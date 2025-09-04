Technology Business Management (TBM) ist ein Framework für das Wertmanagement, das Organisationen bei der Optimierung von Technologieinvestitionen hilft, indem es Kosten, Verbrauch und Geschäftswert miteinander verknüpft. Es bringt IT-, Finanz- und Geschäftsteams mit einer gemeinsamen Sprache und einem strukturierten Ansatz zur Entscheidungsfindung zusammen.
TBM basiert auf einer Standard-Taxonomie und einem Entscheidungsfindungsmodell, das finanzielle und operative Daten zwischen IT-, Finanz- und Geschäftsbereich miteinander verbindet. Es stattet Teams mit der Struktur, den Prozessen und den Erkenntnissen aus, die erforderlich sind, um Technologie wie ein Unternehmen zu verwalten.
Organisationen wie kleine Unternehmen, internationale Konzerne und öffentliche Einrichtungen wie der US-Bundesstaat Washington haben TBM eingeführt, um die Transparenz, Klarheit, Konsistenz und Effizienz ihrer Technologieabteilungen zu verbessern.
Das Framework wurde ursprünglich vom TBM Council entwickelt, einer gemeinnützigen Organisation, die von Tausenden von CIOs, CTOs, CFOs und anderen führenden Unternehmen in den Bereichen Technologie und Finanzen unterstützt wird. Mit der Weiterentwicklung der Technologie hat sich auch die TBM weiterentwickelt, um moderne Bereitstellungsmodelle wie Cloud, Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und mehr abzudecken.
Durch die Abstimmung von Kosten, Verbrauch und Wert ermöglicht TBM es Unternehmen, Investitionen mit hoher Wirkung zu priorisieren, den ROI von Technologieinitiativen zu verfolgen und sicherzustellen, dass Ausgabenentscheidungen die allgemeine Geschäftsstrategie unterstützen.
Die TBM-Taxonomie ist ein standardisiertes Modell, das eine gemeinsame Sprache für die Kategorisierung von Technologiekosten, -dienstleistungen und -wert in einem Unternehmen bietet. Es ermöglicht IT-, Finanz- und Geschäftsleitern eine effektivere Zusammenarbeit, indem sie sich darüber abstimmen, wie Kosten definiert, zugewiesen und verstanden werden.
Der TBM Council regelt und pflegt die TBM-Taxonomie.
Innerhalb jeder Schicht befindet sich eine standardisierte Terminologie, die Zusammenarbeit und das Verständnis fördert. In der Kostenpoolebene könnten Sie beispielsweise Einträge für „Cloud-Service-Anbieter“, „SaaS-Wartung“ und „interne Arbeit“ haben. Idealerweise können alle Ausgaben in eine dieser Kategorien eingeordnet werden. Anhand dieser Kategorisierung ist es leicht zu erkennen und zu verfolgen, wofür innerhalb einer Technologieorganisation Gelder ausgegeben werden, und auch für Personen außerhalb der Technologie leicht zu verstehen.
Ein TBM-Modell erfordert eine datengesteuerte Methode zur Abbildung und Zuordnung von Kosten und Ressourcenverbrauch. Durch die Verfolgung der Kosten von ihrer Quelle bis zu ihrer Verwendung unterstützt TBM die Wertermittlung mit Berichten, Analysen und Metriken.
Die Kostenzuweisung ist ein integraler Bestandteil von TBM, und die Transparenz der Kosten und der Qualität der IT-Dienste ist entscheidend für die Wirksamkeit des Frameworks. TBM ist auf vertrauenswürdige Daten angewiesen. Wenn die Datenqualität infrage gestellt wird, zweifeln Stakeholder auch an der Ausgabe.
Gleichmäßige Verteilung
Eine einfache Formel, bei der die Anzahl der Einrichtungen, die eine Ausgabe verwenden, durch die Kosten dieser Ausgabe dividiert wird. Wenn ein Unternehmen 100.000 US-Dollar für Server ausgeben kann, und 100 Server, würden jedem Server 1.000 US-Dollar zugewiesen.
