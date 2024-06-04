发布日期：2024 年 6 月 4 日
撰稿人：Alexandra Jonker、Amanda McGrath
碳封存是捕获和储存大气中二氧化碳 (CO2) 的过程，二氧化碳是导致全球变暖的温室气体之一。
随着温室气体排放的增加，地球大气层的二氧化碳浓度达到了前所未有的水平，这主要是由于燃烧化石燃料和森林砍伐等人类活动造成的。污染物产生的 CO2 的增加会保存热量，导致全球变暖并且产生不良后果，包括海平面上升、极端天气事件和生态系统破坏。
政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 表示，必须立即采取措施限制全球变暖，将气温较工业化前水平的升高幅度控制在 1.5°C (34.7°F) 以内。1 碳封存可以在实现这一目标中发挥关键作用。捕获和储存 CO2 可以直接减少它在大气中的存在量，从而减缓全球变暖的速度，降低气候变化相关事件的严重性和频率。
除了减缓气候变化之外，碳封存还有其他优点。光合作用等自然碳封存过程在维持健康的生态系统方面发挥着至关重要的作用。通过促进碳汇（例如森林和湿地）的增长，碳封存工作还可以改善土壤健康、提高农业生产力并保护生物多样性。
碳封存方法通常分为以下四类：
在生物碳封存中，自然过程在生态系统中捕获和储存碳。例如，植物通过光合作用从大气中吸收 CO2，并将其转化为有机物。森林、草地和湿地等自然区域是重要的碳汇，可以长期储存大量的碳。土壤可以自然地封存碳，但当农业活动扰乱和破坏土壤时，这种能力就会受到损害，从而释放保存的有机碳。
多种土地管理实践有助于生物碳封存。重新造林和植树造林可以显著提高碳储存能力。可持续农业也有助于碳封存，例如减少种植或免耕种植，以最大限度地减少对土壤碳的破坏，或将树木和灌木与农作物和牲畜结合起来的农林业。恢复沼泽和红树林等退化湿地，可以提高沉积物和生物质中的碳储存量。然而，这些生态系统也会排放甲烷。
海洋碳封存是指将二氧化碳储存在海洋中。人类产生的 CO2 约有四分之一被海洋自然吸收。
辅助海洋碳封存的主要策略有两种：
地质碳封存捕获 CO2 并将其注入地下深层多孔岩层，进行长期封存，即封存数千年。对 CO2 进行压缩，通过管道输送并储存在枯竭的石油和天然气储层、无法使用的煤层或深层含盐含水层等地点。注入深度至少为 800 米，高压和高温条件确保在地质构造的天然孔隙空间中进行有效储存。
技术碳封存是一系列人类设计的方法，旨在从大型点源或直接从大气中捕获和储存二氧化碳。这些技术旨在消除碳循环中的碳排放并防止它们释放到大气中。
最著名的碳封存技术方法是碳捕获和储存 (CCS)。它包括捕获来自发电厂、工厂和工业设施等主要贡献者的 CO2 排放。对捕获的 CO2 进行压缩并将其运输（通常通过管道）到合适的地质储存地点。地质碳封存是该过程的一部分，但 CCS 是一个更广泛的术语，涵盖捕获、运输和储存碳的整个过程。
其他技术方法包括：
虽然“碳储存”和“碳封存”这两个术语有时可以互换使用，但两者之间存在关键区别。
碳储存是碳保持在系统内的静态状态，称为碳池或碳库。它指示特定时间点的碳含量。
碳封存是捕获大气中的二氧化碳并将其转移到长期储存库中的主动过程。这是一种去除大气中 CO2 的动态行为。
碳封存预计将在应对气候变化方面发挥越来越重要的作用。一项研究发现，各种 CCS 方法每年可以至少封存 5.5 亿吨二氧化碳，相当于减少超过 10 亿辆乘用车在道路上行驶。2
随着各个国家或地区以及各公司制定雄心勃勃的减排目标，对有效碳封存解决方案的需求与日俱增。预计 DAC 和 BECCS 等领域的持续研究和开发将在未来几年扩大碳封存的范围和影响。此外，通过植树造林、改善土地管理和湿地恢复来加强自然碳汇的做法也越来越受到关注。
政府还在实施碳定价机制、税收抵免和其他激励措施，以鼓励在国内以及通过跨境合伙关系和合作对碳封存项目进行投资。例如，在美国，捕获和储存 CO₂ 的公司每封存一公吨二氧化碳就有资格获得税收抵免。3
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使用有助于准确计算、跟踪并报告范围 1、2 及 3 排放量数据的软件，简化温室气体排放报告。
脱碳是一种减缓气候变化的方法，可减少温室气体的排放。
从气候变化和人口过剩到生物多样性，环境问题是地球及其自然系统面临的相互关联的复杂挑战。
专家和政策制定者正在采取措施，以了解和衡量气候变化的影响，并寻找减轻其风险的方法。
对于不断发展的技术如何帮助人们适应当今气候变化的影响并为未来做好准备，请查看下文。
至关重要的是，我们不仅要关注最大限度地减少气候变化对未来环境的影响，还要了解如何适应我们今天面临的气候变化的影响。
CCS 是在二氧化碳排放进入地球大气层并导致全球变暖之前进行捕获和封存的过程。
¹ “IPCC Sixth Assessment Report”（ibm.com 外部链接），政府间气候变化专门委员会 (IPCC)，2022 年 4 月。
² “The technological and economic prospects for CO2 utilization and removal”（ibm.com 外部链接），《自然》，2019 年 11 月 6 日。
³ “Carbon capture and storage in the United States”（ibm.com 外部链接），美国国会预算办公室，2023 年 12 月。