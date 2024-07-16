主页 Think Page Title 绿色技术 什么是绿色技术？
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带有脸部轮廓、树叶、云朵、太阳和火车象形图拼贴的插图

发布日期：2024 年 7 月 16 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
什么是绿色技术？

绿色技术是指开发和使用能最大限度减少人类活动对环境和社会所造成的负面影响的技术。它涵盖可为实现更可持续的未来而提供支持的各种产品、服务和实践。

此概念通常被称为“绿色科技”，而随着全球开始寻求应对气候变化的方法，它也越来越受到关注。绿色技术的创造者利用科学知识和创新来帮助保护自然资源、减少温室气体排放并促进可再生能源的使用。
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绿色技术的主要原则

绿色技术解决方案意在实现可持续性；它们旨在满足当代人的需求，同时不损害子孙后代满足其自身需求的能力。此类解决方案应以各种方式限制对环境造成的影响，其中包括使用可再生能源以及注重能源效率。

绿色科技战略会考虑产品或服务的整个生命周期（从原材料开采到报废处理）。它们的支持者旨在了解循环经济中自身活动对环境造成的全部影响。此外，他们还认识到技术发展造成的社会影响，从而促进社会公平和福祉。此类影响包括考虑技术对当地社区、工人和消费者的影响，以及努力打造能造福整个社会的创新解决方案。
绿色技术与清洁技术、环保技术和其他术语有何不同？

随着人们对可持续发展的兴趣日益浓厚，随即出现了各种术语来描述为环保做出的努力。这些术语会互有重叠，但并不总能互换使用。

  • 绿色技术是一个广义的术语。它是指通过研究和创新，创造对环境和社会危害较小的产品和服务。

  • 清洁技术是绿色技术的一个子集。它特指较之传统技术，使用更少资源且对环境影响最小的产品、服务或流程。

  • 环境技术是指旨在改善环境质量的技术。虽然环境技术与绿色清洁技术互有重叠，但它通常会应用于大型基础设施项目，例如水处理厂或空气过滤系统。

  • 气候技术是绿色技术的一个特定部分，侧重于减缓或适应气候变化。其中包括减少温室气体排放、加强碳汇或帮助社会适应气候变化影响的发展。

  • 绿色 IT 是指减少信息技术领域对环境影响的科技和实践。它有时称为可持续 IT绿色计算绿色 IT 包括节能计算机或数据中心等。
绿色技术为何很重要？

绿色技术计划在应对气候变化方面发挥着重要作用。人类活动（如燃烧化石燃料和砍伐森林）产生的温室气体排放导致地球大气中的二氧化碳含量达到前所未有的水平，进而导致全球变暖并且产生不良后果，包括海平面上升、极端天气事件和生态系统破坏。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 表示，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (34.7°F) 以内。1

采用可持续技术可以帮助减少排放，降低国家和公司的碳足迹。它们可以节约资源、保护生物多样性并减少对生态系统的破坏。但是，绿色技术的优势远不止于环境保护。包括：
实现财务节约

实施节能技术和可再生能源系统可以随时间推移降低成本。
经济收益

绿色技术公司属于一种不断增长的行业，且有可能在可再生能源、可持续制造和环境咨询等领域创造新的就业机会。
改善公共卫生状况

减少污染还可以降低呼吸系统疾病和其他健康问题的发病率。
公司声誉

投资绿色技术可以改善公司的品牌形象，因为采用可持续实践可以吸引具有环保意识的客户和投资者。
绿色技术的类型

绿色技术分为多种类型，包括：
可再生能源

可再生能源也被称为清洁能源或绿色能源，它们源自自然资源，而此类资源的补充速度快于使用速度。源自可再生资源和替代燃料的电力通常会产生零碳排放量以及最少的空气污染物。可再生能源的种类包括太阳能风能水能地热能和生物质能。太阳能电池板和风力涡轮机是该技术的其中两个常见示例。
能效

监控和优化能源消耗可减少浪费并降低成本。从绿色技术的角度来看，它涉及创造或改进产品和系统以减少能源使用。该技术的实际应用包括：节能电器和 LED 照明、储能技术、智能电表以及能源管理系统
废物管理

绿色技术有助于以更加可持续的方式处置资源和产品。废物管理技术包括先进的回收设施，可将废物转化为有价值的资源，如能源或制造原料。它们还包括利用受控焚烧将废物转化为电能的垃圾焚烧发电系统。
运输物联网

由可充电电池供电的电动汽车、卡车和公交车有助于减少化石燃料产生的排放量。生物燃料和替代低碳燃料技术也属于此类。为电动汽车 (EV)、自行车和步行交通提供支持的公共交通和城市基础设施的进步也是这一努力的其中一部分。
水和废水处理

净化水源以实现安全再利用的技术也属于绿色技术。示例包括低流量装置、雨水收集和先进的过滤技术，利用这些技术可去除废水中的污染物，使其安全地用于灌溉或工业过程。
农业物联网

智能农业和可持续农业实践旨在减少粮食生产对环境造成的影响，并维护粮食安全。例如，利用数据分析和传感器来优化资源利用的精准农业，以及采用 LED 照明和水培系统并以层层堆叠的方式来种植作物的垂直农业。
碳捕集技术

碳捕集与封存 (CCS) 是指捕集工业过程或大气中排放的二氧化碳 (CO2)，并将其永久封存，防止释放到大气中。其他碳捕集技术包括直接空气捕获 (DAC) 系统，该系统可直接从空气中去除 CO2。该类别还包括生物能源和碳捕集与封存 (BECCS)，它将生物质能源生产与 CO2 捕集与封存相结合。
可持续建筑与施工

绿色建筑技术可以减少建筑物施工和运营对环境的影响。例如节能设计、绿色屋顶以及使用可持续材料，如竹子或回收钢材。这些做法有助于减少建筑物中的能耗、用水量和废物产生。
碳跟踪软件

碳跟踪软件可帮助组织监控、测量和报告其温室气体排放量。这些工具有助于企业识别排放热点、设定减排目标并跟踪实现可持续发展目标的进展。具体示例包括碳核算平台、风险管理解决方案以及包含排放数据的供应链管理软件。
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脚注

1 “IPCC 第 6 次评估报告”（ibm.com 外部链接），政府间气候变化专门委员会，2022 年 4 月。