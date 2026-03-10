Cybersicherheit ist ein Wettstreit der Ausdauer. Angreifer sondieren unerbittlich, Verteidiger reagieren darauf, und Angriffe tauchen unweigerlich wieder auf – oft mit größerer Geschwindigkeit und Raffinesse, ermöglicht durch fortschrittliche Technologien.
Ende letzten Jahres teilten IBM-Sicherheitsexperten gegenüber IBM Think ihre Prognosen mit und sagten einige der Cyberbedrohungen und Lösungen voraus, die bereits im Jahr 2026 im Trend liegen – darunter neue Risiken durch künstliche Intelligenz (KI), neue Herausforderungen für das Identitätsmanagement und vieles mehr.
Im nun veröffentlichten X-Force Threat Intelligence Index 2026 hat das X-Force-Team von IBM weitere Muster identifiziert, wie Angreifer ihre Angriffe in einem von KI und Daten geprägten Zeitalter anpassen und durchführen. Wir haben mit IBM und Branchenexperten über die Ergebnisse des Berichts gesprochen.
Dem Bericht zufolge haben schwerwiegende Sicherheitsverletzungen in der Lieferkette und bei Drittanbietern in den letzten fünf Jahren stark zugenommen; die Zahl der Vorfälle hat sich vervierfacht. Dies spiegelt eine Veränderung im Verhalten der Angreifer wider: Anstatt die Abwehrmechanismen eines einzelnen Unternehmens zu durchbrechen, zielen Angreifer zunehmend auf miteinander vernetzte Systeme und vertrauenswürdige Integrationen ab, wie beispielsweise Anbieter, Open-Source-Abhängigkeiten, Identitätsintegrationen, CI/CD-Workflows und Cloud-Schnittstellen.
Dieses Muster deckt sich auch mit den Erkenntnissen anderer Forscher, darunter dem „Breaking Trust“-Bericht des Atlantic Council, der systemische Schwachstellen in globalen Software-Lieferketten sowie die durch unsichere Komponenten und Vertrauensbeziehungen verursachten Kettenreaktionen dokumentierte.
In einem Interview mit IBM Think erläuterte Nick Bradley, Leiter des X-Force Threat Intelligence Malware-Teams bei IBM, warum Angriffe über die Lieferkette für Angreifer so effektiv sind.
„Angreifer haben erkannt, dass sie Ihre sorgfältig bewachte Haustür nicht durchbrechen müssen, wenn sie mit gültigen Zugangsdaten direkt durch die Hintertür Ihres Lieferanten hereinkommen können“, sagte Bradley.
Moderne Software, so fuhr er fort, „basiert auf einem Wildwuchs an Abhängigkeiten, Cloud-Services und APIs [und] die harte Wahrheit ist, dass wir hochgradig vernetzte Systeme aufgebaut haben, ohne vollständig zu berücksichtigen, wie diese Vernetzung Sicherheitslücken schafft.“
„Angreifer haben erkannt, dass sie Ihre sorgfältig gesicherte Haustür nicht überwinden müssen, wenn sie mit gültigen Zugangsdaten direkt durch die Hintertür Ihres Lieferanten hineingehen können.“
Nick Bradley, Direktor, IBM X-Force Threat Intelligence Malware-Team
Dr. Gregory Falco, Forscher an der Cornell University im Bereich der Sicherheit der Lieferketten in der Luft- und Raumfahrt sowie der Halbleiterindustrie, stellte fest, dass Unternehmen im Großen und Ganzen zwei Optionen haben. Einige Unternehmen reagieren darauf, indem sie „alles vertikal integrieren“ und jede Komponente von Anfang bis Ende kontrollieren. Andere akzeptieren, dass „das Ökosystem unübersichtlich bleiben wird, und konzentrieren sich stattdessen darauf, bereit zu sein, Probleme zu erkennen und abzuwehren, sobald sie auftreten“, sagte er.
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Zusätzlich zum Anstieg der Angriffe auf die Lieferkette stellte IBM X-Force einen Anstieg der Ausnutzung öffentlich zugänglicher Anwendungen um 44 % im Vergleich zum Vorjahr fest. Dem Bericht zufolge werden öffentlich zugängliche Anwendungen häufig aufgrund von Sicherheitslücken sowie Fehlern bei der Bereitstellung oder Konfiguration ausgenutzt. Dieses Risiko wurde durch Angriffe auf die Lieferkette verstärkt, die auf Entwicklungsökosysteme und vertrauenswürdige Infrastruktur abzielten.
