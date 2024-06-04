随着温室气体排放的增加，地球大气层的二氧化碳浓度达到了前所未有的水平，这主要是由于燃烧化石燃料和森林砍伐等人类活动造成的。污染物产生的 CO 2 的增加会保存热量，导致全球变暖并且产生不良后果，包括海平面上升、极端天气事件和生态系统破坏。

政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 表示，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (34.7°F) 以内。1 碳封存可以在实现这一目标中发挥关键作用。捕获和储存 CO 2 可以直接减少它在大气中的存在量，从而减缓全球变暖的速度，降低气候变化相关事件的严重性和频率。

除了减缓气候变化之外，碳封存还有其他优点。光合作用等自然碳封存过程在维持健康的生态系统方面发挥着至关重要的作用。通过促进碳汇（例如森林和湿地）的增长，碳封存工作还可以改善土壤健康、提高农业生产力并保护生物多样性。