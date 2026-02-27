与 OpenTelemetry 日志 和追踪一样，OTel 指标提供标准化的遥测信号。这些信号采用通用且语言无关的数据模型和传输协议（即 OpenTelemetry 协议 (OTLP)），能够从不同来源、系统和格式中摄取数据，并将其发送至 可观测性 后端。

OTel 指标依赖 OpenTelemetry 插桩来收集时间序列数据——例如 CPU 和内存使用率、吞吐量、错误率、请求计数和响应时间——这些数据来自运行中的应用程序和 基础设施 组件。开发人员对代码进行插桩以记录必要指标后，OTel 允许将这些指标聚合并导出到任意（或每一个）后端可观测性工具，用于存储、查询和可视化，且无需更改插桩。

指标通常是揭示系统问题的首个遥测信号。在 OTel 框架中，指标与日志（离散系统事件的不可变记录）和追踪（数据请求的端到端旅程）集成，这些日志和追踪依赖相同的概念和 元数据。

这种机制使开发人员和 站点可靠性工程师 (SRE) 能够将指标用作高级预警系统。他们可以在一个连贯的视图中跟踪故障的完整路径（包括故障组件与之交互的每个服务的指标），并快速转向追踪和日志进行 根本原因分析。

实际上，这意味着 IT 团队只需几次点击，就能从“此 端点 速度慢”跳转到“这些特定请求和依赖项就是问题所在”。

此外，OTel 的标准化协议有助于跨可观测性供应商实现自动化信号关联，使企业能够灵活地随时切换可观测性工具，或同时使用多个工具。