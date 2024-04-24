很多报告工具和报告系统都会提供有关如何测量、分析和传输相关数据的指导。最广泛使用的温室气体核算工具是《温室气体企业核算和报告标准》，通常称为《温室气体核算体系》、《GHG 核算体系》或《GHGP》。作为世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 共同提出的一项倡议，《温室气体核算体系》提供了一些原则、指导、工具和方法，以帮助编纂温室气体盘查清册和报告相关数据。该体系围绕五项原则而构建：相关性、完整性、一致性、透明度和准确性。

全球政策制定者将《温室气体核算体系》视为温室气体报告标准的基准，各个国家或地区以及众多公司在制定各自的排放测量和报告政策时经常会使用该体系。它可用来跟踪个别产品、特定公司或者国家或地区乃至整个价值链的排放数据。由于该体系被广泛使用，全球各地的排放报告变得更加一致，数据集更具可比性。