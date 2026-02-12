AIOps ist die Anwendung von KI-Funktionen – wie der Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellen Lernmodellen – zur Automatisierung des IT-Service-Managements und des betrieblichen Workflows. Observability ist die Fähigkeit, den internen Zustand eines komplexen Systems allein auf der Grundlage der Kenntnis seiner externen Ausgaben, insbesondere seiner Telemetrie, zu verstehen. Die Kombination dieser Praktiken bietet leistungsstarke Tools zur Optimierung, Fehlerbehebung und Automatisierung in komplexen Multicloud-IT-Umgebungen.

Die AIOps-Observability nutzt KI- und ML-Techniken, um die Protokolle, Metriken und Traces eines Systems zu analysieren und folgende Vorgänge durchzuführen:

Anomalieerkennung, bei der Algorithmen große Datenmengen analysieren, um die Basisleistung des Systems zu bestimmen und Abweichungen zu identifizieren.





Ursachenanalyse (RCA), die über Korrelation hinausgeht, um umsetzbare Erkenntnisse zu Systemproblemen zu identifizieren.





Vorausschauende Analyse, die dabei hilft, zukünftige System-Workloads vorherzusagen und die Ressourcen entsprechend nach oben oder unten zu skalieren.

Um AIOps und Observability zu kombinieren, verwenden die meisten Unternehmen Observability-Plattformen mit integrierten KI-Funktionen. Moderne Observability-Plattformen enthalten oft generative KI-Funktionen, wie Textschnittstellen, die Fragen zum Netzwerkstatus beantworten können, oder Tools zur Echtzeit-Datenvisualisierung, die in das Dashboard der Plattform integriert sind. IT-Teams können diese generativen KI-Tools – zusammen mit den KI-gestützten automatisierten Sanierungstools der Observability-Plattform – verwenden, um Ausfallzeiten zu prognostizieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Anwendungsleistung zu verbessern.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie AIOps-Lösungen im Bereich der Observability eingesetzt werden können. Angenommen, eine Observability-Plattform deckt einen Zusammenhang zwischen einem plötzlichen Anstieg von Warnmeldungen über verlangsamte Anwendungen und der Latenz in einem Kernrouter auf.

Die Plattform kann anhand einer etablierten Baseline des Netzwerkverhaltens anomale Aktivitäten identifizieren, die der Latenz vorausgingen – beispielsweise eine ungeplante Änderung der Konfiguration dieses Routers. Anschließend kann sie eine automatisierte Ursachenanalyse durchführen, um festzustellen, wie, wann und wo die Änderung vorgenommen wurde. Danach kann die Plattform einen vorab genehmigten Workflow konsultieren, um Korrekturen anzuwenden (z. B. die Router-Firmware auf eine frühere Version zurückzusetzen). Schließlich kann sie dem IT-Team einen Vorfallsbericht präsentieren und so dazu beitragen, weitere Störungen zu verhindern.

Generative KI, Hybrid-Cloud-Betrieb und Observability sind eng miteinander verbunden. Ein Bericht aus dem Jahr 2025 des Forschungsunternehmens Gartner1 beschreibt Observability als eine Schlüsselfähigkeit von KI-gestützten CloudOps (Cloud-Operationen). Laut einem Bericht von S&P Global Market Intelligence aus dem Jahr 2025 nutzen2 71 % der Unternehmen, die Observability-Lösungen einsetzen, ihre KI-Funktionen, ein Anstieg von 26 % gegenüber 2024.