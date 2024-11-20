Was ist Kapazitätsmanagement?

Das Kapazitätsmanagement umfasst die Tools, Prozesse und Strategien, die ein Unternehmen benötigt, um angemessene Ressourcen bereitzustellen, um aktuelle und zukünftige Datenanforderungen mit höchster betrieblicher Effizienz zu erfüllen. Kapazitätsmanagement zielt darauf ab, Kosten zu senken, die Produktivität zu optimieren und Kapazitätsengpässe zu beseitigen.
Kapazitätsmanagement wird oft mit Ressourcenmanagement verwechselt. Dies geschieht in der Regel aus zwei Gründen. Zunächst einmal klingen beide Begriffe so, als würden sie die gleiche Art von Sache beschreiben, obwohl das nicht der Fall ist. Zweitens beschreiben beide Begriffe Aktivitäten, die früh in der Geschichte eines Unternehmens stattfinden sollten, und zwar in der frühen konzeptionellen Planungsphase.
Kapazitätsmanagement und Ressourcenmanagement sind jedoch keine austauschbaren Begriffe. Es handelt sich um sequenzielle Begriffe, und es ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. In der Planungsphase ist das Kapazitätsmanagement eine wichtige Planungsaktivität – so wichtig, dass es in der Regel vor den meisten anderen Überlegungen stehen muss.
Hier ist der Unterschied zwischen den beiden:
Das Kapazitätsmanagement berührt Aspekte der Ressourcenplanung und der Projektplanung, reduziert seine Schlussfolgerungen aber auf eine Reihe von Metriken – nämlich ob das geplante Unternehmen in der Lage sein wird, die ihm zugeteilte Workload zu bewältigen und die Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Aber das ist nur ein Teil des Kapazitätsmanagements – der andere Teil erfordert eine Prognose in Form von Forecasting der künftigen Nachfrage und der Frage, wie das System dieses Wachstum bewältigen wird, bevor diese Zeit eintritt und die zukünftigen Bedürfnisse zu aktuellen Anforderungen werden.
Bevor wir fortfahren, ist es sinnvoll, die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Kapazitätsmanagement“ abzugrenzen, um mögliche Verwirrungen zu vermeiden. Es gibt wirklich drei „Dimensionen“ des Wortes, die sich jeweils auf eine bestimmte Bedeutung des Maßstabs beziehen:
Für die Zwecke dieser Diskussion betrachten wir alle drei Dimensionen gleichzeitig, denn so funktioniert das Geschäft. In der Regel geschieht alles auf einmal und oft müssen mehrere Perspektiven gleichzeitig beibehalten werden.
Kapazitätsmanagement bedeutet mehr als nur die Einhaltung von Speicherkapazitätsgrenzen im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass die Assets genügend Platz haben. Ein effektiver Umgang mit Kapazitätsproblemen erfordert die Implementierung von forecasting -Techniken und die Nutzung von Daten und KI, um vergangene Projekte zu untersuchen und neue zu planen. Hier sind die wichtigsten Schritte bei Kapazitätsmanagementprozessen:
Verschiedene Unternehmen gehen ihre Probleme beim Kapazitätsmanagement mit unterschiedlichen Methoden und Strategien an. Die folgenden Strategien spiegeln mehrere Ebenen der Leistung wider.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für das Business Capacity Management. Eine Möglichkeit ist die Implementierung einer Lag-Strategie, bei der das Unternehmen eher eine entspannte Geschäftshaltung einnimmt als einen proaktiven Ansatz. Unternehmen, die eine Lag-Strategie anwenden, warten mit der Erhöhung ihrer Kapazität, bis die Nachfrage ausreichend gestiegen ist.
Bei dieser Strategie versucht das Unternehmen nicht, die Nachfrage vorherzusagen, sondern wartet stattdessen auf die soliden Zahlen, die einen Anstieg der Nachfrage anzeigen. Diese Option wird oft von Unternehmen mit einem soliden Kundenstamm gewählt, die aber möglicherweise mit Budgetbeschränkungen zu kämpfen haben.
Für Unternehmen, die einen engagierteren und proaktiveren Ansatz für das Kapazitätsmanagement verfolgen möchten, gibt es die Strategie für die Führungskapazität zu berücksichtigen. Hier erhöht ein Unternehmen seine Produktionskapazität in Erwartung der künftigen Nachfrage.
Der offensichtliche Vorteil für das Unternehmen besteht darin, dass es besser darauf vorbereitet ist, die kommende Nachfrage zu befriedigen, falls sie wie erwartet eintreten sollte. Ein Beispiel für eine gängige Strategie zur Lead-Kapazität ist die Anpassung der Produktion von Spielzeugherstellern in Erwartung der Weihnachtseinkaufssaison. Dieser aggressive Ansatz stützt sich in der Regel auf eine erweiterte Forecasting.
Bei einem hybriden Ansatz versucht die Strategie der durchschnittlichen Kapazität, einen Mittelweg zwischen einem aggressiven Ansatz (Lead-Kapazitätsstrategie) und einem reaktiven Ansatz (Lag-Strategie) zu verfolgen. Dementsprechend versucht die Strategie für die durchschnittliche Kapazität, die Kapazität zu finden, die dem erwarteten durchschnittlichen Bedarf entspricht.
In mancher Hinsicht kann sich dies als riskante Strategie erweisen, obwohl diese Art von „Balance“ auf der Grundlage breiter Durchschnittswerte funktionieren sollte, wenn die Kapazität auf das erwartete Nachfrageniveau abgestimmt ist, sofern sich die durchschnittlichen Schätzungen des Unternehmens als zuverlässig erweisen. Die Qualität des Forecasting des Unternehmens ist besonders wichtig.
Die Match-Kapazitätsstrategie ist eigentlich eine Abwandlung der Lead-Kapazitätsstrategie. Der entscheidende Unterschied sind Investitionen.
Bei einer Lead-Kapazitätsstrategie investiert das Unternehmen in mehr Kapazitäten in Antizipation an zukünftige Nachfrage. Mit der Match-Kapazitätsstrategie werden die meisten der gleichen Ziele erreicht, ohne dass im Voraus große Geldsummen bereitgestellt werden müssen. Stattdessen entscheidet sich das Unternehmen für ein Mikromanagement eingehender Daten über die tatsächliche aktuelle Nachfrage und passt sich auf der Grundlage dieser Ergebnisse an. Die Strategie zur Spielkapazität hängt in hohem Maße davon ab, aufkommende und sich entwickelnde Markttrends zu beobachten und auf der Grundlage der daraus resultierenden Daten schnelle Maßnahmen zu ergreifen.
Es gibt mindestens ein halbes Dutzend Gründe, warum sich Unternehmen für effektive Strategien und Lösungen für das Kapazitätsmanagement entscheiden:
Ein effektives Kapazitätsmanagement bietet Lösungen, um einige hartnäckige Herausforderungen zu bewältigen, die sich negativ auf die Effizienz auswirken können:
Mehrere Tools für das Kapazitätsmanagement sind weit verbreitet, darunter die folgenden:
