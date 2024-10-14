社会对减轻气候变化对地球及其生态影响的兴趣与日俱增，这使得环境、社会和治理 (ESG) 因素对各种组织的股东和利益相关者越来越重要。

对于组织来说，实现 ESG 目标通常包括减少企业对环境和社会造成负面影响的举措。将可持续性发展融入产品、服务和建筑的设计阶段可以提高能源效率，提升居民和社区成员的生活质量，减少浪费和污染（包括碳排放）。

降低碳排放并满足其他 ESG 标准（例如实现净零排放）也有助于组织与联合国可持续发展目标 (UNSDG) 保持一致。实现这些目标可以在不损害地球的情况下改善生活条件，满足人类需求。