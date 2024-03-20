ONDC 是在迅速数字化转型的时代背景下，基于对电子商务市场中权力集中情况日益加剧的担忧而开发的。与许多其他国家一样，在印度，一小群大型电子商务平台发展成为数字垄断企业。这一趋势引起了人们对不公平贸易行为、数据垄断以及在竞争中艰难求生的小型本地企业被边缘化的担忧。

为了应对这些挑战并实现空间的民主化，在工商部的支持下，印度政府开始探索为数字商务建立开放网络的可能性。其目标是建立一个允许买家和卖家进行交易的框架，无论各方使用哪个平台。这类似于统一支付接口 (UPI)2，通过使数字支付不受平台限制来彻底改变数字支付方式。

2021 年 7 月，工业和内部贸易促进部 (DPIIT) 成立了一个由九名成员组成的咨询委员会，以指导该倡议，并引导新德里 NCR、班加罗尔、孟买、哥印拜陀、海得拉巴、浦那和其他城市的试点计划。几个月内，ONDC 获得了作为私营部门主导的第 8 条非营利组织的认证，此后一些私营部门组织开始将其应用程序和服务与 ONDC 网络集成。

自推出以来，ONDC 平台已处理了近 700 万份订单，ONDC 网络已发展到 588 个“可计数城市”（约占印度城市的 70%）超过 370,000 名卖家和服务提供商。3ONDC 协议已被 Flipkart、Paytm、Pincode by PhonePe、Amazon、印度国家银行 (SBI) 和 Meta 等公司采用，用例范围包括医疗保健、金融科技和农业综合企业。

ONDC 还将成为食物外卖行业的变革者，因为与 Zomato 和 Swiggy 等平台相比，其可以大幅降低佣金率；此类平台向餐馆（其中许多是小企业）收取高达 25% 的佣金。4