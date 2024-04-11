早期的农业实践主要利用人力、牲畜和简单工具。农业技术的一些显著进步包括：1701 年发明了播种机，提高了播种效率；19 世纪引入了蒸汽牵引发动机，为谷物脱粒提供动力；20 世纪初引入了燃气拖拉机。

农业机械的出现大大减少了农业生产所需的手工劳动，而收集和分析数据的能力则有助于农民优化作物和牲畜生产。这种“精准农业”也被称为“精准耕作”，其历史至少可以追溯到 20 世纪 80 年代初，是一项由“精准农业之父” Pierre Robert 博士主持开展的工作。Robert 博士研究了土壤的可变性，提出了田地的不同部分需要不同水平的营养物质才能获得最佳作物产量的观点。Robert 的研究为农业系统中变量田间管理的发展铺平了道路。3

20 世纪 90 年代，随着数字作物产量监测仪的发明以及基于卫星的全球定位系统 (GPS) 的越来越多的使用，农业企业使用的技术再次发生了飞跃。将产量监测数据与全球定位系统测绘相结合，就能绘制产量图，在作物收获时实时提供有关作物特点和质量的重要信息。后来，全球定位系统推动了农业技术的另一项重大进步：自动化。自动驾驶拖拉机诞生于 2000 年代初农用设备公司 John Deere 与美国国家航空航天局 (NASA) 的一次合作。