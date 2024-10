Was ist digitales Marketing?

Die Evolution des digitalen Marketings ist eng mit der Entwicklung des Internets und der Online-Technologien verwoben. Während das traditionelle Marketing stark auf einzelne Verkäufer, Massenwerbemaßnahmen wie Werbetafeln und Taktiken wie Kaltakquise angewiesen war, haben sich die digitalen Marketingbemühungen weiterentwickelt und konzentrieren sich heute auf Personalisierung und Kundenfreundlichkeit.

In den Anfängen des Internets schufen Pioniere des digitalen Marketings wie AT & T die ersten anklickbaren digitalen Anzeigen1. Als sich die Suchmaschinen Mitte bis Ende der 1990er Jahre ausbreiteten, begannen Unternehmen, ihre Webseiten zu optimieren, um an Sichtbarkeit zu gewinnen und den Traffic auf ihren Websites zu steigern. Dies waren die ersten Fälle von Suchmaschinenoptimierung (SEO).

In den 2000er Jahren wurden Social-Media-Plattformen zu einem unverzichtbaren Instrument für die Echtzeitwerbung und eröffneten Möglichkeiten für mehr Interaktivität und Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Marken. Google Ads (ehemals Google AdWords) wurde im Jahr 2000 gegründet und führte ein Pay-per-Click-Modell (PPC) ein, mit dem Unternehmen auf Keywords bieten konnten und nur zahlen mussten, wenn auf ihre Anzeigen geklickt wurde.

Mit der Massenakzeptanz von Smartphones wurde mobiles Marketing unverzichtbar und brachte Möglichkeiten für gezieltere Werbung und Kundenbindung mit sich. Damit einher ging eine neue Dimension von Big Data, da sich Unternehmen die Möglichkeit bot, große Datenmengen zu analysieren, um personalisierte Werbekampagnen zu erstellen.

Gleichzeitig ermöglichte die programmatische Werbung in den 2010er Jahren automatisierte Echtzeit-Gebote für Anzeigen, was die Effizienz und Präzision von Online-Anzeigen erhöhte. In dieser Zeit ermöglichten die moderneren Social-Media-Kanäle Marketingkampagnen wie Influencer-Marketing und schließlich Live-Social-Marketing auf Plattformen wie TikTok.

Heute ist digitales Marketing allgegenwärtig. Anstatt sich auf einen einzigen Kommunikationskanal wie soziale Medien oder E-Mail-Marketing zu konzentrieren, sind große Unternehmen in der Regel auf Dutzenden von integrierten Kanälen gleichzeitig aktiv. Technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz, erweiterte Stimmungsanalyse, interaktive Inhalte und intelligente Geräte mit Sprachsuche wurden in bestehende digitale Marketingpraktiken integriert, um ein komplexes und dynamisches modernes Marketing-Ökosystem zu schaffen.