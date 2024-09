服务台是 IT 服务管理 (ITSM) 的基础要素,负责处理 IT 服务交付的整个生命周期,从管理服务请求到解决服务问题和规划服务升级。

IT 服务台由 IT 基础架构库 (ITIL) 定义,是标准帮助台的超级集合。IT 帮助台主要关注解决问题,而服务台则更广泛地关注向用户提供服务。因此,前者是战术性 IT 支持,而后者则更具战略性。例如,服务台还处理与 ITSM 相关的软件许可、服务提供商和第三方合同。