Daten sind unverzichtbar: Aufbau einer effektiven Marketingstrategie mit generativer KI

Generative KI ermöglicht eine neue Welt der kreativen, maßgeschneiderten Kommunikation, die es Marketingteams erlaubt, eine größere Personalisierung in großem Umfang zu liefern und die hohen Kundenerwartungen von heute zu erfüllen. Das Potenzial dieses leistungsstarken neuen Tools erstreckt sich auf den gesamten End-to-End-Marketingprozess, von der internen Kommunikation und Produktivität bis hin zu kundenorientierten Kanälen und Produktsupport. In einer im Mai 2023 von IBM und Momentive.ai durchgeführten Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gaben 67 % der CMOs an, dass sie planen, in den nächsten 12 Monaten generative KI zu implementieren, und 86 % planen dies innerhalb von 24 Monaten zu tun.
KI für Unternehmen ist seit langem in der Lage, mehrere Marketingfunktionen zu erfüllen: nahtlose Verbindung über jede Plattform oder jedes Gerät, sofortige Reaktion bei Problemen und Anpassung auf der Grundlage des aktuellen Standorts und der Kaufhistorie. Aber generative KI-Lösungen können den kundenorientierten Teams im Marketing neue Funktionen bieten, um eine noch stärkere Personalisierung in großem Maßstab zu ermöglichen und die Fähigkeiten und die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern.
Enterprise-Marketingteams können von generativer KI stark profitieren, die Einführung dieser Funktionen erfordert jedoch neue Fähigkeiten und Prozesse. Laut einer IBM-Umfrage nannten CMOs auf die Frage nach den größten Herausforderungen bei der Einführung von generativer KI drei Hauptsorgen: die Bewältigung der Komplexität der Implementierung, den Aufbau des Datensatzes sowie das Marken- und geistige Eigentumsrisiko.
Mit der richtigen generativen KI-Strategie können Vermarkter diese Bedenken abmildern. Die Reise beginnt mit soliden Daten.
Wie bei allen KI-Implementierungen muss auch bei der generativen KI auf die Beschaffung und Pflege der zugrunde liegenden Daten geachtet werden. Das bekannte IT-Sprichwort „Garbage in, Garbage out“ gilt nach wie vor – hochwertige Daten sind unverzichtbar, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Wenn die Trainingsdaten voreingenommen oder unvollständig sind, können die Modelle ungenaue Inhalte erzeugen.
Insbesondere im Marketing kann generative KI bei der Entwicklung von Inhalten und der Zielgruppe helfen. Die Datenpflege ist von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Festlegung von Leitplanken und Kontrollen, um Bias zu vermeiden und die Konsistenz der Markendarstellung sowie die Genauigkeit der Produkt- und Serviceinformationen sicherzustellen.
Zum Beispiel könnte ein Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung generative KI verwenden, um E-Mail- oder Online-Erfahrungen zu personalisieren, die auf verschiedene Kundenpersönlichkeiten zugeschnitten sind. Die Funktionen der generativen KI für Text, Bild und Video haben das Potenzial, eine personalisierte und ansprechende Erfahrung zu schaffen. Dazu könnte ein virtuelles Modell gehören, das Outfits trägt, die dem Körpertyp des Kunden, seinen modischen Vorlieben und den Aktivitäten, die ihn interessieren, entsprechen. Das generative AI-Tool kann auch externe Faktoren wie Wetter, kommende Veranstaltungen oder den Standort des Käufers einbeziehen.
Aber was, wenn das generative KI-Tool dem Kunden empfiehlt, mitten im Winter einen Badeanzug oder im Sommer eine Schneeparka zu kaufen? Da verschiedene generative KI-Lösungen auf großen Datenmengen trainiert werden, sind sie in der Lage, vorhandene Daten zu nutzen und falsch zu interpretieren. Das Tool hat also das Potenzial, unerwartete Ergebnisse zu liefern.
Wenn ein Foundation Model themenfremde oder falsche Inhalte erzeugt, spricht man von einer Halluzination (Link befindet sich außerhalb ibm.com). Um dieses Szenario abzumildern, müssen die Teams sicherstellen, dass sie ihre Modelle mit proprietären Datensätzen anpassen, anstatt sich ausschließlich auf Open-Source-Daten zu verlassen.
