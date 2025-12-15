Was ist KI-Management?

KI-Systeme verhalten sich anders als herkömmliche Software. Ein herkömmliches Softwareprogramm folgt expliziten Anweisungen, um eine deterministische Ausgabe zu erzeugen: Die Bereitstellung derselben Eingabe unter denselben Umständen an ein traditionelles Programm liefert immer dieselbe Ausgabe. Ein KI-gesteuertes System erzeugt probabilistische Ergebnisse, die von Algorithmen für maschinelles Lernen gesteuert werden: Seine Ausgabe kann variieren, auch wenn die Eingabe und die Umstände gleich bleiben.

Diese dynamische Logik ist einzigartig mächtig, aber die Unvorhersehbarkeit, die sie mit sich bringt, birgt potenzielle Risiken. So sind Unternehmen beispielsweise mit Reputationsrisiken konfrontiert, die sich aus voreingenommenen oder toxischen Ergebnissen ergeben. Unkontrollierte oder unbemerkte KI-Halluzinationen bergen ein breites Spektrum an Risiken, von bloßer Verärgerung oder Verwirrung der Nutzer bis hin zu Ungenauigkeiten in unternehmenskritischen Szenarien mit schwerwiegenden Konsequenzen. KI-gestützte Angriffe oder kompromittierte Datensätze können Cybersicherheitsrisiken mit sich bringen. Die Nichteinhaltung von KI-Vorschriften in einem sich schnell verändernden Umfeld birgt finanzielle und rechtliche Risiken.

Ein AIMS ist darauf ausgelegt, diese Risiken vorherzusehen und zu berücksichtigen. Konkreter ausgedrückt kann ein AIMS als Richtlinien und Protokolle zur Einbettung einer soliden KI-Governance in alle Workflows verstanden werden, die für die Nutzung KI-basierter Tools und Produkte durch ein Unternehmen relevant sind. Dazu gehören Maßnahmen wie standardisierte, proaktive Risikobewertungen, Berichtsmechanismen, routinemäßige Audits und Echtzeitüberwachung von Modellergebnissen und -leistungen.

Richtig ausgeführt, mindern KI-Managementsysteme nicht nur die Risiken, sondern optimieren auch die betriebliche Effizienz und schaffen Vertrauen zwischen Entwicklern, Endnutzern und anderen Stakeholdern, deren Zustimmung für eine effektive KI-Einführung unerlässlich ist.