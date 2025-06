问题管理和事件管理是密切相关的过程。IT 部门履行这两项职能,目标是提供持续服务并消除问题。这两项职能之间的主要区别在于“事件”和“问题”的技术定义。

导致中断并妨碍系统提供特定服务的单一事件。 问题是相关事件的根本原因。问题可能由单个事件组成,也可能由多个并发事件组成。

事件管理流程基于 IT 服务台,在 IT 运营和用户之间提供单点联系,并处理 IT 服务交付的整个生命周期。事件解决是被动的,包括在服务中断之前快速解决事件。



问题管理旨在找到每个事件的根本原因,并针对问题原因提供永久性解决方案。IT 团队为问题分析设定了标准,这样,他们就能够追踪事件的根本原因。最有效的问题管理策略是主动式,可以在问题发生之前识别问题的潜在原因。