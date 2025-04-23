Was ist Transaktionsüberwachung?

Einer der bekanntesten und am besten regulierten Anwendungsfall für die Transaktionsüberwachung ist die Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML). Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Sucht- und Verbrechensbekämpfung macht die Geldwäsche schätzungsweise 2 bis 5 % des weltweiten BIP aus, d. h. etwa 800 bis 2 Billionen US-Dollar pro Jahr.1

Als Reaktion auf das Ausmaß und die Komplexität moderner Finanzkriminalität investieren Finanzinstitute stark in fortschrittliche technologische Lösungen. The Business Research Company geht davon aus, dass der weltweite Markt für Anti-Geldwäsche-Software (AML) im Jahr 2025 auf 3,2 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was durch die zunehmende Notwendigkeit der Erkennung und die Einhaltung strengerer Vorschriften getrieben wird.2 Die Trends zeigen eine deutliche Zunahme der Nutzung von KI-gestützten Lösungen. Darüber hinaus wird die Überwachung von Kryptowährungen zu einem zentralen Schwerpunkt, da der Aufstieg digitaler Währungen es für Finanzdienstleistungsinstitute von entscheidender Bedeutung macht,Blockchain-Transaktionen zu verfolgen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Die heutigen Systeme zur Überwachung von AML-Transaktionen sind darauf ausgelegt, Verhaltensweisen im Zusammenhang mit bekannten Geldwäschetypologien zu erkennen, wie z. B. die Strukturierung oder das „Smurfing“, bei dem große Transaktionen in kleinere Beträge aufgeteilt werden, um Meldeschwellen zu umgehen. Diese Systeme erkennen auch ungewöhnliche Transaktionsmuster, wie z. B. plötzliche Aktivitätsspitzen oder Verhaltensweisen, die vom typischen Profil eines Kunden abweichen. Die Überwachung von Transaktionen mit Gerichtsbarkeiten mit hohem Risiko ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da diese auf Versuche hinweisen könnten, Gelder durch Länder zu verschieben, die über nur schwache AML-Regulierungskontrollen verfügen oder unter Sanktionen stehen.