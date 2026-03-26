企业常会混用预测性预测与预测性分析这两个概念，但二者的用途截然不同。理解两者的区别有助于财务和业务领导者根据各自的能力，运用工具来解决问题。

预测性分析作为一门更宽泛的专业学科。该方法使用统计算法、机器学习 (ML) 和数据挖掘技术来分析当前和历史数据，并确定未来出现结果的可能性。预测性分析模型跨越从市场营销和客户行为到供应链和欺诈检测的多个业务职能。这一流程的主要目标是从海量数据集中挖掘规律与概率，并将所得洞察应用于具有实际价值的商业决策。

预测性预测是预测性分析中的一个特定过程。其重点是预测可量化的未来结果，例如特定时间范围内的财务或运营指标。

预测性分析会询问“可能会发生什么以及为什么？”预测性预测会问“明年我们的收入、成本或需求会怎样？”

二者的输出结果也不同。预测性分析通常会生成概率评分、风险等级或行为分类结果。相比之下，预测性预测会生成数值化预测结果，例如营收目标、费用预算和现金流预估，可直接为财务规划与企业战略制定提供依据。

预测性预测的核心依赖于预测性分析。算法和建模技术推动了预测性分析，并驱动富有洞察力的预测模型。财务团队借助预测性分析剖析驱动企业经营业绩的核心因素，再通过预测性预测将这些分析洞察转化为具体的财务预估数据。