive Computing ist ein wachsender Bereich der Informatik, der Computermodelle verwendet, um die menschliche Kognition oder andere Arten menschlicher Denkprozesse genau zu simulieren, um komplexe Probleme zu lösen, die möglicherweise mehrdeutige, ungewisse oder anderweitig unspezifische Antworten haben.
Aufbauend auf den umfassenden Computing-Frameworks der künstlichen Intelligenz (KI) und Signalverarbeitung kombiniert Cognitive Computing eine Reihe von Disziplinen des maschinellen Lernens (ML) mit Prinzipien der Mensch-Computer-Interaktion, Dialog- und Narrativgenerierungstechniken, um Maschinen zu schaffen, die wie Menschen lernen, denken und verstehen können. Effektive Cognitive Computing-Systeme können große Datenmengen verarbeiten, um Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die über die menschlichen Fähigkeiten hinausgehen.
Zwar gibt es viele Bereiche, in denen Computer den Menschen überlegen sind, doch selbst fortschrittliche KI-Systeme haben noch immer Schwierigkeiten mit bestimmten Aufgaben, wie dem Verstehen natürlicher Sprache und dem Erkennen bestimmter Objekte. Cognitive Computing versucht, die kognitiven Systeme des menschlichen Gehirns nachzuahmen (zum Beispiel Mustererkennung, Spracherkennung usw.), um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Cognitive Computing-Systeme können so konzipiert sein, dass sie dynamische Datensätze in Echtzeit und mehrere Informationsquellen in Kombination nutzen, einschließlich sensorischer Eingaben wie visuelle, gestische, auditive oder von Sensoren bereitgestellte Daten.
Einige reale Anwendungsfälle für Cognitive Computing sind Stimmungsanalysen, Risikobewertungen und Formen der Bilderkennung, wie z. B. Gesichts- und Objekterkennung. Cognitive Computing ist in den Bereichen Robotertechnik, Gesundheitswesen, Bankwesen, Finanzen und Einzelhandel von besonderem Wert.
Das übergeordnete Ziel des Cognitive Computing besteht darin, Systeme zu entwickeln, die in der Lage sind, komplexe, mehrstufige Probleme zu lösen, die in der Regel menschliche Kognition erfordern. Diese Art von Problemen erfordert in der Regel eine hochgradige, kontextabhängige Mustererkennung. Wenn es darum geht, Sprache oder Bilder zu interpretieren, sind Menschen sehr gut darin, Kontexthinweise zu erkennen, die eine genaue Entscheidungsfindung ermöglichen. Diese Art von Aufgaben kann für regelbasierte Computersysteme eine viel größere Herausforderung darstellen.
Kognitive Computer werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen entwickelt, um große Mengen unstrukturierter Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren, mit dem spezifischen Ziel, durch ausgefeiltere Mustererkennung genaue und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Effektive Cognitive Computing-Systeme können Texte (in regulären und unregelmäßigen Schriftarten), Bilder und Sprache interpretieren und sind sogar in der Lage, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Datentypen herzustellen. Solche Systeme können sich zudem im Laufe der Zeit verbessern und den menschlichen Lernprozess nachahmen.
Cognitive Computing-Modelle basieren zumeist auf künstlichen neuronalen Netzen, einer Art von KI, die Schichten von Knoten oder künstlichen Neuronen verwendet, die von den Nervenbahnen im menschlichen Gehirn inspiriert sind. Diese Arten von Netzwerken können sich im Laufe der Zeit verbessern, indem sie effektiv aus jedem einzelnen Datenelement lernen, das ihnen zugeführt wird, um ihren Entscheidungsfindungsprozess zu optimieren.
Während neuronale Netze für bestimmte Arten von Aufgaben sehr leistungsfähig sein können, integrieren kognitive Systeme häufig auch andere Arten von KI-gesteuerten oder KI-verwandten Technologien, wie z. B. Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und maschinelles Lernen, um verschiedene Eingaben und Signale besser zu verstehen und zu interpretieren.