Manuell zugewiesener Prozentsatz
MAP verfolgt eine eher ad-hoc-orientierte Strategie und überträgt Personen mit Erfahrung im jeweiligen Ausgabenbereich die Entscheidung, welcher Prozentsatz der Gesamtkosten auf jeden Sektor entfällt. Wenn eine IT-Abteilung insgesamt 200.000 US-Dollar unter drei Mitarbeitern aufteilen kann, kann ein manuell zugewiesener Prozentsatz einem Manager 100.000 US-Dollar und zwei untergeordneten Mitarbeitern jeweils 50.000 US-Dollar einbringen.
Manuell gewichtet
Diese Methode ist eine etwas komplexere Version eines manuell zugewiesenen Prozentsatzes. Anstelle von Prozentsätzen weist ein Manager oder ein Team einzelnen Empfängern eine gewichtete Priorität zu. Die Kosten von 200.000 USD für Mitarbeiter könnten beispielsweise folgendermaßen aufgeteilt werden:
Manager (Gewichtung 5): 200.000 USD x 0,5 = 100.000 USD
Mitarbeiter 1 (Gewichtung von 3): USD 200.000 x 0,3 = USD 60.000
Mitarbeiter 2 (Gewichtung von 2): 200.000 USD x 0,2 = 40.000 USD
Verbrauchsabhängig
In diesem System werden die tatsächlichen Betriebskosten überwacht und die Mittel auf der Grundlage dieses Verbrauchs zugewiesen. Beispielsweise könnten die Mieten in New York City und Scranton, Pennsylvania, gleich gewichtet werden, aber tatsächlich wird für Ersteres ein viel höherer Prozentsatz der Gesamtausgaben erforderlich sein als für Letzteres. Nach der Überwachung der Ausgaben kann eine verbrauchsabhängige Zuweisung diese Prozentsätze ändern, um den tatsächlichen Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht zu werden.
Mehrdimensional
Diese Methode erhöht die Komplexität erheblich, bietet aber auch ein tieferes Verständnis. In einem mehrdimensionalen System werden einzelne Ausgaben mit mehreren Aspekten erkannt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass ein Unternehmen die Ausgaben für eine Cloud-Speicherlösung zuordnet. Die mehrdimensionale Zuweisung berücksichtigt nicht nur den „Speicherbedarf pro Mitarbeiter“, sondern auch die Netzwerkkosten, die Anzahl der Zugriffe auf den Speicher und die Kosten dieses Zugriffs oder die für die Nutzung des Dienstes aufgewendete Zeit. Jeder einzelne Aspekt kann manuell gewichtet werden.
TBM hilft Unternehmen, den geschäftlichen Wert von Technologie zu bewerten, indem es über die grundlegenden Ausgabenkennzahlen hinausgeht. Es kombiniert finanzielle Transparenz mit operativem Kontext. Dies geschieht durch den Einsatz von KPIs, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Integration von FinOps-Prinzipien und eine standardisierte Taxonomie, welche die Kosten mit den Geschäftsmöglichkeiten und -ergebnissen verknüpft.
Viele Unternehmen beginnen und beenden die Analyse des IT-Werts mit Ausgabenmetriken. Einfachheit ist zwar wertvoll, aber es ist produktiver, grundlegende Ausgabenmetriken als Aufforderung für weitere Analysen und nicht als Endgerät zu behandeln. Die Analyse der zweiten Ebene könnte Fragen enthalten wie: Was ist der Grund für die Varianz? Welche Kostenstellen sind Sonderfälle? Welche Teile der IT sind schlecht optimiert?
Die IT muss Managementpraktiken für IT-Ausgaben messen, optimieren und operationalisieren – sowohl für konventionelle On-Premises-Lösungen als auch für Cloud-basierte IT.
Herkömmliche Tools für das IT-Finanzmanagement (ITFM) verfehlen sich oft, insbesondere in dezentralen Hybrid-Cloud-Umgebungen. TBM bietet eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für Technologiekosten- und Wertdaten und ersetzt unzusammenhängende Tabellenkalkulationen oder isolierte Berichte durch ein einheitliches Modell, das intelligentere Entscheidungen im gesamten Unternehmen unterstützt.
