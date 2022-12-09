IT 服务台是一种交付机制，在 IT 组织和最终用户之间提供单点联系 (SPOC)。
服务台是 IT 服务管理 (ITSM) 的基础要素，负责处理 IT 服务交付的整个生命周期，从管理服务请求到解决服务问题和规划服务升级。
IT 服务台由 IT 基础架构库 (ITIL) 定义，是标准帮助台的超级集合。IT 帮助台主要关注解决问题，而服务台则更广泛地关注向用户提供服务。因此，前者是战术性 IT 支持，而后者则更具战略性。例如，服务台还处理与 ITSM 相关的软件许可、服务提供商和第三方合同。
了解如何将正确的数据库用于应用、分析和生成式 AI。
注册以获取有关基础模型的指南
服务台是面向员工、客户、供应商和合作伙伴的 IT 运营的“门面”。它们提供一个集中的资源，以便在 IT 事件以及密码重置或数据库访问请求等 IT 服务请求方面获得帮助。
IT 服务台是 ITSM 的关键部分，ITSM 是“管理 IT 即服务”的最佳实践框架。服务台通常负责多项 ITSM 活动，包括服务请求管理、事件管理、知识管理、自助服务门户、性能报告和 SLA 管理。一些服务台工具还包括问题和变更管理功能。
IT 服务台在远程工作和数字化转型的兴起中发挥着重要作用。远程员工更需要可靠的技术和实时协作。已采用自助服务的组织提高了满意度，扩大了服务台的容量，平均实现了 20% 的自助服务解决率 [1]。
服务台的一些主要优点包括：
组织依靠 IT 服务台：
现代服务台软件采用 AI 驱动的自动化技术，对服务工单进行优先排序、分配和管理，以确保更快地解决问题。虚拟代理可以管理不同问题的升级，并自动将其路由到正确的支持团队，从而同时优化 IT 运营和用户体验。
服务台也在不断发展，以支持传统上与 IT 无关的业务需求，如人力资源、法律和财务/会计任务。一些服务台可能管理员工入职、供应商/合作伙伴合同、数据访问管理等。
随着新技术的不断涌现，IT 服务台必须不断调整其流程以满足用户的需求。但是，保持员工的工作效率和满意度是一项艰巨的挑战。根据 Forrester Research 的研究，全球只有 17% 的信息工作者表示，获得访问所需数据的批准过程比较简单 [1]。
为此，IT 服务台正在量身定制新的服务产品，以改善数字体验。聊天和聊天机器人等新的沟通渠道使服务台的联系更加便捷。其他工具（如服务应用商店）使用户能够请求应用程序、服务、端点设备和帮助，即使在远程工作时也是如此。
服务范围也正在演变为企业服务管理，通过正式的流程来支持人力资源、设施、财务、安全和法律部门。IT 团队了解如何配置非 IT 任务，以实现更好的业务成果。
服务自动化不仅可以加快事件的解决，还可以提高员工和客户的满意度。用户不必等待简单的请求，例如访问新数据库。由于采用了自动事件分类和智能工单系统，需要更深入 IT 知识的请求也能得到更快处理。
通过会话式 AI，超越并转变标准支持，随时随地为客户提供即时、准确的定制服务。
了解如何使用可重复使用的组件简化聊天机器人的创建。预构建的模板和集成允许您创建和自定义用户操作。
[1] Charles Betz，Andrew Hewitt，“2020 年服务台：员工体验才是关键”，Forrester Research，2020 年 10 月 6 日。
[3] IBM 客户案例：Cognizant Technology
[4] IBM 客户案例：Humana