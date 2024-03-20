数字商务开放网络 (ONDC) 是印度政府的一项倡议，旨在促成一个连接购物者、平台和零售商的开放式电子商务网络。
ONDC 的目标是通过基于开源规范开发的开放协议，创建一个包容性的电子商务环境 ，使其独立于任何一个平台。1
具体来说，ONDC 是一组协议和规范，允许不同的电子商务平台相互连接和互操作。这种能力改善了价格发现，并为消费者提供了更多的服务提供商供选择。
ONDC 代表了数字商务民主化的一步，将其从以平台为中心的模式（少数电子商务巨头主导市场）转变为一个开放的、可互操作的平台，买卖双方可以互动，无论各方使用何种平台。其目标是使电子商务摆脱“围墙花园”（封闭、孤立、高度分层的生态系统），进入一个更加开放、有利于竞争、包容和创新的环境。
ONDC 是在迅速数字化转型的时代背景下，基于对电子商务市场中权力集中情况日益加剧的担忧而开发的。与许多其他国家一样，在印度，一小群大型电子商务平台发展成为数字垄断企业。这一趋势引起了人们对不公平贸易行为、数据垄断以及在竞争中艰难求生的小型本地企业被边缘化的担忧。
为了应对这些挑战并实现空间的民主化，在工商部的支持下，印度政府开始探索为数字商务建立开放网络的可能性。其目标是建立一个允许买家和卖家进行交易的框架，无论各方使用哪个平台。这类似于统一支付接口 (UPI)2，通过使数字支付不受平台限制来彻底改变数字支付方式。
2021 年 7 月，工业和内部贸易促进部 (DPIIT) 成立了一个由九名成员组成的咨询委员会，以指导该倡议，并引导新德里 NCR、班加罗尔、孟买、哥印拜陀、海得拉巴、浦那和其他城市的试点计划。几个月内，ONDC 获得了作为私营部门主导的第 8 条非营利组织的认证，此后一些私营部门组织开始将其应用程序和服务与 ONDC 网络集成。
自推出以来，ONDC 平台已处理了近 700 万份订单，ONDC 网络已发展到 588 个“可计数城市”（约占印度城市的 70%）超过 370,000 名卖家和服务提供商。3ONDC 协议已被 Flipkart、Paytm、Pincode by PhonePe、Amazon、印度国家银行 (SBI) 和 Meta 等公司采用，用例范围包括医疗保健、金融科技和农业综合企业。
ONDC 还将成为食物外卖行业的变革者，因为与 Zomato 和 Swiggy 等平台相比，其可以大幅降低佣金率；此类平台向餐馆（其中许多是小企业）收取高达 25% 的佣金。4
ONDC 不是单一平台或应用程序，它是一系列协议，使不同的实体能够进行交易，为企业家、初创公司、中小企业、大型企业和消费者创造一个公平的业务环境。
ONDC 包括三个主要组件：
ONDC 采用微服务架构设计，这意味着网络的每个组件都是一个独立的服务，可以通过 API（尤其是 AsyncAPI）与其他服务通信。这种模块化方法使不同平台更容易与 ONDC 集成。然而，ONDC 的开放性、可访问性需要某些 IT 组件和流程才能发挥最佳作用，因此 ONDC 系统依赖于 Beckn 协议。
Beckn 使用区块链等去中心化技术实现电子商务生态系统中不同实体之间的点对点交互。这种去中心化的方法有助于消除对中介机构的需求，降低成本并提高交易效率。它还使用户能够更好地控制自己的数据和交易，从而营造更加透明的商业环境。
API 允许第三方开发人员和服务提供商创建可与 ONDC 基础设施集成的应用程序和服务。Beckn 协议为所有网络 API 制定了一套标准和政策，以促进实体之间的无缝数据交换和流程集成。这些标准和策略使网络组件能够进行交互而不会出现兼容性问题。
标准化 API 还简化了希望实施 Beckn 的企业的开发流程，因为团队可以使用预定义的接口与其他网络参与者连接。
Beckn 协议为用户提供单一、一致的身份，可跨网络内的多个服务和平台使用，使他们能够访问无数服务而无需使用多次登录或帐户设置。这些协议还可以帮助用户访问个性化建议，并更有效地管理他们的 IT 偏好。
治理框架建立了规则、法规和政策，指引参与者与网络交互的方式。明确的治理框架有助于维护网络的完整性，确保利益相关者之间的透明度、公平性和问责制。
Beckn 整合了声誉系统、智能合约和加密技术等机制，在电子商务生态系统的参与者之间建立起信任。这些机制有助于降低与去中心化商业相关的风险。Beckn 还部署安全功能来保护用户的敏感数据和资产，为在协议内进行交易创建一个安全的环境。
Beckn 的性质使新参与者能够毫无摩擦地加入 ONDC 网络，即使网络同时吸纳大量新参与者也是如此。这些功能确保该协议能够处理增加的交易量，并适应去中心化商业网络的整体扩展。
此外，Beckn 的可扩展性意味着该协议可以支持各种用例和应用程序，促进跨行业的创新，推动去中心化商务解决方案的全球采用。
与任何复杂系统一样，维护 ONDC 平台和服务的健康和性能至关重要。应用程序可观察性和 API 管理解决方案在这方面可能很有帮助，尤其是在与可观察性最佳实践结合使用时。在部署 ONDC 基础架构时，组织可能会考虑：
这包括技术指标（例如 CPU 使用率、内存消耗和请求延迟）和业务指标（例如交易数量和成功率）。
记录做法包括捕获有关系统行为和错误的详细信息（例如时间戳、错误消息、堆栈跟踪和上下文数据）。每个微服务、数据库和支持服务还应汇总其日志，并将其存储在集中式日志系统中，以便于访问和分析。
鉴于 ONDC 的分布式、扩展式特性，分布式跟踪（跟踪流经各种服务的请求）对于故障排除和优化工作非常有价值。
服务级别指标 (SLI) 是组织衡量特定服务的指标（例如正常运行时间和错误率），而 服务级别目标 (SLO) 是企业为这些指标设定的目标（例如 99.9% 的正常运行时间）。这些度量值在服务级别协议 (SLA) 中定义和商定。定义相关的 SLI 和 SLO 可以帮助团队建立对系统性能和可用性的期望、衡量进展并遵守客户协议。
通过引入混沌实验（混沌工程）来主动测试 ONDC 平台的弹性，使团队能够了解系统对意外故障的反应，并确定改进的机会。
面向 IT 运营的人工智能 (AIOps) 可以自动实现监控工具之间的数据关联，提供预测性系统警报，并自动执行根本原因分析，所有这些都增强了 ONDC 的可观测性。
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1“关于 ONDC”（ibm.com 外部链接），ONDC.org
2“Unified Payments Interface”（ibm.com 外部链接），NCPI.org
3“自一年前成立以来，ONDC 在 2 月份完成了超过 710 万份累计订单”（ibm.com 外部链接），《经济时报》，2024 年 3 月 5 日
4“ONDC explained: What is it, top buyer and seller apps, how to order food & groceries, and more”（ibm.com 外部链接），Forbes.com，2023 年 9 月 18 日