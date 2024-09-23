Firmware wird auf einem Gerät installiert, während das Gerät hergestellt wird. In erster Linie erleichtert sie die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem (OS) und dem Gerät selbst. Die Zentraleinheit (CPU) des Computers, der Ort, an dem die Eingabe in die Ausgabe umgewandelt wird, ruft Firmware aus dem Speicher eines Computers ab und führt sie aus.

Die Firmware befindet sich im nichtflüchtigen Speicher eines Geräts, wo Inhalte gespeichert werden können, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Sie kann auf verschiedene Speichertypen geschrieben werden, darunter Arbeitsspeicher (RAM), Festwertspeicher (ROM), löschbarer programmierbarer Festwertspeicher (EPROM) und Flash-Speicher. Da die Komplexität der von der Firmware geforderten Aufgaben zugenommen hat, hat sie einige Eigenschaften der Computer-Hardware übernommen, nämlich die Verwendung von Flash-Speicher und eines grundlegenden Eingabe-/Ausgabesystems (BIOS).

Firmware speichert die Daten typischerweise im 'nichtflüchtigen' oder 'nur-lesen' Speicher (ROM) eines Systems, auch als Flash-Speicher bekannt. Diese Art von Speicher wird in einer Vielzahl tragbarer Geräte wie Flash-Laufwerke, Smartphones, Digitalkameras, Laptops und mehr verwendet und ist für die Funktionalität der Firmware unerlässlich. In jüngster Zeit haben Flash-Speicher einige der Funktionen erlangt, die man üblicherweise mit Computern verbindet.

Wenn zum Beispiel ein Computer hochgefahren wird, durchläuft er eine Sequenz, die als Basic Input/Output System (BIOS) bekannt ist. Die erste Firmware, die eine BIOS-Sequenz ausführte, verwendete einen ROM-Chip, aber mittlerweile verwenden Systeme Flash-Speicher für das BIOS, sodass Daten neu geschrieben werden können, ohne dass der Chip von der Systemplatine entfernt und nach der Neuprogrammierung wieder eingesetzt werden muss.