IBM ist der erste große Entwickler von Open-Source-KI-Modellen, der die ISO 42001-Zertifizierung erhält

KI verhält sich derzeit nicht wie herkömmliche Software. Ein konventionelles Programm folgt festen Anweisungen und erzeugt die gleiche feststehende Ausgabe. KI-Modelle hingegen lernen aus Daten Muster und erzeugen probabilistisch Antworten. Das bedeutet, dass die Ausgabe variieren kann, auch wenn die Eingabe gleich aussieht. Diese Flexibilität ist leistungsstark, birgt aber auch Risiken, die während des gesamten Lebenszyklus der Modellentwicklung und -bereitstellung verwaltet werden müssen.

ISO 42001 schafft ein Framework dafür, wie Unternehmen künstliche Intelligenz verwalten. Es definiert, wie ein AIMS aussehen sollte: Richtlinien, Praktiken und Sicherheitsvorkehrungen, die Entwicklung und den Einsatz von KI leiten. Der Standard soll Fragen der Ethik, der Verantwortlichkeit und des Vertrauens klären. Das sind Fragen, mit denen jedes Unternehmen, das KI einführt, konfrontiert ist, insbesondere angesichts der weltweit verstärkten Kontrolle durch die Behörden.

Für Unternehmen, Regierungen und Entwickler gibt diese Zertifizierung die Gewissheit, dass IBM messbare Sicherheitsvorkehrungen und robuste, transparente Prozesse eingeführt hat. Es bietet Unternehmen, die mit Granite aufbauen, eine vertrauenswürdige Grundlage für die Einführung der Sprachmodelle in anspruchsvollen Kontexten, einschließlich stark regulierter Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor mit vielen geschäftskritischen Bereitstellungsumgebungen.

Für Entwickler von KI-Modellen stellt der Standard eine Erwartungshaltung dar, wie verantwortungsvolle KI in der Praxis aussehen sollte. Und für IBM validiert dies Jahre der Investition in unsere KI-Sicherheit, Sicherheit und Governance-Praktiken sowie für unsere branchenführende Transparenz bei der Offenlegung von KI-Modellen.

Allgemeiner betrachtet schafft die Leistung von IBM einen wichtigen Präzedenzfall dafür, dass die Zukunft eines verantwortungsvollen Einsatzes von KI offen, vertrauenswürdig und mit einer entsprechenden Lizenz ausgestattet ist, um eine breite Verfügbarkeit von Modellen und Innovationen zu unterstützen. Durch das Teilen von Modellen, Benchmarks und Tools mit der breiteren Community trägt IBM zu einem Ökosystem bei, in dem Transparenz und Verantwortlichkeit die Branchennorm sind.

Mit mehr als 30 Millionen Downloads ist Granite eine unter Open-Source-Entwicklern weit verbreitete Modellfamilie. Auf Unternehmensebene setzen Unternehmen Granite in der Produktion für eine Vielzahl von Anwendungsfällen ein, z. B. für Retrieval-Augmented Generation, Kundenservice und agentenbasierte Workflows. Die Zertifizierung nach ISO 42001 bietet eine zusätzliche Vertrauensebene für alle, die mit Granite bauen.

Da die Einführung von KI weltweit immer schneller voranschreitet, bietet die ISO 42001-Zertifizierung ein starkes Framework, um Innovation und Schutzmaßnahmen in Einklang zu bringen.