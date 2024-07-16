绿色技术计划在应对气候变化方面发挥着重要作用。人类活动（如燃烧化石燃料和砍伐森林）产生的温室气体排放导致地球大气中的二氧化碳含量达到前所未有的水平，进而导致全球变暖并且产生不良后果，包括海平面上升、极端天气事件和生态系统破坏。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 表示，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (34.7°F) 以内。1

采用可持续技术可以帮助减少排放，降低国家和公司的碳足迹。它们可以节约资源、保护生物多样性并减少对生态系统的破坏。但是，绿色技术的优势远不止于环境保护。包括：