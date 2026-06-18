Es war wohl unvermeidlich, dass Vibe Codierung eine Kettenreaktion komplexer Veränderungen in den Programmierpraktiken und der Softwareentwicklung auslösen würde. Da KI-generierter Code einen immer größeren Anteil an realen Codebasen ausmacht, besteht eine der folgenreichsten Veränderungen in einer deutlichen Verschiebung der Anzahl der Cybersicherheitsrisiken – und der Art dieser Sicherheitsrisiken.

Kurz gesagt, Vibe Codierung lässt sich als der Ansatz beschreiben, Produkte ausschließlich mit KI-Tools und Prompts in natürlicher Sprache zu entwickeln. Es sollte als Unterscheidung von agentischer Codierung oder agentischer Technik verstanden werden, die einen gezielteren Einsatz von AI-Coding-Tools durch einen erfahrenen Programmierer erfordern. Der Begriff wurde in einem Tweet von Andrej Karpathy geprägt – einem angesehenen Entwickler und KI-Veteranen –, in dem er einen unkonventionellen Stil der KI-Coding beschrieb, der sich ausschließlich auf die Eingabeaufforderung Large Language Models (LLM) stützt und es dem Benutzer ermöglicht, sich „vollkommen den Vibes hinzugeben“ und „zu vergessen, dass der Code überhaupt existiert“.

Er bezeichnete dies als unterhaltsamen Ansatz für „kurzfristige Wochenendprojekte“, doch die zunehmende Verbreitung leistungsfähiger KI-Codierung hat den Weg für „Vibe-Coding“ am Arbeitsplatz geebnet – sogar bei Produktionssoftware, die sensible Daten verarbeitet. Ende 2025 zeigen Branchenforschung, dass KI-generierter Code mittlerweile 22 % aller zusammengeführten Codes ausmacht.1 Auf GitHub schätzen Berichte, dass 46 % des gesamten geschriebenen Codes von Copilot generiert wurden.2

Dies hat zu einer erheblichen Zunahme von Schwachstellen und Sicherheitsproblemen geführt, die über das hinausgeht, was sich durch den natürlichen Anstieg des Umfangs und der Geschwindigkeit neuer Code-Erstellung erklären ließe, den Codierungsassistenten ermöglichen. Eine Analyse realer Codebasen ergab, dass KI-unterstützte Teams zwar viermal schneller Code veröffentlichten, dabei jedoch zehnmal so viele Sicherheitslücken verursachten.3

Ein vollständiger Verzicht auf „Vibe-Coding“ würde erhebliche Produktivitätsgewinne durch Automatisierung und eine stärkere Einbindung der Mitarbeiter zunichte machen; es ist jedoch klar, dass sich die Praktiken der sicheren Codierung entsprechend weiterentwickeln müssen. Herkömmliche Sicherheitsprüfungen sind darauf ausgelegt, die Art und Weise zu berücksichtigen, wie Entwickler – genauer gesagt, geschulte menschliche Entwickler – typischerweise Fehler begehen. Unternehmen benötigen heute einen zeitgemäßen Sicherheitsstatus und moderne Sicherheitstools, die auf die neue Realität zugeschnitten sind, die durch KI-Agenten und unerfahrene Vibe-Programmierer geprägt ist.