TBM bietet einen strukturierten Ansatz, um sowohl traditionelle IT-Investitionen zu verwalten als auch die dynamische Natur der Cloud-Ausgaben zu berücksichtigen. Es hilft sicherzustellen, dass jeder ausgegebene Dollar mit den strategischen Geschäftszielen in Einklang steht.
Die schnelle Markteinführung ist ein IT-Wert, der von flexiblen Methoden abhängt. Flexible Entwicklungsmodelle basieren auf Cloud-Services, die bei Bedarf skaliert werden können, aber mit Kosten verbunden sind. In der Zwischenzeit müssen Unternehmen bestehende Technologien verwalten, modernisieren und rationalisieren und gleichzeitig die Kosten optimieren.
Da Cloud Computing in der strategischen IT-Planung weiterhin Vorrang hat, ist die Integration des Cloud-Kostenmanagements im gesamten Ökosystem innerhalb des TBM-Frameworks zwingend erforderlich. TBM-Plattformen integrieren flexible Methoden durch die Verfolgung, Analyse und Integration von Cloud-Services. Diese Integration kann zu einem umfassenderen Ansatz bei der Optimierung der IT-Ausgaben beitragen, indem die Skalierbarkeit und Flexibilität von Cloud-Lösungen genutzt wird, während gleichzeitig die Kostenkontrolle gewahrt und der Wert für das Unternehmen maximiert wird.
Die TBM-KPIs berücksichtigen die Bedürfnisse der produktorientierten Wertströme. Agile Metriken überwachen die Produktivität über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg, aber Produktportfolios werden letztlich nach der Zeit zwischen der Anforderung zur Lieferung eines Produkts und der tatsächlichen Lieferung beurteilt. Produktmanager benötigen eine Trendlinie des von einem Portfolio gelieferten Geschäftswerts pro Quartal. Dies hilft dabei, Zeitschätzungen zu verbessern und Ressourcenbeschränkungen zu erkennen, wenn die geschäftlichen Anforderungen die produktiven Stunden eines Teams übersteigen. Die Messung und Überwachung des Geschäftswerts ermöglicht es den Produktmanagern, ihre Lieferverpflichtungen einzuhalten.
Die Anwendungsrationalisierung (AppRat) ist eine wichtige Initiative für viele TBM-Verfahren. AppRAT verlangt, dass das Unternehmen zunächst Anwendungen segmentiert (nach Umsatztreiber, Umsatzträger und KTLO) und dann die Maßnahmen festlegt, die in jedem Segment zu ergreifen sind (Investitionen zur Leistungsmaximierung, Optimierung von Leistung und Kosten und Minimierung der Kosten zur Einhaltung der Service Level Agreements).
Die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) für den Erfolg von AppRat sind weder technischer Natur noch besonders kompliziert. Erfolgreiche AppRat-Initiativen verkleinern Portfolios, beseitigen doppelte Geschäftsfunktionen und senken die Anwendungsausgaben. Allerdings ist es nicht einfach, eine Basis für Anwendungskosten zu erstellen. Um behaupten zu können, dass Sie die Gesamtausgaben für Anwendungen gesenkt haben, müssen Sie wissen, wie hoch Ihre Kosten vor der Rationalisierung waren.
Ein IT-Kostenmodell, das auf einer TBM-Taxonomie mit vertretbaren Kostenzuweisungen (von einem Hauptbuch über die Infrastruktur vor Ort bis hin zu Anwendungen und Diensten) basiert, ist eine Grundvoraussetzung für Vertrauen in Geschäftswertkennzahlen. AppRat ist ein Gespräch über den Geschäftswert, aber Sie benötigen betriebliche und finanzielle Details innerhalb von TBM, um es zu haben.
TBM betrachtet vier breite KPI-Kategorien:
Diesen Kategorien liegen spezifische Kennzahlen zugrunde:
Da Unternehmen die Komplexität von Technologieinvestitionen bewältigen müssen, hat sich die Integration von TBM und FinOps – einer Disziplin und kulturellen Praxis des Cloud-Finanzmanagements, die darauf abzielt, den geschäftlichen Nutzen in hybriden Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen zu maximieren – als entscheidende Geschäftsstrategie zur Verbesserung des Cloud-Kostenmanagements erwiesen.
