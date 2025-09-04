TBM basiert auf einer Standard-Taxonomie und einem Entscheidungsfindungsmodell, das finanzielle und operative Daten zwischen IT-, Finanz- und Geschäftsbereich miteinander verbindet. Es stattet Teams mit der Struktur, den Prozessen und den Erkenntnissen aus, die erforderlich sind, um Technologie wie ein Unternehmen zu verwalten.

Organisationen wie kleine Unternehmen, internationale Konzerne und öffentliche Einrichtungen wie der US-Bundesstaat Washington haben TBM eingeführt, um die Transparenz, Klarheit, Konsistenz und Effizienz ihrer Technologieabteilungen zu verbessern.

Das Framework wurde ursprünglich vom TBM Council entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation, die von Tausenden von CIOs, CTOs, CFOs und anderen führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Finanzen unterstützt wird. Mit der Weiterentwicklung der Technologie hat sich auch die TBM weiterentwickelt, um moderne Bereitstellungsmodelle wie Cloud, Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und mehr abzudecken.

Durch die Abstimmung von Kosten, Verbrauch und Wert ermöglicht TBM es Unternehmen, Investitionen mit hoher Wirkung zu priorisieren, den ROI von Technologieinitiativen zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ausgabenentscheidungen die allgemeine Geschäftsstrategie unterstützen.