Daten sind unverzichtbar: Aufbau einer effektiven Marketingstrategie mit generativer KI

Generative KI ermöglicht eine neue Welt der kreativen, maßgeschneiderten Kommunikation, die es Marketingteams erlaubt, eine größere Personalisierung in großem Umfang zu liefern und die hohen Kundenerwartungen von heute zu erfüllen. Das Potenzial dieses leistungsstarken neuen Tools erstreckt sich auf den gesamten End-to-End-Marketingprozess, von der internen Kommunikation und Produktivität bis hin zu kundenorientierten Kanälen und Produktsupport. In einer im Mai 2023 von IBM und Momentive.ai durchgeführten Umfrage (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) gaben 67 % der CMOs an, dass sie planen, in den nächsten 12 Monaten generative KI zu implementieren, und 86 % planen dies innerhalb von 24 Monaten zu tun.

KI für Unternehmen ist seit langem in der Lage, mehrere Marketingfunktionen zu erfüllen: nahtlose Verbindung über jede Plattform oder jedes Gerät, sofortige Reaktion bei Problemen und Anpassung auf der Grundlage des aktuellen Standorts und der Kaufhistorie. Aber generative KI-Lösungen können den kundenorientierten Teams im Marketing neue Funktionen bieten, um eine noch stärkere Personalisierung in großem Maßstab zu ermöglichen und die Fähigkeiten und die Leistung der Mitarbeiter zu verbessern.

Enterprise-Marketingteams können von generativer KI stark profitieren, die Einführung dieser Funktionen erfordert jedoch neue Fähigkeiten und Prozesse. Laut einer IBM-Umfrage nannten CMOs auf die Frage nach den größten Herausforderungen bei der Einführung von generativer KI drei Hauptsorgen: die Bewältigung der Komplexität der Implementierung, den Aufbau des Datensatzes sowie das Marken- und geistige Eigentumsrisiko.

Mit der richtigen generativen KI-Strategie können Vermarkter diese Bedenken abmildern. Die Reise beginnt mit soliden Daten.