Jüngste Vorfälle im Zusammenhang mit Plattformen wie Salesloft und Drift – bei denen Angreifer kompromittierte Drift-OAuth-Token nutzten, um Zugriff auf Salesforce-Umgebungen zu erlangen – verdeutlichen, wie „die Kompromittierung eines vertrauenswürdigen Drittanbieters einen indirekten Zugriff auf Kundenumgebungen ermöglichen kann, auf den Unternehmen nicht vollständig vorbereitet waren“, erklärte Christopher Caridi, Cyber-Bedrohungsanalyst bei X-Force Strategic Threat Analysis, gegenüber IBM Think.
„Wir bewegen uns auf eine Welt der nicht vertrauenswürdigen Systeme zu“, sagte Bruce Schneier, Experte für Cybersicherheit und öffentliche Politik an der Harvard Kennedy School. (Schneier war zudem CTO von Resilient Systems, einem Unternehmen, das 2016 von IBM übernommen wurde und aus dem IBM X-Force hervorging – Anm. d. Red.) Lösungen seien rar, warnte er, und selbst die häufig vorgeschlagenen Maßnahmen, wie beispielsweise mehr Transparenz, funktionierten nur unter idealen Bedingungen. Transparenz „hilft – vorausgesetzt, man verfügt über einen Kundenstamm, der versiert genug ist, um zu verstehen, was er sieht“, sagte er. Er wies jedoch darauf hin, dass vielen Unternehmen nach wie vor die nötige Übersicht und das erforderliche Fachwissen fehlen, um diese Erkenntnisse in sinnvolle Abwehrmaßnahmen umzusetzen.
Es wird oft angenommen, dass Angreifer hochentwickelte Techniken und Taktiken einsetzen, um die Abwehrmechanismen eines Unternehmens zu durchbrechen. Von den fast 40.000 Sicherheitslücken, die das X-Force-Team im Jahr 2025 erfasst hat, konnten jedoch 56 % ohne jegliche Form der Authentifizierung ausgenutzt werden.
„Dies verdeutlicht, wie häufig Angreifer Sicherheitslücken finden, die weder auf Benutzeranmeldedaten noch auf die Umgehung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) oder irgendeine Benutzerinteraktion angewiesen sind“, erklärte Austin Zeizel, X-Force Threat Intelligence Consultant, gegenüber IBM Think. Er fügte hinzu, dass viele Unternehmen es versäumen, den Sicherheitslücken Priorität einzuräumen, die in der Praxis am einfachsten auszunutzen sind. Die Schlussfolgerung lässt sich kaum übersehen: Es gibt raffinierte Bedrohungen, doch viele Unternehmen unterliegen Angreifern, die sich lediglich einfache, vermeidbare Sicherheitslücken zunutze machen.
Dieser Trend verstärkt zudem die Debatte um „Identität versus Patching“ – also die Frage, ob Unternehmen der Absicherung von Identitätskontrollen oder der Behebung ausnutzbarer Sicherheitslücken Vorrang einräumen sollten.
„CISOs müssen das Schließen von Sicherheitslücken und die Absicherung von Identitäten als gleichrangige Prioritäten behandeln“, sagte Caridi. Nicht authentifizierte Schwachstellen, so fuhr er fort, erfordern eine schnelle Behebung, um „das Risiko eines ersten Zugriffs zu verringern“, während Identitätskontrollen dazu beitragen, „die Auswirkungen zu begrenzen, wenn es doch zu einer Ausnutzung kommt“.
Der zunehmende Einsatz von intelligenten Chatbots und Agenten in Unternehmensabläufen schafft eine neue Angriffsfläche für Malware zum Diebstahl von Daten. Da diese Tools immer stärker in die Workflows von Unternehmen integriert werden, stellen kompromittierte Systeme – wie beispielsweise KI-Agenten, in denen Chatbot-Zugangsdaten gespeichert sind – ein neu auftretendes Risiko dar.
Im Jahr 2025 entdeckten Forscher von X-Force mehr als 300.000 ChatGPT-Zugangsdaten, die im Dark Web zum Verkauf angeboten wurden. Vor kurzem erlangte OpenClaw – eine Open-Source-Plattform für lokal betriebene KI-Agenten – als Sicherheitsalptraum traurige Berühmtheit. „Sind Agenten die hilfreichste Insider-Bedrohung? Natürlich sind sie das“, witzelte Dave McGinnis, Vizepräsident und Senior Partner für globales Management von Cyber-Bedrohungen bei IBM, in einer kürzlich erschienenen Security Intelligence-Folge, in der es um OpenClaw ging.
