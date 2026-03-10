Cybersicherheit ist ein Wettstreit der Ausdauer. Angreifer sondieren unerbittlich, Verteidiger reagieren darauf, und Angriffe tauchen unweigerlich wieder auf – oft mit größerer Geschwindigkeit und Raffinesse, ermöglicht durch fortschrittliche Technologien.

Ende letzten Jahres teilten IBM-Sicherheitsexperten gegenüber IBM Think ihre Prognosen mit und sagten einige der Cyberbedrohungen und Lösungen voraus, die bereits im Jahr 2026 im Trend liegen – darunter neue Risiken durch künstliche Intelligenz (KI), neue Herausforderungen für das Identitätsmanagement und vieles mehr.

Im nun veröffentlichten X-Force Threat Intelligence Index 2026 hat das X-Force-Team von IBM weitere Muster identifiziert, wie Angreifer ihre Angriffe in einem von KI und Daten geprägten Zeitalter anpassen und durchführen. Wir haben mit IBM und Branchenexperten über die Ergebnisse des Berichts gesprochen.