TBM zielt darauf ab, die datengestützte Entscheidungsfindung bei der Verwaltung, Planung und Optimierung der Kosten, des Werts und der Qualität aller Technologieinvestitionen zu erleichtern, während FinOps sich speziell auf die finanziellen Aspekte von Cloud Services konzentriert. FinOps ist eine Schlüsseldisziplin innerhalb des breiteren TBM-Frameworks und bietet eine cloudspezifische finanzielle Rechenschaftspflicht, die das unternehmensweite Wertmanagement von TBM ergänzt.
Die Verschmelzung von TBM- und FinOps-Prinzipien bietet einen umfassenden Ansatz, um die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus den Cloud-Ausgaben ergeben. Cloud Computing zeichnet sich durch seine Skalierbarkeit und Flexibilität aus und erfordert einen dynamischen Ansatz für das Finanzmanagement. Integration trägt dazu bei, dass Unternehmen nicht nur mit den rasanten Veränderungen bei Cloud-Services Schritt halten, sondern diese Investitionen auch optimieren können, um sie mit den strategischen Geschäftszielen in Einklang zu bringen.
Dieser Fusionsansatz erweitert das TBM-Framework um die betrieblichen und finanziellen Nuancen von Cloud-Services und ermöglicht Unternehmen Folgendes:
Die Einbindung von FinOps in das TBM-Framework verbessert nicht nur die Transparenz und Kontrolle über die Cloud-Ausgaben, sondern fördert auch eine Kultur der Kostenverantwortung zwischen IT- und Finanzteams. Diese Zusammenarbeit ist unerlässlich, um eine optimale finanzielle und betriebliche Leistung zu erzielen und sicherzustellen, dass jeder für Cloud-Services ausgegebene Euro dem Unternehmen maximalen Nutzen bringt.
Während sich der vorherige Abschnitt mit der Cloud-spezifischen Komponente von TBM befasst, kann eine komplette TBM-Lösung als die Integration von ITFM, FinOps und strategisches Portfolio-Management (SPM) verstanden werden. Sie vereint diese Disziplinen in einem umfassenden Wertmanagement-Framework, das für die Optimierung von Investitionen in der gesamten IT-Umgebung entwickelt wurde.
IT-Finanzmanagement (ITFM) bezeichnet im Wesentlichen die Anwendung traditioneller betriebswirtschaftlicher Verfahren, wie Budgetierung und ROI-Analyse, auf IT-Abteilungen. Der Unterschied zum traditionellen IT-Management besteht darin, dass den IT-Abteilungen früher einfach ein Budget vorgegeben wurde, das sie einhalten mussten. ITFM integriert die strategische Ausrichtung, die vollständige Kostentransparenz und die gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen der IT-Abteilung und dem Rest des Unternehmens.
Strategisches Portfoliomanagement (SPM) ist ein übergreifender Satz von Fähigkeiten und Prozessen, die eine Organisation nutzt, um zu entscheiden, wie sie die verfügbaren Ressourcen und Finanzmittel über die Portfolios hinweg konzentriert, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Durch SPM-Praktiken kann ein Unternehmen Ressourcen entsprechend den Unternehmenszielen zuweisen, Projekte und Programme auf die gleiche Weise priorisieren und sich auf datengesteuerte Entscheidungsfindung verlassen.
TBM liefert vollständig belastete und genaue wirtschaftliche Kosten pro Einheit und legt damit die Grundlage für Unternehmen, die Einnahmen einer einzelnen Einheit eines Unternehmens mit den Kosten für deren Service vergleichen. Diese Bewertung ist von entscheidender Bedeutung, um den wirtschaftlichen Nutzen der Ausgaben aufzudecken, und verdeutlicht die direkten Auswirkungen strategischer Entscheidungsfindung wie der Integration von TBM und FinOps auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einheiten.
Die Wirtschaftlichkeit der Einheiten ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um:
Wenn Unternehmen die Wirtschaftlichkeit von IT-Diensten verstehen, können sie die Rentabilität bestimmter Dienste oder Produkte ermitteln und so strategische Entscheidungen darüber treffen, wo sie investieren oder Abstriche machen sollten.