Da Agenten Zugriff auf Daten benötigen, um effektiv zu funktionieren, stehen Unternehmen vor einem schwierigen Spagat, wie McGinnis anmerkte. Von Sicherheitsteams wird erwartet, dass sie es den Mitarbeitern ermöglichen, die Vorteile von KI-Tools zu nutzen, und gleichzeitig sicherstellen, dass diese Funktionen sicher bereitgestellt werden. Dieses Gleichgewicht zu finden, betonte er, sei eine der größten Herausforderungen, denen sich Sicherheitsverantwortliche heute gegenübersehen.
„CISOs müssen das Schließen von Sicherheitslücken und die Absicherung von Identitäten als gleichrangige Prioritäten behandeln.“
Christopher Caridi, Cyber Threat Analyst, IBM X-Force
Caridi schloss sich der Einschätzung von McGinnis an und fügte hinzu: „Zwar können KI-Plattformen selbst zu direkten Angriffszielen werden, doch das größere Risiko besteht in dem zunehmenden Ausmaß und der zunehmenden Raffinesse des Diebstahls von Zugangsdaten, der durch KI-gestütztes Phishing und Infostealer-Malware ermöglicht wird.“
Unternehmen, die „weniger Vorfälle im Zusammenhang mit Zugangsdaten verzeichnen“, so seine Feststellung, seien diejenigen, die „konsequent eine phishingresistente MFA durchsetzen und strenge Identitätsmanagementpraktiken wie bedingten Zugriff, Zugriff nach dem Prinzip der minimalen Berechtigungen und kontinuierliche Überwachung des Authentifizierungsverhaltens anwenden“.
Zum ersten Mal seit sechs Jahren war Nordamerika die am stärksten angegriffene Region; auf sie entfielen im Jahr 2025 29 % aller X-Force-Fälle im Bereich der Incident-Response, gegenüber 24 % im Jahr 2024. Der asiatisch-pazifische Raum, der in den Vorjahren an der Spitze stand, verzeichnete einen Rückgang von 34 % auf 27 %, was eine erhebliche regionale Verlagerung des Fokus der Angreifer signalisiert.
Drei Faktoren könnten erklären, warum Angreifer nordamerikanische Unternehmen ins Visier genommen haben, erklärte Ryan Anschutz, Leiter von X‑Force Incident Response für Nordamerika, gegenüber IBM Think:
„…Angreifer benötigen gar keine Zero-Day-Exploits, sondern lediglich gültige Zugangsdaten und ein wenig Geduld.“
Ryan Anschutz, Leiter des Bereichs X-Force Incident Response für Nordamerika
„Ich sage immer, dass Angreifer dazu neigen, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen“, fügte Anschutz hinzu, „und dabei dennoch einen hohen Ertrag für ihren Aufwand erzielen. Nordamerika erfüllt beide Kriterien und bietet Angreifern sowohl Umfang als auch Gewinn.“
Über alle Regionen und Typen von Angriffen hinweg bleibt ein Thema konstant: Viele Sicherheitsvorfälle sind auf Versäumnisse bei grundlegenden Cybersicherheitsmaßnahmen zurückzuführen. Selbst wenn Sicherheitsteams zunehmend automatisierte und KI-gestützte Tools einsetzen, bieten diese grundlegenden Lücken Angreifern weiterhin Angriffsmöglichkeiten. Warum treten diese Fehler weiterhin auf? Zeizel führte dies auf das Versäumnis zurück, „grundlegende Kontrollmaßnahmen konsequent und in großem Maßstab umzusetzen“.
Er merkte an, dass moderne Umgebungen oft „zu komplex für eine manuelle Überwachung sind, dass der Wildwuchs an Identitäten die Auswirkungen einfacher Fehler verstärkt und dass Sicherheitstools häufig ohne angemessene Verwaltung oder kontinuierliche Steuerung bereitgestellt werden.“
Zeizel betonte, dass die Aufrechterhaltung einer soliden Cybersicherheitspraxis von mehreren zentralen Ansätzen abhängt, darunter die folgenden:
Zusammengenommen zeigen diese Ansätze, warum grundlegende Cybersicherheitsmaßnahmen nach wie vor die erste Verteidigungslinie darstellen. Wie Falco es formulierte: Selbst die fortschrittlichsten KI-gestützten Schutzmaßnahmen bieten kaum einen Nutzen, „wenn wir einfach die Haustür offen lassen“.
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