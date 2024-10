碳捕集与封存 (CCS) 是指捕集工业过程或大气中排放的二氧化碳 (CO 2 ),并将其永久封存,防止释放到大气中。其他碳捕集技术包括直接空气捕获 (DAC) 系统,该系统可直接从空气中去除 CO 2 。该类别还包括生物能源和碳捕集与封存 (BECCS),它将生物质能源生产与 CO 2 捕集与封存相结合。