Bevor Ihr Marketing effektive generative KI-Lösungen einführen kann, benötigen Sie eine Strategie zur Implementierung von KI Foundation Models.</p> Angesichts der riesigen Menge an verfügbaren Daten (sowohl extern als auch intern) ist es wichtig, dass Sie Ihre Anwendungsfälle definieren, bevor Sie Ihre Modelle beschaffen und trainieren. Wenn Sie den Nutzen und die Risiken der einzelnen Anwendungsfälle verstehen, können Sie einen schrittweisen Pfad erstellen, der den Prozess der Modellschulung priorisiert.
Marketingfachleute müssen auch eng mit der IT-Abteilung zusammenarbeiten, um die Datenarchitektur abzustimmen, die für den sicheren Aufbau und Einsatz von Basismodellen erforderlich ist, und dabei den notwendigen Schutz für geistiges Eigentum und vertrauliche Daten beachten. Die richtigen Nutzungsrichtlinien helfen dabei, Ihr geistiges Eigentum und die Integrität Ihrer Marke zu überwachen und zu schützen.
Nach der Bereitstellung ist Ihre Reise mit generativer KI noch nicht vorbei. Foundation Models werden im Zuge der Interaktion mit den Kunden ständig verfeinert und sammeln immer mehr Daten, was wiederum ihre Fähigkeiten verbessert. Menschliche Aufsicht (wie etwa überwachtes Feintuning mit menschlichen Annotationen und bestärkendes Lernen anhand menschlichen Feedback) ist erforderlich, um die Ausgabe von generativen KI-Apps, die auf Foundation Models laufen, mit den menschlichen Absichten in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass sie hilfreich, ethisch und zuverlässig sind.
Auch wenn generative KI in der Lage ist, kundenorientierte Arbeit zu leisten, die menschlich anmutet, benötigt sie dennoch einen menschlichen Berater, der sich mit ethischen und rechtlichen Fragen der Datennutzung auskennt. Menschliche Prüfer können auch alle Fälle von Voreingenommenheit oder Halluzinationen, die in den Inhalt gesickert sein könnten, identifizieren und korrigieren.
In der IBM-Umfrage nannten CMOs die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten, SEO und Social Media Marketing als die wichtigsten B2B-Anwendungsfall für generative KI-Funktionen.1 Im Hinblick auf die B2B-Marketingfunktion nannten diese Führungskräfte Lead-Generierung und Sales Nurturing die wichtigsten Anwendungsfall.1
Auf die Frage nach ihren größten Bedenken in Bezug auf generative KI konzentrierten sich die Führungskräfte auf Datengenauigkeit, Datenschutzmanagement und darauf, über die qualifizierten Ressourcen für die Entwicklung dieser Lösung zu verfügen.1 Zu diesem Zweck erfordert die Einführung generativer KI-Technologie einen praxisorientierten Ansatz, um ihre Funktionen zu entwickeln, zu testen und daraus zu lernen. Dadurch wird sichergestellt, dass proprietäre Daten geschützt werden, die Customer Experience relevant und lohnend ist und der Marketingprozess rationalisiert und kosteneffizient wird.
Seit Jahrzehnten ist IBM führend bei der Entwicklung von KI für Unternehmen. Wir bieten Lösungen und Dienstleistungen an, die Marketingfachleuten helfen, generative KI verantwortungsvoll und effektiv einzusetzen. Das IBM watsonx-Portfolio an KI-Produkten soll Marketing- und anderen Führungskräften helfen, sich selbstbewusst in das Thema generative KI zu verschieben. Das Portfolio umfasst:
IBM® Consulting und sein vielfältiges, globales Team von mehr als 20.000 KI-Experten helfen Marketing-Unternehmen, KI und Automatisierung schnell und selbstbewusst im gesamten Unternehmen zu entwerfen und zu skalieren. Wir arbeiten im Concert mit der IBM watsonx-Technologie und einem offenen Ökosystem von Partnern, um jedes KI-Modell auf jeder Cloud bereitzustellen, geleitet von Ethik und Vertrauen.
Machen Sie den ersten Schritt in Richtung generativer KI mit den richtigen Datenquellen und der passenden Architektur, um den Zugang, die Qualität, die Vielfalt und den Schutz Ihrer Marke zu gewährleisten.
