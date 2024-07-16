发布日期：2024 年 7 月 16 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
绿色技术是指开发和使用能最大限度减少人类活动对环境和社会所造成的负面影响的技术。它涵盖可为实现更可持续的未来而提供支持的各种产品、服务和实践。
随着人们对可持续发展的兴趣日益浓厚，随即出现了各种术语来描述为环保做出的努力。这些术语会互有重叠，但并不总能互换使用。
绿色技术计划在应对气候变化方面发挥着重要作用。人类活动（如燃烧化石燃料和砍伐森林）产生的温室气体排放导致地球大气中的二氧化碳含量达到前所未有的水平，进而导致全球变暖并且产生不良后果，包括海平面上升、极端天气事件和生态系统破坏。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 表示，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (34.7°F) 以内。1
采用可持续技术可以帮助减少排放，降低国家和公司的碳足迹。它们可以节约资源、保护生物多样性并减少对生态系统的破坏。但是，绿色技术的优势远不止于环境保护。包括：
实施节能技术和可再生能源系统可以随时间推移降低成本。
绿色技术公司属于一种不断增长的行业，且有可能在可再生能源、可持续制造和环境咨询等领域创造新的就业机会。
减少污染还可以降低呼吸系统疾病和其他健康问题的发病率。
投资绿色技术可以改善公司的品牌形象，因为采用可持续实践可以吸引具有环保意识的客户和投资者。
绿色技术分为多种类型，包括：
绿色技术有助于以更加可持续的方式处置资源和产品。废物管理技术包括先进的回收设施，可将废物转化为有价值的资源，如能源或制造原料。它们还包括利用受控焚烧将废物转化为电能的垃圾焚烧发电系统。
由可充电电池供电的电动汽车、卡车和公交车有助于减少化石燃料产生的排放量。生物燃料和替代低碳燃料技术也属于此类。为电动汽车 (EV)、自行车和步行交通提供支持的公共交通和城市基础设施的进步也是这一努力的其中一部分。
净化水源以实现安全再利用的技术也属于绿色技术。示例包括低流量装置、雨水收集和先进的过滤技术，利用这些技术可去除废水中的污染物，使其安全地用于灌溉或工业过程。
智能农业和可持续农业实践旨在减少粮食生产对环境造成的影响，并维护粮食安全。例如，利用数据分析和传感器来优化资源利用的精准农业，以及采用 LED 照明和水培系统并以层层堆叠的方式来种植作物的垂直农业。
碳捕集与封存 (CCS) 是指捕集工业过程或大气中排放的二氧化碳 (CO2)，并将其永久封存，防止释放到大气中。其他碳捕集技术包括直接空气捕获 (DAC) 系统，该系统可直接从空气中去除 CO2。该类别还包括生物能源和碳捕集与封存 (BECCS)，它将生物质能源生产与 CO2 捕集与封存相结合。
碳跟踪软件可帮助组织监控、测量和报告其温室气体排放量。这些工具有助于企业识别排放热点、设定减排目标并跟踪实现可持续发展目标的进展。具体示例包括碳核算平台、风险管理解决方案以及包含排放数据的供应链管理软件。