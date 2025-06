Agile erfordert heute eine andere Art der Auseinandersetzung mit dem Unternehmen. Früher sagte das IT-Team vielleicht: „Okay, hier ist das, wonach Sie gefragt haben.“ Das Unternehmen reagiert möglicherweise auf die Lieferung (ein Jahr später) und sagt: „Es ist nicht wirklich das, was wir wollten – und übrigens, die Bedürfnisse des Unternehmens haben sich so entwickelt, dass jetzt etwas anderes erforderlich ist.“

Die IT hatte traditionell ein gutes Konzept: Zusammenarbeit mit den Business-Analysten, Notieren der Spezifikationen, Erstellen des Business Case, Erstellen der Lösung und dann weiter.

Aber so funktioniert es nicht wirklich. Die Lösung der IT ist nur dann gut, wenn die Geschäftsinhaber sie für gut befinden. Es spielt keine Rolle, ob es so in den Spezifikationen stand. Es kommt nur darauf an, ob der Geschäftsinhaber sagt, dass sein Problem gelöst wurde und dass er die Zusammenarbeit fortsetzen möchte.

Hier kommt Agile ins Spiel. Die Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen, die von diesen Anwendungen profitieren sollen, müssen in die Entwicklung der Lösung einbezogen werden. Es gilt nicht das Prinzip: „Spezifikation notieren, bezahlen und gehen“. Die Auswirkungen auf das Unternehmen sind jetzt beträchtlich, aber auch das erforderliche Engagement ist höher. Eine Lösung kann nur gemeinsam entwickelt werden.

Das skalierte flexible Modell bezieht den Geschäftsinhaber direkt in Feedback, Entscheidungsfindung, kontinuierliche Priorisierung der Arbeit und alles Notwendige ein, um sicherzustellen, dass das Ergebnis den aktuellen Anforderungen entspricht. Die traditionelle Übergabe hat sich geändert. Flexibles Lösungsentwicklung ist keine isolierte Funktion oder eine Reihe von Spezifikationen. Es ist kein Business Case, der diesen Punkt theoretisch beweist. Vielmehr sind es Menschen, die über den gesamten Entwicklungszeitraum hinweg kollaborativ zusammenarbeiten.