Cognitive Computing-Systeme sind darauf ausgelegt, große Datenmengen aus verschiedenen Arten von Quellen zu kombinieren. Um unterschiedliche und manchmal widersprüchliche Eingaben zu analysieren und abzuwägen und auf der Grundlage des erlernten Kontexts fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen, verwenden kognitive Systeme verschiedene selbstlernende Technologien, die die menschliche Intelligenz nachahmen sollen. Zu diesen Methoden gehören vorausschauende Analysen, Datenanalyse, Big Data Mining und verschiedene Mustererkennungsmodelle zur Optimierung des Entscheidungsfindungsprozesses.
Das Training der Arten von maschinellen Lernalgorithmen, die in kognitiven Systemen verwendet werden, erfordert große Mengen sowohl strukturierter als auch unstrukturierter Daten. Während des Trainings beginnen diese Arten von Systemen, Muster zu erkennen, und verfeinern im Laufe der Zeit ihre Datenverarbeitungstechniken, um schnellere und genauere Verbindungen herzustellen.
Beispielsweise kann ein KI-System, das darauf trainiert ist, verschiedene Blumenarten zu erkennen, mit einer Datenbank gefüttert werden, die Hunderttausende verschiedener Blumenbilder speichert. Beispielsweise kann ein KI-System, das darauf trainiert ist, verschiedene Arten von Blumen zu identifizieren, mit einer Datenbank gespeist werden, in der Hunderttausende verschiedener Blumenbilder gespeichert sind.
Ein System, das darauf trainiert ist, Blumen nur anhand von Blumenbildern zu identifizieren, könnte jedoch bestimmte Kontexthinweise, die Bilder nicht vermitteln können, falsch interpretieren. Um kognitive Fähigkeiten zu erreichen, die denen der menschlichen Entscheidungsfindung ähneln, müssen kognitive Computersysteme verschiedene Arten von Technologien miteinander verbinden und bestimmte spezifische Eigenschaften aufweisen. Um als Cognitive Computer zu gelten, muss ein System nämlich die folgenden Eigenschaften aufweisen.
Kognitive Systeme müssen in der Lage sein, auf Informationsänderungen zu reagieren und sich anzupassen, und sie müssen flexibel genug sein, um unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. Systeme müssen in der Lage sein, dynamische Daten in Echtzeit zu verarbeiten und sich an mögliche Änderungen sowohl der Informationen als auch der Umgebung anzupassen.
Die Interaktion zwischen Mensch und Computer ist ein wesentliches Element kognitiver Systeme. Kognitive Systeme müssen reaktionsschnell sein, damit Benutzer ihre Anweisungen an sich ändernde und weiterentwickelnde Anforderungen anpassen können. Aber kognitive Systeme müssen auch in der Lage sein, mit anderen Arten von Technologien zu interagieren, wie z. B. dem Internet der Dinge (IoT) und Cloud-Computing-Plattformen.
Cognitive Computing-Plattformen müssen in dem Sinne iterativ sein, dass sie einzigartige Probleme oder Problemtypen identifizieren können. Darüber hinaus müssen sie in der Lage sein, klärende Fragen zu stellen oder zusätzliche Informationen aus neuen oder anderen Quellen einzuholen. Um mehrstufige Probleme auf diese Weise zu lösen, müssen sie zustandsbehaftet sein, d. h. sie müssen Informationen speichern können, die für ähnliche Situationen relevant sind, die zuvor aufgetreten sind, und vergangene Zustände erneut aufrufen können.
Das Verstehen von Kontextinformationen ist ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Wahrnehmung. Damit kognitive Systeme menschenähnliche Problemlösungen erzielen können, müssen sie in der Lage sein, Kontextinformationen wie Syntax, Zeit, Ort, Domäne und benutzerspezifische Profile, Aufgaben und Bedürfnisse zu erfassen und zu identifizieren. Kognitive Systeme müssen nicht nur in der Lage sein, den Kontext zu verstehen, in dem Daten präsentiert werden, sondern auch den Kontext, in dem Probleme formuliert werden.
Cognitive Computing-Systeme entstehen, indem viele verschiedene Arten von Computermodellen zu einem Hybridsystem verbunden werden, das menschliche Denkprozesse und Intelligenz besser annähern kann. Diese Modelle umfassen verschiedene Arten künstlicher Intelligenz sowie KI-nahe oder KI-bezogene Modelle, wie beispielsweise:
Die jüngsten Entwicklungen der KI-Technologien haben großen Einfluss auf Cognitive Computing Anwendungen, von generativen KI-Programmen wie ChatGPT und Midjourney bis hin zu eigenständig fahrenden Autos und darüber hinaus. Einige gängige reale Anwendungen des Cognitive Computing umfassen mehrere Aspekte, wie z. B.:
Beliebte virtuelle KI-Assistenten wie Alexa, Siri und Google Assistant setzen auf Cognitive Computing, um ihren Nutzen durch Automatisierung und Interaktivität zu verbessern. Solche Assistenten verwenden maschinelle Lernsysteme, um natürliche Sprache zu verarbeiten und ihre Vorschläge anzupassen, um bessere Ergebnisse für einzelne Benutzer zu erzielen.
Cognitive Computing-Systeme haben sich für viele Bank- und Finanzanwendungen als wertvoll erwiesen. Kognitive Systeme werden eingesetzt, um wirtschaftliche Bedingungen wie Variablen der Lieferkette und Markttrends zu überwachen, um sowohl zukünftige Chancen als auch potenzielle Krisen vorherzusagen und zu modellieren.
Cognitive Computing-Systeme haben sich als besonders geeignet für tiefgreifende Datenanalyse und Mustererkennung erwiesen. Diese Fähigkeiten werden insbesondere im Bereich der Cybersicherheit sinnvoll eingesetzt. Hier nutzen Spezialisten Cognitive Computing, um das Nutzerverhalten, wie beispielsweise Finanztransaktionen, zu analysieren und Muster potenzieller Betrugsfälle und Risiken zu erkennen.
Kognitive Systeme haben sich in Einzelhandels-Anwendungen als nützlich erwiesen. Technologieorientierte Einzelhändler wie Amazon und Netflix nutzen Cognitive Computing, um tiefere Einblicke in die Kaufhistorie der Nutzer zu gewinnen und bessere Produktempfehlungen zu geben, die auf die persönlichen Interessen der einzelnen Nutzer zugeschnitten sind.
Kognitive Systeme haben sich auch im Kundenservice verschiedener Branchen als nützlich erwiesen, wo sie fortschrittliche Chatbots als virtuelle Agenten unterstützen. Diese Agenten bieten detaillierten und fundierten Support mit einer bisher unerreichten Geschwindigkeit und in einem bisher unerreichten Umfang.
Als eines der bekanntesten und renommiertesten kognitiven Systeme erlangte IBM® Watson Bekanntheit durch seine Teilnahme an der beliebten Quizshow Jeopardy, während sein Vorgänger Deep Blue die Welt schockierte, als es als erstes Computersystem einen Schachweltmeister besiegte.
Die heutige Iteration (IBM watsonx) und Anwendungen sind noch beeindruckender. Ein bemerkenswerter Anwendungsfall ist die Gesundheitsbranche, wo watsonx Anbieter bei der Verbesserung medizinischer Diagnosen unterstützt hat. Watsonx ist in der Lage, einige der aktuellsten Forschungsergebnisse und komplexen Krankengeschichten zu sammeln und zu verstehen, und hat erfolgreich Behandlungsvorschläge abgeleitet, um die Patientenversorgung zu verbessern.
