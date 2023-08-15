问题管理流程既主动又被动，提高了 IT 团队查找问题根本原因的能力，同时为用户提供持续的服务。最重要的是，问题管理不仅仅是识别问题和提供快速修复；成功的问题管理基于全面了解导致事件的所有潜在因素以及清除根本原因的解决方案。

IT 运营 (ITOps) 涉及管理一个由相互依赖的应用程序、软件、硬件、IT 基础设施 和其他技术组成的复杂系统。理想情况下，事件和问题一开始就不会发生，但当它们发生时，必须解决问题并识别已知错误，以免演变为更大的问题。服务中断会妨碍各组织持续提供服务改进，并可能导致严重的声誉和财务问题。

主动的问题管理可帮助企业在问题发生之前将其阻止并减少停机时间。IT 自动化解决方案通过自动执行事件检测和构建解决方案的工作流程来帮助管理事件的影响。IT 问题可能包括加载时间长、代码效率低下或损坏，或者数据库查询提取到不必要的数据。主动解决问题可以降低成本并提高客户满意度。

有效的问题管理需要针对 IT 系统的可观测性，以及对问题和事件进行严格的分类。通过对可能导致重大事件的实例进行分类，企业可以解决可能对业务产生最大影响的问题。问题管理策略可解决企业的技术堆栈中的事件，并迫使企业探索更好的方法来解决整个运营中的事件。