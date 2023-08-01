全球每天有数十亿人使用计算机或移动设备访问互联网。其中一些用户总是会尝试访问加载缓慢或容易崩溃的网站。

该网站表现不佳的原因之一是太多人试图同时访问该网站，导致服务器不堪重负。但是，这也可能表明存在更大的问题，包括 DNS 配置错误、持久的服务器故障或来自不良行为者的恶意攻击。

事件是 IT 服务中需要修复的错误或故障。许多事件是暂时性问题，只需特定的解决方法即可处理；但那些指向潜在或更复杂问题、需要更全面解决的情况，则称为问题。

这就解释了事件管理和问题管理并存的原因，它们是控制故障和错误、维持系统正常运行，并最终为客户及其他利益相关者提供优质服务的两个重要流程。

组织越来越依赖数字技术来服务客户并与合作伙伴协作。一个组织的技术堆栈可以创造新的、令人兴奋的业务增长机会。但服务中的错误也可能带来指数级的中断，并对声誉和财务状况造成损害。