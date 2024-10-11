容器是打包代码及其所有依赖项以在任何环境中运行的轻量级软件单元，它们构成了 Kubernetes 的基础，对于现代微服务、云原生软件和 DevOps 开发运维工作流程至关重要。

Docker 是第一个普及容器化应用程序的构建、部署和管理过程的开源软件工具。但是 Docker 缺乏自动化的“编排”工具，这使得数据科学团队扩展应用程序的过程变得既耗时又复杂。Kubernetes（也称为 K8s）是专门为通过自动管理容器化应用程序来应对这些挑战而创建的。

概括地说，Kubernetes 编排平台通过带有 pod（ibm.com 外部链接）的容器以及节点来运行。一个 Pod 运行一个或多个 Linux 容器，并且可以在多个容器中运行，以实现扩展和抗故障能力。节点运行 Pod，通常分组在 Kubernetes 集群中，从而抽象出底层物理硬件资源。

Kubernetes 的声明式、API 驱动的基础设施已帮助 DevOps 开发运维和其他团队从手动驱动的流程中解放出来，以便他们能够更加独立、更加高效地工作来实现目标。2015 年，Google 将 Kubernetes 作为种子技术捐赠给了云原生计算基金会 (CNCF)（ibm.com 外部链接），该基金会是一个供应商中立的开源云原生计算中心。

如今，Kubernetes 已广泛用于生产环境，来管理 Docker 和几乎任何其他类型的容器运行时。虽然 Docker 包含自己的编排工具，但大多数开发人员改而选择 Kubernetes 容器编排。

作为开源系统，Kubernetes 服务得到了所有领先公有云供应商的支持，包括 IBM、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google。Kubernetes 还可以在裸机服务器和虚拟机（位于私有云、混合云和边缘环境中）上运行，前提是主机操作系统为 Linux 或 Windows 版本。