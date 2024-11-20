Was ist Kapazitätsmanagement?

Kapazitätsmanagement wird oft mit Ressourcenmanagement verwechselt. Dies geschieht in der Regel aus zwei Gründen. Zunächst einmal klingen beide Begriffe so, als würden sie die gleiche Art von Sache beschreiben, obwohl das nicht der Fall ist. Zweitens beschreiben beide Begriffe Aktivitäten, die früh in der Geschichte eines Unternehmens stattfinden sollten, und zwar in der frühen konzeptionellen Planungsphase.

Kapazitätsmanagement und Ressourcenmanagement sind jedoch keine austauschbaren Begriffe. Es handelt sich um sequenzielle Begriffe, und es ist wichtig, die Reihenfolge einzuhalten. In der Planungsphase ist das Kapazitätsmanagement eine wichtige Planungsaktivität – so wichtig, dass es in der Regel vor den meisten anderen Überlegungen stehen muss.