Die Einheitsökonomie wandelt IT-Kosten und -Qualität in geschäftsorientierte KPIs um, z. B. Kosten pro Transaktion im Bankwesen oder Kosten pro Patiententag im Gesundheitswesen. Diese Aufschlüsselung bietet ein klares Bild davon, wie IT-Investitionen zu den Unternehmenszielen beitragen.
Die Integration von TBM- und FinOps-Prinzipien verbessert die Genauigkeit und Relevanz von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, insbesondere in Umgebungen mit erheblichen Cloud-Ausgaben. Diese Präzision unterstützt fundiertere strategische Entscheidungen und richtet IT-Investitionen am Geschäftswert aus.
Unternehmen wünschen sich oft eine Metrik, die IT-Kosten, -Qualität und -Wert in einem geschäftsorientierten KPI zusammenfasst. Die Stückkostenrechnung ist jedoch per se unternehmensspezifisch und spiegelt die individuellen betrieblichen Gegebenheiten und strategischen Prioritäten eines jeden Unternehmens wider. Beispielsweise können Krankenhäuser die Kosten pro stationärem Tag messen, während Transportunternehmen die Kosten pro Meile bewerten können.
Der genauere Fokus auf die Wirtschaftlichkeit pro Einheit, unterstützt durch die Integration von TBM und FinOps, vermittelt ein differenziertes Verständnis dafür, wie sich Technologieinvestitionen auf das Geschäftsergebnis auswirken. Mit diesem Ansatz können Unternehmen die Komplexität moderner Geschäftswelt bewältigen und sicherstellen, dass strategische Investitionen in Technologie zu greifbaren Geschäftsergebnissen führen.
Im Wesentlichen bietet das Engagement für das Verständnis und die Optimierung der Wirtschaftlichkeit von Einheiten im Rahmen von TBM und verbessert durch FinOps einen Weg, den Wert von Technologieinvestitionen nicht nur zu verwalten, sondern zu maximieren. Diese strategische Ausrichtung stellt sicher, dass Unternehmen den Wert der IT effektiv messen, verwalten und in einer Weise kommunizieren können, die im gesamten Unternehmen Anklang findet.
TBM als Disziplin zielt darauf ab, IT-Ausgaben und -Betrieb mit den Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Bei guter Umsetzung kann ein TBM-Programm mehrere positive Ergebnisse haben.
Ohne TBM sind die Technologiekosten oft in Tabellenkalkulationen versteckt, werden in verschiedenen Abteilungen dupliziert oder in vagen Budgetlinien gebündelt. Dieser Mangel an Klarheit macht eine Optimierung oder Rechtfertigung der Ausgaben nahezu unmöglich.
TBM bietet einen strukturierten Einblick in die Verwendung der Gelder, indem es die Kostenkategorisierung in den Bereichen Arbeit, Software, Hardware, Cloud, Einrichtungen und mehr standardisiert. So hat beispielsweise der Bundesstaat Washington seinen gesamten Ansatz für die Transparenz der IT-Kosten überarbeitet, nachdem er mit inkonsistenten Berichten und Taxonomien zu kämpfen hatte. Mit TBM konnten sie die Ausgaben aller Agenturen bündeln und übersichtlicher gestalten.
Die klare Abgrenzung von IT-Services bei TBM und die Verbindung zwischen diesen Services und dem geschäftlichen Nutzen ermöglichen es Technologieexperten, Ressourcen schnell neu zuzuteilen, um auf Veränderungen zu reagieren. Bei der Bewertung neuer Tools oder der Neuzuweisung von Ressourcen können sie Kosten und Wert im Kontext vergleichen, anstatt sich auf das Bauchgefühl oder fragmentierte Daten zu verlassen. Dies ermöglicht eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung, insbesondere wenn sich die Bedingungen oder Prioritäten ändern.
TBM bietet eine gemeinsame Sprache, die IT-, Finanz- und Geschäftsteams verbindet. Es beseitigt Verwirrung in Bezug auf die Terminologie und hilft funktionsübergreifenden Stakeholdern, sich gegenseitig zu verstehen und auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Die von TBM verwendete gemeinsame Sprache ist leicht verständlich, flexibel genug, um alle notwendigen Konzepte aufzunehmen, und vielseitig genug, dass Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen daran teilnehmen können.
TBM positioniert die IT als strategischen Partner, nicht nur als Kostenstelle. Es gibt Technologieführern die Daten und Strukturen an die Hand, die sie benötigen, um Wirkung zu zeigen, für Investitionen zu werben und Innovationen anzuführen. Durch die Verknüpfung von IT-Ausgaben mit dem Geschäftswert hilft TBM den Technologieteams, Ergebnisse zu erzielen.
Die Identifizierung potenzieller Risiken ist ein wichtiger Teil des Wertes, den IT-Teams bieten, und TBM verstärkt diesen Wert. Die TBM-Taxonomie bietet eine standardisierte Methode, um Kosten und Vorteil von Maßnahmen zur Risikominderung wie Cybersicherheit, Compliance und Authentifizierung nachzuverfolgen. Es ist in das NIST Cybersecurity Framework integriert, eine Reihe von Richtlinien, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST) entwickelt wurden, um Unternehmen bei der Bewältigung und Reduzierung von Cybersicherheitsrisiken zu unterstützen. Darüber hinaus kann ein datengestützter Ansatz helfen, die ROI dieser Bemühungen zu verfolgen.
Vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in großen Unternehmen kann die Ausbreitung der IT-Kosten allgegenwärtig sein. Die zentralisierte Berichterstattung von TBM ermöglicht es dem TBM-Team, unnötige Kosten, wie z. B. doppelte Servicekonten, zu erkennen, und ermöglicht einfachere Verhandlungen für kombinierte oder Großeinkäufe.
Obwohl sich die TBM für viele große und kleine, öffentliche und private Unternehmen als unschätzbar wertvoll erwiesen hat, ist kein System ohne Herausforderungen.
Die Implementierung von TBM ist keine leichte Aufgabe. Dabei werden Daten aus verteilten Systemen integriert, die von verteilten Teams kontrolliert werden. Unternehmen müssen die ideale TBM-Software auswählen, um diese Daten zu verwalten, was oft einen anfänglichen Kostenaufwand erfordert. Möglicherweise ist auch ein spezielles TBM-Team für die Wartung erforderlich.
Außerdem kann es schwierig sein, alle notwendigen Daten abzurufen und zusammenzustellen, damit TBM seine Vorteile voll ausschöpfen kann. Der TBM-Rat hält sich an das Motto „Perfektion ist der Feind des Fortschritts“ und empfiehlt die Eingabe von unmittelbar verfügbaren Daten, anstatt zu warten, bis alle Daten vollständig vorliegen. Der Prozess der Dateneingabe kann Ihnen Hinweise darauf geben, welche Informationen Sie benötigen und welche Ihnen fehlen.
TBM bedeutet eine grundlegende Veränderung der Arbeitsweise und des Selbstverständnisses von IT-Abteilungen sowie der Art und Weise, wie der Rest des Unternehmens sie sieht. Dem IT-Leiter oder -Team ist es vielleicht unangenehm, die Geschäftsziele für jede Ausgabe festzulegen, und die Geschäftsleitung sieht vielleicht nicht den Wert, die IT in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Dies kann sich im Laufe der Zeit ändern, wenn sich die Mitarbeiter an das neue System gewöhnen, aber es wird zwangsläufig Schwierigkeiten beim Wachstum geben.
TBM ist kein System, das man einmal einrichtet und dann wieder vernachlässigt. Zur ordnungsgemäßen Nutzung des Systems muss die TBM-Software ständig mit neuen Kategorien und neuen Daten aktualisiert werden. Wenn die Daten nicht an einem zentralen, leicht zu findenden und leicht verständlichen Ort verfügbar sind, kann das Bild, das TBM zeichnet, ungenau sein. Dies erfordert kontinuierliche Bemühungen bei der Berichterstattung, Dateneingabe, Datenerfassung und Datenanalyse.