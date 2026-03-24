Was ist Zertifikatslebenszyklusverwaltung?

Die Zertifikatslebenszyklusverwaltung (CLM) ist der formelle Prozess zur Verwaltung und Sicherung der digitalen Zertifikate eines Unternehmens. Die Zertifikatslebenszyklusverwaltung zielt darauf ab, jede Phase des Zertifikatslebenszyklus zu optimieren und zu automatisieren: Bestandsaufnahme, Ausstellung, Bereitstellung, Überwachung, Verlängerung, Sperrung und Entsorgung.

Digitale Zertifikate sind elektronische Dokumente, die mittels Kryptografie mit öffentlichen Schlüsseln die Identität ihrer Inhaber nachweisen. Sie werden häufig zur Authentifizierung von nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) wie Websites, Servern, Anwendungen und KI-Agenten verwendet.

Da sich NHI im Unternehmensnetzwerk immer weiter verbreiten – angetrieben durch DevOps, Cloud-Umgebungen, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) – werden Zertifikate zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Identity und Access Managements (IAM).

Die rasante Zunahme von NHIs bedeutet jedoch auch eine explosionsartige Zunahme von Zertifikaten, die wie alle anderen digitalen Zugangsdaten vor Bedrohungsakteuren geschützt werden müssen.

Zudem bringen Zertifikate eine zusätzliche Komplikation mit sich: Ablaufdaten.

Zertifikate sind systembedingt nicht ewig gültig. Wenn eines abläuft, bevor sie verlängert werden kann, kommt es zu erheblichen Störungen, Dienstausfällen und Ausfallzeiten, die erhebliche Auswirkungen haben können. Kunden können möglicherweise nicht mehr auf eine Website zugreifen. Kritische Teile der Netzwerkinfrastruktur können ihren Betrieb einstellen. Zahlungsabwicklungsdienste können ausfallen.

Die Zertifikatslebenszyklusverwaltung zielt darauf ab, Unternehmen Tools, Vorgehensweisen und Strategien bereitzustellen, um wichtige Zertifikats-Workflows zu vereinfachen, wie beispielsweise die Verfolgung des Zertifikatsstatus, die Zugriffskontrolle sowie die Erneuerung und den Widerruf von Zertifikaten. Auf diese Weise kann die CLM Zertifikatsbetrug, -diebstahl und -missbrauch eindämmen und gleichzeitig kostspielige, unerwartete Ausfälle verhindern.