Was ist Chargeback?

Dieser Ansatz unterscheidet sich von einfachen Verteilungsmodellen, die den Geschäftsbereichen (z. B.Marketing, Personalwesen, Kundenservice, Finanzen oder F&E) einen festen Anteil an Ressourcen im Voraus zuweisen, oft auf der Grundlage ihrer Mitarbeiterzahl oder des von ihnen generierten Umsatzes.

Ein dritter Ansatz, die so genannte Showback-Strategie, kann als Kompromiss zwischen Chargeback und einfacher Verteilung angesehen werden. Sie verfolgt die IT-Ausgaben in allen Geschäftsbereichen und sendet jeder Abteilung einen umfassenden Nutzungsbericht, ohne die anfallenden Kosten in Rechnung zu stellen. Diese Strategie soll die Abteilungen für ihre Ressourcennutzung in die Pflicht nehmen, ohne die Ablenkung durch die Kostendeckung.

Unternehmen können ein Chargeback-Modell aus verschiedenen Gründen einführen, u.a. um eine Kultur der effizienten Infrastrukturausgaben und der Kostenoptimierung im gesamten Unternehmen zu fördern. Da die Abteilungen direkt für ihre eigenen Energie- und IT-Kosten verantwortlich sind, ist jede Abteilung motiviert, strategische Nutzungsentscheidungen zu treffen und verschwenderisches Verhalten einzuschränken. Darüber hinaus können Chargebacks zu einem Gefühl der Fairness im gesamten Unternehmen beitragen, indem sie den einzelnen Teams die Möglichkeit zur Zuweisung von Ressourcen zu ihren eigenen Bedingungen geben.

Das Chargeback-Management kann in das Risikomanagementprogramm eines Unternehmens fallen, wobei die IT- und Finanzabteilung gemeinsam für die Nachverfolgung, Abrechnung und Durchsetzung zuständig sind. Die Aufgabe, die Strategie zu überwachen, wird häufig einem Chief Information Officer (CIO) übertragen.

Chargeback-Ansätze fügen sich häufig in die umfassenderen Strategien von FinOps (oder Cloud FinOps) und Technology Business Management (TBM) eines Unternehmens ein. FinOps betont die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen IT-, Finanz- und Geschäftsteams, um den Geschäftswert von Cloud- und Infrastrukturinvestitionen in Hybrid-Cloud- und Multicloud-Umgebungen zu maximieren.

Chargeback unterstützt die wichtigsten FinOps-Prinzipien, indem es die Verantwortlichkeit (Teams sind für ihre Nutzung und Kosten verantwortlich), die Optimierung (Transparenz ermöglicht intelligentere Entscheidungen) und die Governance (Richtlinien leiten einen verantwortungsvollen Verbrauch) fördert. Diese Modelle helfen Unternehmen bei der Umstellung von reaktiver Kostenkontrolle auf einen proaktiven Finanzbetrieb. Dies ist ein zunehmend wichtiger Schritt, da die IT-Ausgaben laut Gartner im Jahr 2025 voraussichtlich 5,74 Billionen US-Dollar erreichen werden, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 2024.

Aber eine Chargeback-Strategie ist möglicherweise nicht für jedes Unternehmen geeignet. Sie ist betrieblich komplexer, da sie eine detaillierte Verfolgung des Ressourcenverbrauchs über mehrere Abteilungen hinweg erfordert, von denen viele auf unterschiedliche Dienste und Methoden angewiesen sind. Eine Chargeback-Strategie kann auch zu Spannungen zwischen IT-Teams und Geschäftsbereichen führen, die sich möglicherweise durch die Ressourcennutzung, über die sie wenig Kontrolle haben, ungerechtfertigt belastet fühlen. Es belastet Abteilungen auch mit mehr finanziellen Aufgaben, einschließlich Prognosen oder dem Prozess der Antizipation zukünftiger Ereignisse auf der Grundlage aktueller Daten und Trends.